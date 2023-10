Lễ hội Nguyễn Trung Trực nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư cùng đại diện lãnh đạo bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ôn lại những chiến công của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người nổi tiếng với những chiến công vang dội và câu nói “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” - được sử sách lưu danh, người đời ca tụng.

Năm 2023, "Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – TP. Rạch Giá" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 151/QĐ-BVHTTDL ngày 2/2/2023.

Theo ông Nhàn, việc này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp tri ân những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của cộng đồng, của các thế hệ nghệ nhân, mỗi người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, để hôm nay di sản được vinh danh và sẽ tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Trước đó, chiều cùng ngày, nhiều đoàn cán bộ T.Ư, các ban, ngành đoàn thể địa phương đã đến thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với vị Anh hùng dân tộc đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.

Anh hùng Nguyễn Trung Trực thuở thiếu thời tên là Nguyễn Văn Lịch (còn gọi là Quản Chơn, Quản Lịch), sinh năm 1838 tại Bình Nhật, huyện Cửa An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trong một gia đình nông dân làm nghề chài lưới. Sinh thời ông là người rất tinh thông võ nghệ, am hiểu sách thánh hiền, tính tình cương trực, giàu lòng yêu nước.

Trong sự nghiệp kháng Pháp của Nguyễn Trung Trực, có hai chiến công nổi bật, đã được danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt khen ngợi bằng hai câu thơ: Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa/Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần.

Hằng năm, cứ đến ngày 26 – 27 – 28 tháng 8 âm lịch, nhân dân ở khắp nơi trong cả nước cùng nhau hội tựu về ngôi đình thờ Nguyễn Trung Trực để chiêm bái, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân vị Anh hùng dân tộc. Mỗi năm, di tích đón từ 2 đến 3 triệu lượt khách đến viếng, là một điểm du lịch văn hóa tâm linh đặc biệt của tỉnh Kiên Giang.