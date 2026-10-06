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Sức khỏe

Long Châu lập 'cú đúp' tại Better Choice Awards 2026, đánh dấu ba năm liên tiếp được vinh danh

P.V

Tối 4/10/2026 tại Hà Nội, hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu được vinh danh tại Better Choice Awards 2026 với hai giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” thuộc Nation Builders Awards và “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng” với “Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé” thuộc Innovative Choice Awards.

Cú đúp giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Long Châu trong mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ vào những nhu cầu thiết thực của người dân.

Từ độ phủ đến năng lực phục vụ người dân

Với giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng”, sự ghi nhận gắn với quá trình Long Châu mở rộng mạng lưới và đầu tư vào năng lực phục vụ. Đến nay, hệ thống có hơn 2.700 nhà thuốc và khoảng 240 trung tâm tiêm chủng, cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ, bác sĩ và nhân sự y tế. Mạng lưới này giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận sản phẩm, tư vấn chuyên môn, tiêm chủng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhiều địa phương.

Từ niềm tin người dùng đến đổi mới trong chăm sóc sức khỏe, Long Châu nhận “cú đúp” Better Choice Awards 2026
Từ niềm tin người dùng đến đổi mới trong chăm sóc sức khỏe, Long Châu nhận “cú đúp” Better Choice Awards 2026

Cùng với độ phủ, Long Châu chú trọng xây dựng trải nghiệm trên cả kênh trực tiếp và nền tảng số. Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và sử dụng các tiện ích hỗ trợ theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe trên ứng dụng Long Châu. Việc kết hợp giữa mạng lưới, đội ngũ chuyên môn và nền tảng công nghệ giúp Long Châu mở rộng mô hình từ bán lẻ dược phẩm sang cung cấp đa dạng hơn các dịch vụ phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Đưa công nghệ vào những nhu cầu chăm sóc sức khỏe cụ thể

Ở hạng mục “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Long Châu được ghi nhận với “Nền tảng đồng hành Mẹ & Bé” – giải pháp được phát triển nhằm hỗ trợ phụ huynh theo dõi quá trình phát triển của trẻ từ 0–5 tuổi. Được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Long Châu, nền tảng cung cấp các công cụ theo dõi chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng, tiêm chủng và các mốc phát triển của trẻ, kết hợp dữ liệu, AI và công nghệ nhận diện. Đến tháng 8/2026, giải pháp đã ghi nhận hơn 140.000 người dùng.

Long Châu kết hợp mạng lưới, chuyên môn dược sĩ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công nghệ để mở rộng vai trò &quot;điểm tựa&quot; sức khỏe trong đời sống người Việt
Long Châu kết hợp mạng lưới, chuyên môn dược sĩ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công nghệ để mở rộng vai trò "điểm tựa" sức khỏe trong đời sống người Việt

Mẹ & Bé là một trong những hướng Long Châu ứng dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu cụ thể trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Nền tảng giúp phụ huynh tập hợp và theo dõi các dữ liệu liên quan đến sự phát triển của trẻ trên một không gian thống nhất. Với các dịch vụ số khác, dữ liệu và công nghệ cũng được sử dụng để hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin và dịch vụ phù hợp hơn, trong khi những nhu cầu cần đánh giá chuyên môn vẫn được hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và nhân sự y tế.

Bên cạnh phát triển mạng lưới và các giải pháp công nghệ, Long Châu cũng mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ động và hoạt động cộng đồng, trong đó có tiêm chủng, khám, tầm soát và các chương trình hỗ trợ sức khỏe. Các hoạt động này được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, từ phòng ngừa, theo dõi đến chăm sóc thường xuyên.

Đại diện Long Châu chia sẻ: “Hai giải thưởng tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Long Châu trong việc đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân. Với chúng tôi, đổi mới không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là công nghệ phải giải quyết được những vấn đề thực tế và tạo ra trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng. Đây cũng là động lực để Long Châu tiếp tục đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, công nghệ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới.”

Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu tiếp tục định hướng phát triển lấy người dân làm trung tâm, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại. Từ nền tảng đã xây dựng, Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị Đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.

#Long Châu #Better Choice Awards #Chăm sóc sức khỏe #Mẹ & Bé #Công nghệ #Dược phẩm #Tiêm chủng

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