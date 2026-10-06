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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh tử hình hung thủ xả súng trong căn cứ quân sự

Minh Hạnh

TPO - Lầu Năm Góc cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với cựu Thiếu tá quân đội Nidal Hasan - người đã sát hại 12 binh sĩ cùng một cựu quân nhân tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas) trong một vụ xả súng năm 2009.

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Tử tù Nidal Hasan. (Ảnh: Getty Images)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội X, rằng việc tử hình cựu Thiếu tá Quân đội Nidal Hasan bằng hình thức xử bắn đã được Tổng thống Trump phê chuẩn theo đề xuất của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Theo ông Parnell, Bộ trưởng Lục quân Mỹ sẽ ấn định thời gian và địa điểm thi hành án. Người phát ngôn nói thêm rằng: "Ngày phán xét cuối cùng đối với Hasan đã đến”.

Ông Parnell cho biết, Hasan đã hét lên "Allahu Akbar" - nghĩa là "Thánh Allah vĩ đại" - trong vụ tấn công hồi năm 2009 khiến 12 binh sĩ tại ngũ không vũ trang và một cựu quân nhân thiệt mạng, đồng thời làm 32 người khác bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra vài tuần trước khi Hasan - hiện 56 tuổi - dự kiến ​​được điều động đến Afghanistan. Hasan đã bị liệt một phần và phải ngồi xe lăn sau khi bị cảnh sát bắn lúc bị bắt giữ.

Một bồi thẩm đoàn đã tuyên án tử hình Hasan vào tháng 8/2013, sau khi tuyên Hasan có tội với 45 tội danh giết người và âm mưu giết người có chủ đích.

Xử bắn là một trong số các hình thức tử hình mà chính quyền Tổng thống Trump đã bổ sung vào danh sách các phương pháp được phép áp dụng đối với những tội ác nghiêm trọng nhất ở cấp liên bang, bên cạnh xử tử bằng ghế điện và ngạt khí.

Số lượng các phương thức thi hành án tử hình cấp liên bang đã được mở rộng, một phần do những khó khăn ngày càng tăng trong việc tìm mua thuốc độc để tiêm - phương pháp vốn cũng gặp nhiều trở ngại khi thực hiện vì những lý do khác.

Việc thi hành án tử hình trong quân đội rất hiếm gặp. Án tử hình do tòa án binh tuyên không được phép thi hành "cho đến khi có sự phê chuẩn của tổng thống".

Nếu Hasan bị xử tử, đây sẽ là vụ xử tử đầu tiên trong quân đội kể từ năm 1961. Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, vụ xử tử năm 1961 được thực hiện bằng hình thức treo cổ. Trung tâm này cũng cho biết, vụ xử tử gần nhất được ghi nhận do đội xử bắn của quân đội Mỹ thực hiện là vào tháng 11/1945.

Hiện có ít nhất 5 tiểu bang của Mỹ có quy định về hình thức xử bắn. Vào năm 2025, bang Nam Carolina đã thực hiện một vụ xử tử bằng hình thức này - vụ đầu tiên tại Mỹ trong vòng 15 năm qua.

Tuần trước, quá trình tiêm thuốc độc cho nữ tử tù Christa Pike ở bang Tennessee đã gặp sự cố, khi nhân viên nhà tù thất bại trong việc đặt ống truyền tĩnh mạch. Hậu quả là tử tù Christa Pike còn sống nhưng bất tỉnh và phải nhập viện để duy trì sự sống bằng máy thở.

Trước đó, các luật sư của Pike đã hối thúc Sở Cải huấn Tennessee cân nhắc các phương án thay thế cho tiêm thuốc độc, chẳng hạn như treo cổ hoặc xử bắn, do dự đoán trước những khó khăn mà người thi hành án có thể gặp phải khi đặt đường truyền tĩnh mạch cho Pike - vốn có mạch máu khá mảnh.

Straitstimes

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#tử hình #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #tòa án binh #xử bắn #tiêm thuốc độc

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