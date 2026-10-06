Sở Y tế Cần Thơ lên tiếng về mua máy xạ trị của Công ty Việt Mỹ chưa thể hoạt động

TPO - Sở Y tế TP. Cần Thơ vừa chính thức lên tiếng liên quan gói thầu mua sắm máy xạ trị, thuốc và vật tư y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ từ nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và công ty liên quan hệ sinh thái này. Hiện có gói thầu đang dở dang, máy chưa thể hoạt động, thuốc và vật tư bị gián đoạn do lãnh đạo nhà thầu bị điều tra, khởi tố, làm ảnh hưởng tới việc chăm sóc người bệnh ung thư.

Nhà thầu vắng người đại diện theo pháp luật

Trước đó, cuối năm 2025, trước tình trạng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chỉ có 1 máy xạ trị cũ hoạt động quá tải, người bệnh ung thư phải chờ đợi lâu, Chính phủ đã yêu cầu TP. Cần Thơ mua gấp 2 máy xạ trị mới cho bệnh viện này.

Thực hiện chỉ đạo trên, tháng 6/2026, Sở Y tế Cần Thơ đã bàn giao máy xạ trị mua sắm mới đầu tiên cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (máy nhập từ Đức, trị giá 105 tỷ đồng). Tới nay, đây là máy xạ trị duy nhất của bệnh viện đang hoạt động hết công suất (thay thế máy cũ), phục vụ khoảng 140–150 lượt bệnh nhân/ngày đêm.

Hiện Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chỉ có 1 máy xạ trị đang hoạt động tại cơ sở chính trên đường Châu Văn Liêm.



Với máy xạ trị còn lại, Sở Y tế Cần Thơ cho biết, hệ thống thứ hai này trị giá 126,5 tỷ đồng, được lắp đặt tại cơ sở 3 ở xã Phong Điền. Hệ thống xạ trị này đã được lắp đặt, kiểm định. Tuy nhiên, nhà thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) chưa cung cấp hệ thống Monaco lập kế hoạch xạ trị, các thiết bị kiểm chuẩn kỹ thuật SGRT, IGRT, nên chưa thể nghiệm thu đưa vào hoạt động.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cung cấp thiết bị (Công ty Việt Mỹ) đang vướng vòng lao lý, bị điều tra, chưa có người đại diện thay thế. Điều này khiến các thủ tục tiếp theo để đưa hệ thống xạ trị vào hoạt động bị đình trệ.

Về gói thầu mua sắm thuốc generic (thuốc sản xuất dựa trên thuốc gốc đã hết thời gian bảo hộ bản quyền) giai đoạn 2026–2028 gồm 631 mặt hàng, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai trúng thầu, trị giá hơn 74,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã thông báo tạm dừng cung ứng từ ngày 27/7, dù mới thực hiện được hơn 3 tỷ đồng giá trị hợp đồng.

Tình trạng dở dang tại các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc đang khiến Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ rơi vào bị động, ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

Sở Y tế Cần Thơ cho biết, đã chủ động liên hệ trực tiếp với hãng sản xuất thiết bị để phối hợp, bàn thảo các phương án kỹ thuật và pháp lý nhằm tiếp tục triển khai dự án.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, thời gian qua, UBND Thành phố, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tháo gỡ các vướng mắc trong quy trình mua sắm công. Đến nay, nguồn cung ứng thuốc điều trị và hóa chất chuyên sâu tại bệnh viện đã đi vào ổn định, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang tiến hành các bước xử lý vi phạm của các nhà thầu theo điều khoản hợp đồng đã ký kết và quy định. Đồng thời, Bệnh viện cũng xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền cấp trên để sớm có hướng xử lý nhằm tháo gỡ, hoàn thiện việc lắp ráp thiết bị trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân.

Người dân chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Cũng theo hồ sơ dự án, trong quá trình thương thảo trước đây, các nhà thầu như Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (trong hệ sinh thái Công ty Việt Mỹ) có cam kết hỗ trợ thêm cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ một số trang thiết bị, với tổng giá trị hơn 11,3 tỷ đồng.

Không ảnh hưởng Bệnh viện Ung bướu hơn 2.000 tỷ đang xây

Về những băn khoăn của dư luận về việc các vướng mắc thiết bị của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện tại có ảnh hưởng đến tiến độ đưa vào sử dụng Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 500 giường đang xây dựng hay không?

Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định: Việc mua sắm máy xạ trị, thuốc và hóa chất tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được thực hiện độc lập (nguồn vốn khác), không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng đang thi công.

Dự án B﻿ệnh viện Ung bướu Cần Thơ 500 giường trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài đang thi công.

Sở Y tế Cần Thơ cho biết, Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu 500 giường tới nay tiến độ phần xây dựng cơ bản đã đạt khoảng 90%. Dự kiến bệnh viện mới này sẽ hoàn thành toàn bộ thi công trong năm nay, để đưa vào khai thác từ tháng 1/2027.

Với dự án Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu 500 giường, Sở Y tế Cần Thơ cam kết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ; không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí; sớm đem lại cơ sở khám chữa bệnh ung bướu hiện đại, chất lượng cao phục vụ người dân trong vùng.