Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.
TPO - Người dân TPHCM phải chật vật di chuyển qua hàng loạt tuyến đường ngập, có nơi nước dâng gần nửa bánh xe, sau trận mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm vào trưa 6/10.
TPO - 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sơn La (GRDP) chỉ đạt 5,59%, thấp nhất cả nước và cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Nền kinh tế phụ thuộc lớn vào sản xuất điện, trong khi thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sụt giảm, tạo sức ép lớn lên tăng trưởng của tỉnh.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động 4 cán bộ tại các cơ quan, địa phương đến công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.
TPO - Trước tình hình mưa lớn tại Hà Tĩnh, 5 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang được vận hành điều tiết nước qua tràn. Từ 9h ngày 7/10, đơn vị quản lý tiếp tục xả tràn hồ Tàu Voi và hồ Sông Rác.
TPO - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong chiếc giỏ nhựa trước cổng một gia đình ở xã Kim Liên, Nghệ An, kèm lá thư ký tên “người mẹ bất hạnh”.
TPO - Giữa đêm mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu phố ở phường Tân Khánh, TPHCM chìm trong biển nước. Bí thư Đảng ủy phường cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp tiếp cận vùng ngập sâu, hỗ trợ sơ tán hàng chục hộ dân.
TPO - Sáng 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, ghi nhận những điển hình trong việc chăm lo đời sống công nhân và lao động sản xuất trực tiếp.
TPO - Sau thời gian tạm dừng để rà soát và hoàn thiện các thủ tục quản lý khoáng sản, 9 trong tổng số 13 điểm mỏ cát, sỏi tại Lào Cai đã chính thức được phép khai thác trở lại.
TPO - Chiều 6/10, một xe tải cố vượt qua tràn nước tại phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) thì bị lũ cuốn trôi. Ba người trên xe bị cuốn theo dòng nước nhưng may mắn thoát nạn.
TPO - Sau vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế ô tô không ở lại hiện trường mà điều khiển xe qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh camera. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 24 giờ, danh tính người điều khiển và chiếc xe liên quan đã được lực lượng Công an Phú Thọ làm rõ.
TPO - Mưa lớn tiếp diễn nhiều ngày tại TP. Huế, tổng lượng mưa từ nay đến 15/10 có nơi vượt 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt gia tăng.
TPO - Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác về AI, quản trị dữ liệu công và Chính phủ số, đưa chuyển đổi số trở thành một biểu tượng sinh động của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác thiết thực.
TP - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm đang được sửa đổi. Đây là bước tiến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân-vấn đề rất cấp bách. Song, trong quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, không ít doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định nếu được thông qua sẽ “chất” thêm gánh nặng tuân thủ, chi phí lên doanh nghiệp và cản trở sự phát triển.
TPO - Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, đồng thời phấn đấu khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10/2026.
TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
TPO - Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.