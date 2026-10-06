Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Pharmacity đồng hành Đại hội Tim mạch toàn quốc

P.V

Tham dự Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20, Pharmacity mở rộng sự kết nối giữa các chuyên gia tim mạch đầu ngành trên cả nước và đội ngũ dược sĩ, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt.

Đưa chuyên môn tim mạch đến gần hơn với cộng đồng

Diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 2-4/10, Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức quy tụ hơn 2.500 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực tim mạch, đồng thời mở rộng trao đổi về thực hành lâm sàng, quản lý bệnh mạn tính và những yêu cầu mới trong chăm sóc người bệnh.

Đội ngũ dược sĩ và đại diện Pharmacity tham gia kết nối cùng các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity
Đội ngũ dược sĩ và đại diện Pharmacity tham gia kết nối cùng các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity

Trong bối cảnh bệnh tim mạch thường đòi hỏi quá trình theo dõi và sử dụng thuốc lâu dài, việc chăm sóc người bệnh không chỉ diễn ra tại cơ sở khám chữa bệnh mà còn tiếp nối trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là khoảng không gian mà dược sĩ cộng đồng có thể đóng góp giá trị thông qua việc cung cấp thông tin về thuốc, hướng dẫn sử dụng theo chỉ định và hỗ trợ người bệnh kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường cần được thăm khám chuyên sâu tại bệnh viện.

Tại Đại hội, đội ngũ dược sĩ Pharmacity trực tiếp tham gia kết nối và trao đổi cùng các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch. Không chỉ giới thiệu về hệ thống và danh mục thuốc tim mạch đa dạng, chính hãng đang được phân phối tại Pharmacity, các dược sĩ còn chia sẻ những ứng dụng công nghệ trong quản lý đơn thuốc điện tử, qua đó mở rộng trao đổi về cách thức hỗ trợ người bệnh sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và quản lý điều trị lâu dài.

Khu trưng bày của Pharmacity tại Đại hội Tim mạch toàn quốc thu hút đông đảo chuyên gia, bác sĩ. Ảnh: Pharmacity
Khu trưng bày của Pharmacity tại Đại hội Tim mạch toàn quốc thu hút đông đảo chuyên gia, bác sĩ. Ảnh: Pharmacity

Đồng thời, việc được góp mặt tại đại hội chuyên môn uy tín cũng là cơ hội để đội ngũ dược sĩ Pharmacity cập nhật những kiến thức và xu hướng chuyên môn mới, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu thực tiễn của các cơ sở y tế trong điều trị lâm sàng. Từ những trao đổi đó, Pharmacity có thêm cơ sở để hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ quản lý thuốc và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Theo ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, việc hiện diện tại một diễn đàn chuyên môn uy tín về tim mạch là cơ hội để Pharmacity tăng cường kết nối với cộng đồng y khoa, đồng thời khẳng định định hướng phát triển vai trò, năng lực của dược sĩ trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

“Sự đồng hành của Pharmacity tại Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 thể hiện mong muốn được lắng nghe, học hỏi và trao đổi cùng chuyên gia, từ đó đưa những giá trị chuyên môn đến gần hơn với người dân. Chúng tôi tin rằng khi dược sĩ, đội ngũ y tế cùng được kết nối trong một hệ thống, Pharmacity có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và bền vững cho cộng đồng”, Tổng Giám đốc Pharmacity khẳng định.

Dược sĩ Pharmacity trao đổi với các chuyên gia tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity
Dược sĩ Pharmacity trao đổi với các chuyên gia tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity

Phát triển hệ sinh thái đa giải pháp, tăng năng lực chăm sóc người bệnh mạn tính

Một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý bệnh tim mạch là người bệnh hiểu và tuân thủ đúng phác đồ điều trị, đặc biệt khi phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Dược sĩ tại cộng đồng có thể hỗ trợ cung cấp thông tin về thuốc, cách sử dụng và những lưu ý theo đơn của bác sĩ. Khi phát sinh vấn đề vượt ngoài phạm vi tư vấn về thuốc, người bệnh cần được hướng dẫn trở lại cơ sở khám chữa bệnh để được bác sĩ đánh giá.

Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 quy tụ hơn 2.500 chuyên gia đầu ngành. Ảnh: Pharmacity
Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 quy tụ hơn 2.500 chuyên gia đầu ngành. Ảnh: Pharmacity

Cùng với năng lực chuyên môn của đội ngũ dược sĩ, công nghệ đang trở thành một nền tảng quan trọng giúp mở rộng các giải pháp hỗ trợ người bệnh mạn tính. Tại Pharmacity, công nghệ được tích hợp xuyên suốt vào hoạt động nhà thuốc, từ quản lý đơn thuốc điện tử, hỗ trợ dược sĩ tiếp nhận và cung ứng thuốc theo đơn đến quản lý thông tin sử dụng thuốc một cách có hệ thống. Qua đó, công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo thêm cơ sở để hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng thuốc dài hạn.

Đội ngũ dược sĩ Pharmacity hỗ trợ người dân kiểm tra một số chỉ số sức khỏe cơ bản tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe ngày 20/9 tại TP.HCM. Ảnh: Pharmacity
Đội ngũ dược sĩ Pharmacity hỗ trợ người dân kiểm tra một số chỉ số sức khỏe cơ bản tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe ngày 20/9 tại TP.HCM. Ảnh: Pharmacity

Trên nền tảng đó, Pharmacity cũng phát triển các mô hình hướng tới nhu cầu chăm sóc lâu dài của người bệnh. Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe là một trong những giải pháp được triển khai nhằm cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ quản lý việc sử dụng thuốc và tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các chương trình chăm sóc phù hợp với nhu cầu. Mô hình hướng tới cả người bệnh và gia đình, người chăm sóc, qua đó mở rộng sự hỗ trợ từ nhà thuốc đến đời sống thường ngày.

Đồng thời, Pharmacity đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đa giải pháp, phát huy vai trò của dược sĩ, công nghệ và các mô hình chăm sóc tại cộng đồng, hướng tới hỗ trợ người bệnh mạn tính quản lý sức khỏe và sử dụng thuốc hiệu quả hơn trong hành trình dài hạn.

#Pharmacity #tim mạch #chăm sóc sức khỏe #dược sĩ #hệ sinh thái #quản lý bệnh

Cùng chuyên mục

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động

Khu Y tế Kỹ thuật cao ra mắt đơn vị y học thể thao, điều trị chuyên sâu chấn thương và phục hồi vận động

Ngày 03/10/2026, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM đã chính thức ra mắt Đơn vị Y học thể thao, được đặt tại Bệnh viện Gia An 115, đồng thời tổ chức Hội thảo Khoa học: Kết nối thể thao – Sống khỏe mỗi ngày - Pickleball và Đời sống.

Từ vụ Phòng khám đa khoa Thái Hà: Khi quyền lực chuyên môn của bác sĩ bị đặt trước bài toán lợi nhuận

Từ vụ Phòng khám đa khoa Thái Hà: Khi quyền lực chuyên môn của bác sĩ bị đặt trước bài toán lợi nhuận

TPO - Từ cáo buộc tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm, chỉ định dịch vụ không cần thiết đến việc thu tiền bệnh nhân qua tài khoản cá nhân, vụ việc tại Phòng khám đa khoa Thái Hà đặt ra những câu hỏi lớn hơn một vụ án: trách nhiệm của người hành nghề, trách nhiệm của cơ sở y tế và hiệu quả của cơ chế quản lý nhà nước đối với các phòng khám tư nhân.

Fiesta Tour trở lại, cùng người trẻ nói to 'chuyện khó nói'

Fiesta Tour trở lại, cùng người trẻ nói to 'chuyện khó nói'

Khởi động tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 9, Fiesta Tour “Chuyện Khó Nói To” trở lại với hành trình dự kiến diễn ra tại 10 điểm trường trên toàn quốc, giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và chủ động bảo vệ bản thân.

Peel da trong kỷ nguyên mới: Ứng dụng cơ chế đa acid để tối ưu chất lượng làn da

Peel da trong kỷ nguyên mới: Ứng dụng cơ chế đa acid để tối ưu chất lượng làn da

Peel da từ lâu đã trở nên quen thuộc nhờ khả năng làm mới làn da nhanh chóng. Khác với định kiến cũ rằng peel phải bong tróc hay châm chích dữ dội, peel da hiện đại đang hướng đến tác động đa mục tiêu bằng cách kết hợp đa acid, vừa an toàn, êm dịu, vừa cải thiện toàn diện chất lượng bề mặt làn da.

Vướng nhà thầu Việt Mỹ, máy xạ trị trăm tỷ ở Cần Thơ 'đắp chiếu'

Vướng nhà thầu Việt Mỹ, máy xạ trị trăm tỷ ở Cần Thơ 'đắp chiếu'

TPO - Một số thiết bị y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ mới được mua sắm rơi cảnh ‘đắp chiếu’, vì nhà thầu cung ứng máy móc, vật tư thuộc nhóm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ đang bị điều tra. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh cho người dân.

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi, TPHCM xoay xở ra sao?

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi, TPHCM xoay xở ra sao?

TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Đôn đi bộ đến từng hộ dân tại buôn Đrăng Phốk để tiêm vắc xin cho trẻ

'Cõng' vắc xin tìm trẻ giữa đại ngàn

TP - Không để người dân vất vả đưa con đến trạm y tế, vào ngày 16 hằng tháng, cán bộ y tế xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk vượt hơn 20km đường rừng đều đặn mang vắc xin vào tận buôn. Chuyến đi của họ đã mang thêm một lớp bảo vệ đến với những đứa trẻ nơi vùng lõi rừng, từng ngày rút ngắn giữa dịch vụ y tế và người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe