Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động

P.V

Ngày 03/10/2026, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đã chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao, được đặt tại Bệnh viện Gia An 115, đồng thời tổ chức Hội thảo Khoa học: Kết nối thể thao – Sống khỏe mỗi ngày - Pickleball và Đời sống.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng phối hợp chuyên môn của hai bệnh viện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vận động, tập trung vào phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp liên quan đến thể thao, hướng đến giúp người bệnh phục hồi chức năng và trở lại vận động an toàn.

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động ảnh 1

Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, bác sĩ và doanh nhân có uy tín trong lĩnh vực y tế, thể thao, cùng trao đổi về xu hướng vận động an toàn, phòng ngừa chấn thương và chăm sóc sức khỏe chủ động. Đây cũng là hoạt động của Đơn vị Y học thể thao, hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, từ phòng ngừa, điều trị, phục hồi chức năng đến trở lại hoạt động thể thao an toàn.

TS.BS. Trương Vĩnh Long – Phó ban UBCL Khu Y tế Kỹ thuật cao và ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City tặng hoa cho báo cáo viên tại Hội nghị
TS.BS. Trương Vĩnh Long – Phó ban UBCL Khu Y tế Kỹ thuật cao và ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Gia An 115 và BV Quốc tế City tặng hoa cho báo cáo viên tại Hội nghị

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động ảnh 3

BS.CKII. Võ Phước Minh - Trưởng Đơn vị Y học Thể thao kiêm Phó Khoa Ngoại Bệnh viện Gia An 115

Cùng với sự phát triển của các môn thể thao như chạy bộ, cầu lông, bóng đá và Pickleball, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp và phòng ngừa chấn thương ngày càng được quan tâm. Từ thực tế đó, Đơn vị Y học Thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City phát triển theo hướng chăm sóc toàn diện, phục vụ người mắc bệnh lý cơ xương khớp, người chơi thể thao phong trào và vận động viên.

BS. Phan Vương Huy Đổng – Chủ tịch Hội Y học Thể thao TP.HCM, chuyên gia Phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Gia An 115 nhấn mạnh định hướng phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe thể thao với sứ mệnh “Chăm sóc toàn diện sức khỏe thể thao người Việt”. Bệnh viện cũng từng bước xây dựng CLB Sức khỏe Thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, kết nối bác sĩ, chuyên gia, huấn luyện viên và cộng đồng người tập luyện.

BS.CKII. Võ Phước Minh - Trưởng Đơn vị Y học Thể thao Bệnh viện Gia An 115 cho biết, đơn vị hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc đa chuyên ngành, trong đó điều trị chấn thương gắn liền với quá trình phục hồi. Đơn vị cũng tăng cường kết nối với các câu lạc bộ, huấn luyện viên và cộng đồng thể thao nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa chấn thương.

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động ảnh 4

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hai bệnh viện trong chăm sóc sức khỏe vận động và phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp

Theo các chuyên gia, tập luyện thể thao cần phù hợp với tuổi, thể trạng, nền tảng vận động và tình trạng sức khỏe của từng người. Khi xuất hiện đau kéo dài, sưng, hạn chế vận động hoặc chấn thương tái phát, người tập nên được thăm khám để xác định nguyên nhân và có kế hoạch điều trị, phục hồi phù hợp. Quá trình đó là sự phối hợp chặt chẽ của chẩn đoán, điều trị, hồi phục thể lực, an toàn tim mạch và chế độ dinh dưỡng…

Đơn vị Y học Thể thao Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City tập trung thăm khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý, chấn thương cơ xương khớp liên quan đến vận động và thể thao, nổi bật ở khớp gối, khớp vai và khớp cổ chân.Các tình trạng thường gặp gồm: đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau (ACL/PCL), rách sụn chêm, tổn thương gân chóp xoay, tổn thương sụn viền và sụn khớp, trật khớp vai, tổn thương dây chằng cổ chân… Tùy từng trường hợp, người bệnh được đánh giá toàn diện để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, từ điều trị bảo tồn đến can thiệp phẫu thuật khi có chỉ định.Ngoài ra, phẫu thuật nội soi khớp là một trong những thế mạnh chuyên sâu của Đơn vị. Với ưu điểm hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi vận động, kỹ thuật nội soi khớp góp phần giúp người bệnh từng bước trở lại sinh hoạt và thể thao an toàn.


