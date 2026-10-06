Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, 113 người dân được đưa đến nơi an toàn

Thanh Tâm

TPO - Giữa đêm mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu phố ở phường Tân Khánh, TPHCM chìm trong biển nước. Bí thư Đảng ủy phường cùng các lực lượng chức năng đã trực tiếp tiếp cận vùng ngập sâu, hỗ trợ sơ tán hàng chục hộ dân.

Ngày 6/10, nhiều người dân phường Tân Khánh (TPHCM) còn chưa hết bàng hoàng sau một đêm nước dâng. Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh Trần Thị Diễm Trinh cùng các cán bộ có mặt ngay tại khu vực ngập sâu để chỉ đạo sơ tán người dân.

bithw.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh - bà Trần Thị Diễm Trinh trực tiếp có mặt tại vùng ngập sâu.

Theo thông tin ban đầu, từ khuya 5/10 đến rạng sáng 6/10, một số địa phương ở khu vực phía Bắc TPHCM xuất hiện mưa lớn. Tại phường Tân Khánh, lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ ở nhiều khu phố, gồm: Tân Hóa, Hóa Nhựt, Phước Hải, Tân Lương, Dư Khánh, Vĩnh Phước và Khánh Lộc.

Nước dâng khiến một số diện tích sản xuất nông nghiệp, nhà ở, cơ sở sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng. Trên tuyến đường ĐT 747, đoạn qua cầu Khánh Vân, nước ngập sâu làm nhiều phương tiện chết máy, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Trước diễn biến trên, bà Trần Thị Diễm Trinh cùng lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự phường và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 32 (PC07, Công an TPHCM) huy động cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các điểm ngập sâu. Kết quả, 31 hộ dân và một nhà trọ của công ty, với tổng cộng 113 nhân khẩu, đã được đưa đến nơi an toàn.

Song song đó, lực lượng Công an phường Tân Khánh chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời hướng dẫn người dân chọn lộ trình di chuyển an toàn, tránh nguy hiểm.

ngap-lit.jpg
Lực lượng chức năng đưa người dân vào nơi an toàn.
lutnafg.jpg
31 hộ dân với 113 nhân khẩu được đưa đến nơi an toàn sau khi nước ở thượng nguồn đổ về, chảy xiết khiến dân lo lắng.
lut.jpg

Trong ngày 6/10, UBND phường Tân Khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và khu phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống của người dân.

Theo kế hoạch, sau khi nước rút, địa phương sẽ rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Xem thêm

#ngập lụt #Tân Khánh #sơ tán dân #bí thư #TPHCM #cứu hộ

Cùng chuyên mục

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

TPO - 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sơn La (GRDP) chỉ đạt 5,59%, thấp nhất cả nước và cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Nền kinh tế phụ thuộc lớn vào sản xuất điện, trong khi thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sụt giảm, tạo sức ép lớn lên tăng trưởng của tỉnh.

Hà Tĩnh xả tràn hồ thủy lợi ứng phó mưa lớn

Hà Tĩnh xả tràn hồ thủy lợi ứng phó mưa lớn

TPO - Trước tình hình mưa lớn tại Hà Tĩnh, 5 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang được vận hành điều tiết nước qua tràn. Từ 9h ngày 7/10, đơn vị quản lý tiếp tục xả tràn hồ Tàu Voi và hồ Sông Rác.

Vinh danh 30 công nhân Thủ đô tiêu biểu năm 2026

Vinh danh 30 công nhân Thủ đô tiêu biểu năm 2026

TPO - Sáng 6/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026, ghi nhận những điển hình trong việc chăm lo đời sống công nhân và lao động sản xuất trực tiếp.

Lái ô tô gây tai nạn rồi luồn qua ngõ nhỏ để né camera

Lái ô tô gây tai nạn rồi luồn qua ngõ nhỏ để né camera

TPO - Sau vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế ô tô không ở lại hiện trường mà điều khiển xe qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh camera. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 24 giờ, danh tính người điều khiển và chiếc xe liên quan đã được lực lượng Công an Phú Thọ làm rõ.

Nhiều doanh nghiệp lo ngại, nếu quy định mới được thông qua thì việc thay đổi mẫu mã, tuân thủ báo cáo, thực hiện thủ tục đăng ký cũng phát sinh chi phí rất lớn, kinh doanh bị cản trở

Siết an toàn thực phẩm:Tránh để doanh nghiệp gánh thêm thủ tục

TP - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm đang được sửa đổi. Đây là bước tiến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân-vấn đề rất cấp bách. Song, trong quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, không ít doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định nếu được thông qua sẽ “chất” thêm gánh nặng tuân thủ, chi phí lên doanh nghiệp và cản trở sự phát triển.

Chủ tịch nước vinh danh đơn vị hai lần Anh hùng

Chủ tịch nước vinh danh đơn vị hai lần Anh hùng

TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

TPO - Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe