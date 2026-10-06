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Trung ương thảo luận về chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài

Trường Phong

TPO - Trong ngày làm việc thứ 2 (6/10), Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Chiều 6/10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

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Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Theo thông cáo, buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 3 nội dung:

Đề án xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung:

Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Ngày mai (7/10/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

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#Trung ương #Hội nghị Trung ương 4 #Nội dung Hội nghị Trung ương 4 #Công tác cán bộ #Cán bộ cấp chiến lược #Trọng dụng nhân tài

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