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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư ghi 'người mẹ bất hạnh'

Thu Hiền

TPO - Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong chiếc giỏ nhựa trước cổng một gia đình ở xã Kim Liên, Nghệ An, kèm lá thư ký tên “người mẹ bất hạnh”.

Ngày 6/10, UBND xã Kim Liên cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 5/10, chị Bùi Mai Hương (trú xã Kim Liên), từ nhà ông Lê Duy Sáng (54 tuổi, trú xóm Tân Lĩnh) đi ra thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng. Nghe tiếng gọi, vợ chồng ông Sáng cùng một số hàng xóm chạy ra kiểm tra.

Mở chiếc giỏ, mọi người phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Cháu được đặt cùng quần áo, tã, khăn và sữa bột.

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Lá thư của người mẹ và hình ảnh bé gái trong giỏ.

Đáng chú ý, trong giỏ có một lá thư với nội dung người mẹ cho biết vì hoàn cảnh đặc biệt, không đủ điều kiện nuôi con và mong người nhặt được thương xót cháu bé. Cuối thư, người viết ký tên “người mẹ bất hạnh”.

Sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng ông Sáng cùng hàng xóm đưa cháu bé vào nhà chăm sóc và trình báo chính quyền địa phương.

UBND xã Kim Liên sau đó lập hồ sơ, phát thông báo tìm thân nhân cháu bé. Trong thời gian chờ kết quả, chính quyền tạm thời giao cháu cho vợ chồng ông Sáng chăm sóc.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Sáng có hai người con nhưng đều mất sớm. Trước thời điểm phát hiện cháu bé, một hàng xóm nhìn thấy ô tô chạy qua, dừng trước khu vực cổng nhà ông Sáng một lúc rồi rời đi. Do trời tối và xe không bật đèn, người này không nhận diện được biển số.

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Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng nhà dân.

Chính quyền xã Kim Liên đang tiếp tục xác minh, đồng thời đề nghị người thân của cháu bé liên hệ với địa phương để làm các thủ tục theo quy định.

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