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Thế giới

WHO lên tiếng trấn an sau ca tử vong nghi vì bệnh dịch hạch ở Nga

Minh Hạnh

TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại Nga là thấp, sau khi có thông tin về việc một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm nghi tử vong vì bệnh dịch hạch.

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(Ảnh: Moscow Times)

Một nhân viên tại viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk thuộc Siberia (Nga) được cho là đã tử vong vì bệnh dịch hạch thể phổi. Thông tin về vụ việc này đã gây lo ngại vào tuần trước.

Ngày 6/10, Christian Lindmeier - người phát ngôn của WHO - cho biết: "Dựa trên thông tin hiện có, đánh giá rủi ro ban đầu của WHO ước tính mức độ nguy cơ là từ trung bình đến thấp đối với vùng Irkutsk, nguy cơ thấp đối với toàn bộ Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu".

"Một phụ nữ làm việc tại một phòng thí nghiệm ở vùng Irkutsk đã tử vong, và giới chức đang điều tra xem liệu bệnh dịch hạch thể phổi có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của cô hay không”, ông Lindmeier phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva.

Ông cho biết nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm này tên là Darya Shipilova, 28 tuổi, làm việc tại viện nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm ở khu vực Siberia - nơi dịch hạch tồn tại tự nhiên ở các loài động vật hoang dã.

"Theo thông tin ban đầu, căn bệnh có biểu hiện giống như một ca nhiễm virus đường hô hấp cấp tính điển hình”, ông nói.

Ông Lindmeier cho biết, giới chức Nga đã xác định được những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên và đang tiến hành theo dõi.

"Theo kết quả xét nghiệm, không phát hiện mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào ở bất kỳ ai trong số những người có tiếp xúc với nữ nhân viên”, ông cho hay.

"WHO đang theo dõi sát sao tình hình, phối hợp với trụ sở chính để thông tin kịp thời cho các quốc gia khác”, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ giới chức Nga nếu được yêu cầu.

Rospotrebnadzor - cơ quan giám sát y tế của Nga - trước đó cho biết tình hình dịch tễ tại vùng Irkutsk vẫn ổn định. Đồng thời, các biện pháp phòng ngừa và công tác theo dõi y tế đối với những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cũng đang dần hoàn tất.

Trước đó, khi bình luận về các thông tin liên quan đến tình hình dịch tễ tại vùng Irkutsk, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng người dân nên tin vào các đánh giá của Rospotrebnadzor thay vì nghe theo những tin đồn hay suy đoán vô căn cứ.

Straitstimes

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#dịch hạch thể phổi #Nga #WHO #Siberia #Irkutsk

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