Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thảm án tại Đồng Nai: Tòa nhận định gì về bị cáo khi tuyên tử hình?

Văn Quân - Nguyễn Tiến

TPO - Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát, tức thời. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại xâm nhập nhà người khác một cách trái phép và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án sát hại cả gia đình 4 người khiến 3 người chết, 1 người bị thương tại xã Bình Minh, TP. Đồng Nai.

2aobor3wvedmg62fpcry4qdonj1sgnud4a3p3yca.jpg
Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên xét xử.

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhận định: Tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành vi tàn ác, man rợ của bị cáo.

"Chúng ta không thể nào hình dung, nghĩ đến được một người khỏe mạnh bình thường, vô cớ đột nhập vào nhà đêm khuya rồi nhẫn tâm tấn công một gia đình không quen biết lần lượt chồng, vợ và 2 con. Đặc biệt, các cháu còn rất nhỏ nhưng bị cáo Đức Anh tác động một cách dã man đối với các cháu" - đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ.

2aobor3yycabkicfycjibzajrn3pcyo6eqzrkfy0.jpg
Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh với mức án tử hình.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: Tội ác trên cần được loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án 6 - 7 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; mức án Tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh là Tử hình

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đức Anh bồi thường chi phí tổn thất cho đại diện hợp pháp của các bị hại theo quy định của pháp luật.

Được HĐXX cho phép nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Đức Anh trả lời: "bị cáo không có gì để nói".

Tại phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo cho biết, sau khi gây án có ý định "sẽ ra đầu thú".

Hội đồng xét xử: "Hoàn toàn mất nhân tính"

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe con người; xâm phạm quản lý nhà nước đối với vũ khí quân dụng.

Bị cáo thực hiện hành vi không phải trong trạng thái bộc phát, tức thời. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo đã chuẩn bị hung khí, sau khi được can ngăn vẫn tiếp tục quay lại xâm nhập nhà người khác một cách trái phép và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình.

Hậu quả của vụ án là 3 người chết, trong đó có hai trẻ em. Một người bị tổn thương cơ thể 76% tại thời điểm giám định và còn tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Gây tổn thất rất lớn cho gia đình bị hại, gây hoang mang, bàng hoàng tột độ trong quần chúng Nhân dân.

"Hành vi của bị cáo hoàn toàn mất nhân tính, không có khả năng để giáo dục, cải tạo. Vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung" - HĐXX nhận định.

Sau khi nghị án, HĐXX, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án Tử hình về tội "Giết người", mức án 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Đức Anh phải chấp hành là "Tử hình".

Ngoài ra bị cáo Nguyễn Đức Anh còn bị tuyên buộc phải bồi thường về dân sự hơn 1.132 tỷ đồng cho gia đình bị hại.

tp-c_2aobor3zsvd3cf1nuyqkalpu7caqilnuyf9hfqku-1733.jpg
Nguyễn Đức Anh được dẫn giải ra khỏi phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này, tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề nhà chị P.A và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025) và cháu N.T.H. (sinh năm 2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an TP. Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.

Xem thêm

#Đồng Nai #Vụ thảm sát Đồng Nai #Tòa án Đồng Nai #phiên tòa Đồng Nai #xét xử thảm án Đồng Nai

Cùng chuyên mục

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

TPO - Sau khi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành để có nguồn bù đắp kinh phí 'nuôi' câu lạc bộ bóng đá, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được Bầu Đoan cảm ơn 150.000 USD; còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng biếu 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Tuấn ‘thần đèn’ đứng sau chỉ đạo khai thác khoáng sản, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Tuấn ‘thần đèn’ đứng sau chỉ đạo khai thác khoáng sản, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng như thế nào?

TPO - Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.

Đang xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Tòa tuyên tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TPO - Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai vừa tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh, kẻ thủ ác đã ra tay với cả 4 người trong một gia đình ở Đồng Nai khiến 3 người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe