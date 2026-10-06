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Thế giới

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Bình Giang

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.

Seoul yêu cầu Kiev đưa ra lời giải thích chính thức và xin lỗi sau khi Tổng thống Volodymir Zelensky tiết lộ việc này trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc tháng trước. Sau đó, văn phòng của ông phủ nhận rằng hai nước đã có thỏa thuận bảo mật.

“Tôi đã liên tục liên lạc với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này, và ông ấy đã bày tỏ rằng tình hình rất khó khăn”, ông Cho phát biểu trong phiên họp tại quốc hội, khi được các nghị sĩ hỏi Ukraine đã xin lỗi chưa.

“Những thông điệp tôi nhận được (từ ông Sybiha) có bao gồm lời xin lỗi. Tuy nhiên, mức độ của lời xin lỗi đó khác với những gì chúng tôi mong đợi, vì vậy chúng tôi dự định sẽ có những biện pháp cứng rắn”, ông Cho cho biết thêm.

Ngoại trưởng Cho cho biết chính phủ đang xem xét nhiều phương án khác nhau, bao gồm khả năng triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Hee-chang về nước, theo đề xuất của 1 nghị sĩ.

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Hai binh sĩ Triều Tiên gặp nhà sản xuất Hàn Quốc tại khu trại ở Ukraine, tháng 10/2025. (Ảnh: Yonhap)

Ông Cho nhắc lại rằng, ngay từ đầu hai bên đã có thỏa thuận giữ kín vụ việc, để bảo vệ các binh sĩ và gia đình của họ. Ông nói rằng chính phía Ukraine ban đầu đã đề nghị không công khai thông tin này.

Sau khi Seoul yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích chính thức và xin lỗi, Ngoại trưởng Sybiha gọi đây là “hiểu lầm ngoại giao”, và bày tỏ hy vọng mâu thuẫn sẽ sớm được giải quyết.

Theo các quan chức Hàn Quốc, 2 người lính Triều Tiên bị bắt vào tháng 1/2025, khi đang chiến đấu hỗ trợ Nga tại tỉnh Kursk, và họ đến Hàn Quốc từ giữa tháng 9.

Khi được hỏi tại sao Tổng thống Zelensky lại tiết lộ việc chuyển giao, ông Cho suy đoán rằng nhà lãnh đạo Ukraine có thể muốn chứng minh với Liên Hợp Quốc, rằng Ukraine đã hành động đúng đắn với tư cách là một nền dân chủ tự do.

Hàn Quốc đang tìm cách giải quyết mâu thuẫn thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh vẫn muốn duy trì quan hệ với Ukraine.

Theo Yonhap

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#Triều Tiên #Tù binh Triều Tiên #Hàn Quốc #Ukraine #Căng thẳng Ukraine - Hàn Quốc

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