Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TP - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm đang được sửa đổi. Đây là bước tiến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân-vấn đề rất cấp bách. Song, trong quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, không ít doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định nếu được thông qua sẽ “chất” thêm gánh nặng tuân thủ, chi phí lên doanh nghiệp và cản trở sự phát triển.