Pharmacity đồng hành Đại hội Tim mạch toàn quốc

Tham dự Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20, Pharmacity mở rộng sự kết nối giữa các chuyên gia tim mạch đầu ngành trên cả nước và đội ngũ dược sĩ, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt.

Đưa chuyên môn tim mạch đến gần hơn với cộng đồng

Diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 2-4/10, Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức quy tụ hơn 2.500 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung cập nhật những tiến bộ trong lĩnh vực tim mạch, đồng thời mở rộng trao đổi về thực hành lâm sàng, quản lý bệnh mạn tính và những yêu cầu mới trong chăm sóc người bệnh.

Đội ngũ dược sĩ và đại diện Pharmacity tham gia kết nối cùng các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity

Trong bối cảnh bệnh tim mạch thường đòi hỏi quá trình theo dõi và sử dụng thuốc lâu dài, việc chăm sóc người bệnh không chỉ diễn ra tại cơ sở khám chữa bệnh mà còn tiếp nối trong đời sống hằng ngày. Đây cũng là khoảng không gian mà dược sĩ cộng đồng có thể đóng góp giá trị thông qua việc cung cấp thông tin về thuốc, hướng dẫn sử dụng theo chỉ định và hỗ trợ người bệnh kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường cần được thăm khám chuyên sâu tại bệnh viện.

Tại Đại hội, đội ngũ dược sĩ Pharmacity trực tiếp tham gia kết nối và trao đổi cùng các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch. Không chỉ giới thiệu về hệ thống và danh mục thuốc tim mạch đa dạng, chính hãng đang được phân phối tại Pharmacity, các dược sĩ còn chia sẻ những ứng dụng công nghệ trong quản lý đơn thuốc điện tử, qua đó mở rộng trao đổi về cách thức hỗ trợ người bệnh sử dụng thuốc đúng hướng dẫn và quản lý điều trị lâu dài.

Khu trưng bày của Pharmacity tại Đại hội Tim mạch toàn quốc thu hút đông đảo chuyên gia, bác sĩ. Ảnh: Pharmacity

Đồng thời, việc được góp mặt tại đại hội chuyên môn uy tín cũng là cơ hội để đội ngũ dược sĩ Pharmacity cập nhật những kiến thức và xu hướng chuyên môn mới, đồng thời thấu hiểu sâu sắc hơn về nhu cầu thực tiễn của các cơ sở y tế trong điều trị lâm sàng. Từ những trao đổi đó, Pharmacity có thêm cơ sở để hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ quản lý thuốc và chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

Theo ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, việc hiện diện tại một diễn đàn chuyên môn uy tín về tim mạch là cơ hội để Pharmacity tăng cường kết nối với cộng đồng y khoa, đồng thời khẳng định định hướng phát triển vai trò, năng lực của dược sĩ trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

“Sự đồng hành của Pharmacity tại Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 thể hiện mong muốn được lắng nghe, học hỏi và trao đổi cùng chuyên gia, từ đó đưa những giá trị chuyên môn đến gần hơn với người dân. Chúng tôi tin rằng khi dược sĩ, đội ngũ y tế cùng được kết nối trong một hệ thống, Pharmacity có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và bền vững cho cộng đồng”, Tổng Giám đốc Pharmacity khẳng định.

Dược sĩ Pharmacity trao đổi với các chuyên gia tại Đại hội. Ảnh: Pharmacity

Phát triển hệ sinh thái đa giải pháp, tăng năng lực chăm sóc người bệnh mạn tính

Một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý bệnh tim mạch là người bệnh hiểu và tuân thủ đúng phác đồ điều trị, đặc biệt khi phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Dược sĩ tại cộng đồng có thể hỗ trợ cung cấp thông tin về thuốc, cách sử dụng và những lưu ý theo đơn của bác sĩ. Khi phát sinh vấn đề vượt ngoài phạm vi tư vấn về thuốc, người bệnh cần được hướng dẫn trở lại cơ sở khám chữa bệnh để được bác sĩ đánh giá.

Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần thứ 20 quy tụ hơn 2.500 chuyên gia đầu ngành. Ảnh: Pharmacity

Cùng với năng lực chuyên môn của đội ngũ dược sĩ, công nghệ đang trở thành một nền tảng quan trọng giúp mở rộng các giải pháp hỗ trợ người bệnh mạn tính. Tại Pharmacity, công nghệ được tích hợp xuyên suốt vào hoạt động nhà thuốc, từ quản lý đơn thuốc điện tử, hỗ trợ dược sĩ tiếp nhận và cung ứng thuốc theo đơn đến quản lý thông tin sử dụng thuốc một cách có hệ thống. Qua đó, công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo thêm cơ sở để hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng thuốc dài hạn.

Đội ngũ dược sĩ Pharmacity hỗ trợ người dân kiểm tra một số chỉ số sức khỏe cơ bản tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe ngày 20/9 tại TP.HCM. Ảnh: Pharmacity

Trên nền tảng đó, Pharmacity cũng phát triển các mô hình hướng tới nhu cầu chăm sóc lâu dài của người bệnh. Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe là một trong những giải pháp được triển khai nhằm cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ quản lý việc sử dụng thuốc và tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các chương trình chăm sóc phù hợp với nhu cầu. Mô hình hướng tới cả người bệnh và gia đình, người chăm sóc, qua đó mở rộng sự hỗ trợ từ nhà thuốc đến đời sống thường ngày.

Đồng thời, Pharmacity đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đa giải pháp, phát huy vai trò của dược sĩ, công nghệ và các mô hình chăm sóc tại cộng đồng, hướng tới hỗ trợ người bệnh mạn tính quản lý sức khỏe và sử dụng thuốc hiệu quả hơn trong hành trình dài hạn.