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Giải trí

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

Tú Oanh

TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.

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Chiều 6/10, lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở khu U-dong, Busan, Hàn Quốc. Phạm Băng Băng là một trong những gương mặt gây chú ý nhất. Cô nổi bật với set đồ hai mảnh rực rỡ lấn át thảm đỏ, phối cùng áo choàng trắng ngoại cỡ tạo nên tổng thể sang trọng, quyền lực.
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Trong nhiều khung hình, mỹ nhân sinh năm 1981 đẹp không tì vết.
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Tuy nhiên, bức ảnh do Osen đăng tải lại cho thấy diện mạo khác hẳn của ngôi sao Hoàn Châu cách cách. Gương mặt cô lộ nhiều dấu vết thời gian, không được mịn màng như trong ảnh đã chỉnh sửa.
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Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng với ngoại hình "không tuổi". Gu ăn mặc của ngôi sao sinh năm 1964 cũng được đánh giá cao, nổi bật mà vẫn thanh lịch.
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Hyun Bin lịch lãm với vest tối màu, phối cùng sơ mi trắng, nơ và giày da đen bóng loáng.
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Jung Woo Sung lại mang vẻ phong trần, từng trải.
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Gấp đôi sự nam tính trong một khung hình của Jung Woo Sung và Huyn Bin.
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Shim Eun Kyung chọn phong cách menswear.
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