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Pháp luật

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Hà Nội: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất bánh, kẹo giả, 'đội lốt' hàng ngoại

Thanh Hà

TPO - Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quang Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm tại nhiều địa phương, sau đó đưa về Hà Nội đóng gói, hoàn thiện và sử dụng bao bì, mã vạch thể hiện nguồn gốc từ nhiều nước.

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Đối tượng Đạt (áo đen).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Đạt làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm hơn 2.100 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương hơn 19 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm; cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù (Hà Nội), sau đó đưa về các địa điểm do mình quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

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Tang vật lực lượng chức năng thu giữ.

Đáng chú ý, Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia... trong khi thực tế số hàng hóa này được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Kết quả xác minh mã vạch trên bao bì cho thấy đây là mã vạch của sản phẩm nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm được xác định có liên quan là hơn 2.100 thùng, tương đương hơn 19 tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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#Hàng giả thực phẩm #Sản xuất hàng giả #Ngành thực phẩm Việt Nam #Chống buôn bán hàng giả #Công an Hà Nội #Sản xuất bánh kẹo giả

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