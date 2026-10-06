Tái khởi động 9 mỏ cát sỏi ở Lào Cai sau thời gian dài dừng hoạt động

TPO - Sau thời gian tạm dừng để rà soát và hoàn thiện các thủ tục quản lý khoáng sản, 9 trong tổng số 13 điểm mỏ cát, sỏi tại Lào Cai đã chính thức được phép khai thác trở lại.

Ngày 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thông tin về việc rà soát, cho phép các mỏ cát, sỏi hoạt động trở lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2916/UBND-KT ngày 17/4/2026 về quản lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng khoáng sản trên địa bàn.

Theo văn bản số 2916/UBND-KT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng khai thác tại 13 điểm mỏ chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa lắp đặt thiết bị quản lý, kiểm soát sản lượng hoặc chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Các điểm mỏ chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi khắc phục xong tồn tại và được cơ quan chức năng xác nhận.

Điểm mỏ khai thác cát của Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt tại xã Mậu A.

Trong số 9 điểm mỏ được phép khai thác trở lại có điểm khai thác cát, sỏi trên sông Hồng thuộc xã Mậu A của Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt; 4 điểm mỏ Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và Quy Mông của Hợp tác xã Khai thác sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất (thuộc địa bàn các xã Trấn Yên và Quy Mông).

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng cho phép hoạt động trở lại điểm mỏ tại xã Tân Hợp của Công ty TNHH một thành viên Khánh Duy Yên Bái; điểm mỏ tại xã Quy Mông của Công ty TNHH Mạnh Lâm Yên Bái; 2 điểm mỏ tại xã Trấn Yên của Hợp tác xã Khai Minh và Hợp tác xã khai thác sản xuất dịch vụ vật liệu xây dựng Hợp Nhất.

Điểm tập kết cát tại xã Trấn Yên của Hợp tác xã khai thác sản xuất dịch vụ vật liệu xây dựng Hợp Nhất.

Sau khi 9 mỏ được cho phép hoạt động trở lại, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai thác đúng phạm vi, ranh giới, diện tích, độ sâu, trữ lượng, công suất và thời hạn ghi trong giấy phép; chỉ hoạt động trong khung giờ quy định, không khai thác ban đêm, trong thời gian mưa lũ và không sử dụng tàu cuốc.

Ghi nhận PV Báo Tiền Phong ngày 6/10, một trong những đơn vị được cho phép hoạt động trở lại trong dịp này là Công ty Cổ phần Đầu tư LHB Đại Việt, với mỏ cát, sỏi trên sông Hồng thuộc xã Mậu A. Qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, khoáng sản, đất đai, môi trường, thiết kế - xây dựng mỏ, bến thủy nội địa, an toàn giao thông đường thủy và các điều kiện kiểm soát sản lượng.

Mỏ này được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 527/GP-UBND ngày 29/3/2019, với trữ lượng được phép khai thác 112.094,1m³, công suất 8.000m³ cát/năm, diện tích khu vực khai thác 5,6ha. Việc cho phép hoạt động trở lại không phải là cấp mới, cấp lại hay gia hạn giấy phép và không làm thay đổi các nội dung đã được cấp phép.

Trong 9 mỏ cát, sỏi được phép hoạt động trở lại đợt này chủ yếu tập trung trên sông Hồng. (Ảnh trên là một mỏ hoạt động trên sông Chảy, tại xã Khánh Hoá, tỉnh Lào Cai).

Trong văn bản tháng 9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường chính thức cho phép Công ty LHB Đại Việt tiếp tục khai thác tại các khu vực thuộc Giấy phép số 527/GP-UBND, đồng thời tiếp tục hoạt động tại dự án kho, bãi tập kết kinh doanh cát, sỏi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Một đơn vị khác được hoạt động trở lại là Hợp tác xã khai thác sản xuất dịch vụ vật liệu xây dựng Hợp Nhất. Theo văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hợp tác xã được tiếp tục khai thác tại 4 khu vực theo Giấy phép số 1051/GP-UBND ngày 17/6/2015, gồm các điểm cát, sỏi Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành và Quy Mông, nay thuộc địa bàn các xã Trấn Yên và Quy Mông.

Đơn vị cũng được tiếp tục tập kết cát, sỏi tại 3 bãi ở Đào Thịnh, Phú Lan và Quy Mông do đã hoàn thành thủ tục theo quy định.