Bệnh viện Gia An 115

Số 5, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: (028) 62 885 886

Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

Tổng đài: 1900 8146

Website: https://cih.com.vn

#Khu Y tế Kỹ thuật cao

Cùng chuyên mục

Từ vụ Phòng khám đa khoa Thái Hà: Khi quyền lực chuyên môn của bác sĩ bị đặt trước bài toán lợi nhuận

Từ vụ Phòng khám đa khoa Thái Hà: Khi quyền lực chuyên môn của bác sĩ bị đặt trước bài toán lợi nhuận

TPO - Từ cáo buộc tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm, chỉ định dịch vụ không cần thiết đến việc thu tiền bệnh nhân qua tài khoản cá nhân, vụ việc tại Phòng khám đa khoa Thái Hà đặt ra những câu hỏi lớn hơn một vụ án: trách nhiệm của người hành nghề, trách nhiệm của cơ sở y tế và hiệu quả của cơ chế quản lý nhà nước đối với các phòng khám tư nhân.

Fiesta Tour trở lại, cùng người trẻ nói to 'chuyện khó nói'

Fiesta Tour trở lại, cùng người trẻ nói to 'chuyện khó nói'

Khởi động tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 9, Fiesta Tour “Chuyện Khó Nói To” trở lại với hành trình dự kiến diễn ra tại 10 điểm trường trên toàn quốc, giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và chủ động bảo vệ bản thân.

Peel da trong kỷ nguyên mới: Ứng dụng cơ chế đa acid để tối ưu chất lượng làn da

Peel da trong kỷ nguyên mới: Ứng dụng cơ chế đa acid để tối ưu chất lượng làn da

Peel da từ lâu đã trở nên quen thuộc nhờ khả năng làm mới làn da nhanh chóng. Khác với định kiến cũ rằng peel phải bong tróc hay châm chích dữ dội, peel da hiện đại đang hướng đến tác động đa mục tiêu bằng cách kết hợp đa acid, vừa an toàn, êm dịu, vừa cải thiện toàn diện chất lượng bề mặt làn da.

Vướng nhà thầu Việt Mỹ, máy xạ trị trăm tỷ ở Cần Thơ 'đắp chiếu'

Vướng nhà thầu Việt Mỹ, máy xạ trị trăm tỷ ở Cần Thơ 'đắp chiếu'

TPO - Một số thiết bị y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ mới được mua sắm rơi cảnh ‘đắp chiếu’, vì nhà thầu cung ứng máy móc, vật tư thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đang bị điều tra. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi, TPHCM xoay xở ra sao?

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi, TPHCM xoay xở ra sao?

TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Đôn đi bộ đến từng hộ dân tại buôn Đrăng Phốk để tiêm vắc xin cho trẻ

'Cõng' vắc xin tìm trẻ giữa đại ngàn

TP - Không để người dân vất vả đưa con đến trạm y tế, vào ngày 16 hằng tháng, cán bộ y tế xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk vượt hơn 20km đường rừng đều đặn mang vắc xin vào tận buôn. Chuyến đi của họ đã mang thêm một lớp bảo vệ đến với những đứa trẻ nơi vùng lõi rừng, từng ngày rút ngắn giữa dịch vụ y tế và người dân.

[VIDEO] Tiếng kèn harmonica và góc nhìn an dưỡng hiện đại của U70

TPO - Tiếng kèn harmonica của cụ ông U70 vang lên ấm áp giữa trung tâm dưỡng lão là một mảnh ghép sinh động đại diện cho bức tranh tuổi già thời hiện đại. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến nhanh tới mốc dân số già vào năm 2038 với khoảng 20% dân số trên 60 tuổi, ước mơ "an hưởng" nay không còn bó hẹp trong sự phụ thuộc gia đình, mà là cơ hội được sống vui, sống khỏe và chủ động kết nối với cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe