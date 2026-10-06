Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.
TPO - Dàn nghệ sĩ Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi thông báo rút khỏi Sao concert - dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại TPHCM.
TPO - Nữ diễn viên Đại Lộ Oa đang gây tranh cãi mạnh mẽ khi lên show giải trí bóc phốt chính cha mẹ ruột. Ngôi sao "Bạch nguyệt phạn tinh" nhận làn sóng chỉ trích dữ dội.
TPO - Đám cưới Hoài Lâm tại Vĩnh Long gây chú ý với màn song ca của Đàm Vĩnh Hưng và chú rể. Hai ca sĩ cùng thể hiện nhiều ca khúc trong không khí tiệc cưới gần gũi, đậm chất miền Tây.
TPO - Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở Vĩnh Long. Anh song ca với chú rể và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.
TPO - Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân bế con thu hút sự chú ý đặc biệt tại thảm đỏ họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra sáng 6/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.
TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.
TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.
TPO - “Trại buôn người” cán mốc 300 tỷ đồng, bán hơn 3,5 triệu vé. Phim đang duy trì vị trí số một phòng vé. Ê-kíp cũng đang nghiên cứu làm phiên bản T13 để tiếp cận đông đảo khán giả hơn.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle đã dành cho nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới.
TPO - Steven Nguyễn là diễn viên Việt duy nhất chạm mốc nghìn tỷ doanh thu phòng vé chỉ với 2 tác phẩm "Mưa đỏ" và "Trại buôn người".
TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.
Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại tại Hải Phòng với chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu là chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao, những giọt mồ hôi và áp lực không nhỏ của Top 30 người đẹp. Để các cô gái luôn xuất hiện với nguồn năng lượng rạng rỡ nhất, một “chốn về” bình yên để cân bằng cảm xúc và tái nạp năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
TPO - Hai diva hàng đầu Trương Lương Dĩnh và Na Anh đều ngẫu hứng hát thêm trong buổi biểu diễn. Tuy nhiên, hình thức xử phạt của cả hai khác nhau gây ra tranh cãi về quy định mới dành cho ca sĩ.
TPO - "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert thông báo sold-out chỉ sau vài giờ mở bán sớm, báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt để "săn vé" đợt mở bán chung vào ngày 6/10.
TPO - Tập 103 của "2 ngày 1 đêm" gây chú ý khi Trường Giang không xuất hiện. Trong hành trình “Miền Tây mùa nước nổi”, Kiều Minh Tuấn trở thành tâm điểm nghi vấn khi liên tục có những hành động khó hiểu.