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Sức khỏe

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình 'Kết nối yêu thương'

P.V

Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động nguồn lực xã hội để tiếp thêm cơ hội điều trị và hy vọng cho những gia đình đang đối diện với bệnh tật.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm

Được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình góp phần thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo và hỗ trợ người yếu thế trong giai đoạn 2026–2030. Chương trình hòa nhạc diễn ra trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, đưa thông điệp sẻ chia đến đông đảo công chúng.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự chương trình. Đồng hành cùng “Kết nối yêu thương”, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đóng góp tổng cộng 30 tỷ đồng, góp thêm nguồn lực hỗ trợ điều trị, giảm bớt gánh nặng cho các gia đình và tiếp sức để phụ nữ, trẻ em vượt qua những thời điểm khó khăn.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly.
Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly.

Theo thông tin của chương trình, cả nước hiện có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là một cuộc đời cần được chở che, một gia đình cần được tiếp sức và một tương lai cần được gìn giữ.

Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc xem xét hỗ trợ căn cứ hồ sơ bệnh án và xác nhận của cơ quan chức năng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chương trình &quot;Kết nối yêu thương&quot; đã thu hút được số tiền đóng góp gần 60 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng từ tập đoàn Sovico
Chương trình "Kết nối yêu thương" đã thu hút được số tiền đóng góp gần 60 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng từ tập đoàn Sovico

Kinh doanh lương thiện, hành động từ trái tim nhân hậu

Sự đồng hành với “Kết nối yêu thương” tiếp nối hành trình nhiều năm của Vietjet, Sovico và HDBank trong các hoạt động vì cộng đồng, với niềm tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp cần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và xã hội.

Nữ Anh hùng Lao động, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện và chụp hình lưu niệm cùng các bé
Nữ Anh hùng Lao động, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện và chụp hình lưu niệm cùng các bé

Các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Liên Hợp Quốc, UNESCO, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều cơ quan, tổ chức trong các chương trình chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những hoàn cảnh thiệt thòi; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trao học bổng, thúc đẩy giáo dục, phát triển văn hóa và bảo tồn di sản.

Triết lý kinh doanh lương thiện, hành động từ trái tim nhân hậu được thể hiện qua những việc làm cụ thể: một mái nhà an toàn hơn, một cơ hội đến trường, một cơ hội chữa bệnh, một gia đình có thêm điểm tựa để bước tiếp.

Khoản đóng góp 30 tỷ đồng dành cho “Kết nối yêu thương” tiếp tục tinh thần ấy, kết nối nguồn lực của doanh nghiệp với những nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Khi yêu thương trở thành hành động, sự sẻ chia có thể mở thêm cơ hội sống, để người mẹ có thêm hy vọng trở về bên con và trẻ em có thêm cơ hội lớn lên khỏe mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo luôn quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo luôn quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng ý nghĩa dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi

Một cộng đồng phát triển bền vững là nơi những người gặp khó khăn luôn có điểm tựa, và mỗi trẻ em đều có cơ hội hướng tới ngày mai.

#Bộ Công an #Hội Liên hiệp Phụ nữ #Kết nối yêu thương #từ thiện #hỗ trợ y tế #phụ nữ #trẻ em

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