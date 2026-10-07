Pháp: Cảnh sát xịt hơi cay giải tán đám đông biểu tình, bắt giữ hàng nghìn người

TPO - Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình đang phong tỏa các trường trung học tại Pháp, khi học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng xuống đường để phản đối tình trạng thiếu hụt nhân sự và cơ sở vật chất xuống cấp tại trường học.

Tại Marseille và Nantes, người biểu tình giương cao biểu ngữ trong các cuộc tập hợp diễn ra tương đối ôn hòa.

Tại Toulouse, các bậc phụ huynh khoác tay nhau đi trong đoàn tuần hành qua thành phố.

Nhưng tại Strasbourg, Lyon và Rennes, các cuộc biểu tình đôi lúc trở nên bạo lực. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để kiểm soát đám đông, trong khi người biểu tình đốt lửa trên đường phố và ném các đồ vật khắp nơi.

"Có một khoảng cách quá lớn giữa giới tinh hoa và chúng tôi”, Hugo Vetzel - một học sinh vừa tốt nghiệp trung học tại Strasbourg - chia sẻ.

Người biểu tình tập trung bên ngoài các ngôi trường ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng 9 tại những khu ngoại ô khó khăn của Paris, sau đó lan rộng ra toàn quốc, tạo ra thách thức lớn cho chính phủ đang eo hẹp ngân sách của Tổng thống Emmanuel Macron vào thời điểm đất nước đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.

Công đoàn Học sinh Trung học ngày 6/10 cho biết, hơn một nửa số trường trung học tại Pháp đã bị phong tỏa hoặc phải đóng cửa. Một số cơ sở giáo dục địa phương đã cố gắng chuyển sang hình thức học trực tuyến.

"Chúng tôi muốn tăng ngân sách cho hệ thống giáo dục quốc gia để cải tạo cơ sở vật chất các trường trung học”, Roberta - một học sinh vừa tốt nghiệp khác - phát biểu trong cuộc biểu tình bên ngoài ngôi trường danh tiếng Henri IV ở Paris.

Roberta cho biết thêm rằng các trường học đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề, từ tình trạng dột nước đến nạn chuột hoành hành.

Ngọn lửa bùng lên trong cuộc biểu tình của học sinh - sinh viên tại Lyon. (Ảnh: Reuters)

Hàng ngàn vụ bắt giữ

Chính phủ Pháp đã huy động cảnh sát chống bạo động để đối phó với các cuộc biểu tình.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, 6.100 người đã bị bắt giữ kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra. Hơn 1.800 người đang bị truy tố.

Ít nhất 715 sĩ quan cảnh sát và 215 thanh thiếu niên đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Cảnh sát đối phó với người biểu tình ở Strasbourg và Lyon. (Ảnh: Reuters)

Sáu tháng trước cuộc bầu cử nhằm chọn người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron, chính phủ của ông và đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen đã cáo buộc các nghị sĩ và thị trưởng thuộc đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) là những người kích động các cuộc biểu tình. Phía LFI đã bác bỏ cáo buộc này.

Để xoa dịu làn sóng biểu tình, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã chỉ đạo các bộ trưởng giải quyết những yêu cầu trọng tâm của học sinh. Các yêu cầu này bao gồm việc đảm bảo có giáo viên thay thế khi có người vắng mặt, cũng như xem xét lại thời lượng của ngày học kéo dài từ 8h sáng đến 18h, và nhu cầu kéo dài thời gian nghỉ trưa.

Ông Lecornu cho biết chính phủ cũng sẽ xem xét việc sửa chữa các tòa nhà trường học đã xuống cấp, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng gửi đề xuất đầu tiên trước cuối tháng 10.

Phát biểu tại một cuộc biểu tình bên ngoài trường Helene Boucher ở Paris, một phụ huynh tên Emilie Lhomme cho rằng những lời nói của chính phủ là chưa đủ. "Nghe thì rất hay, nhưng đó không phải là điều sẽ thay đổi cuộc sống hàng ngày của con em chúng tôi”, bà nói.

Việc tìm kiếm nguồn kinh phí để thực hiện các cải cách giáo dục sẽ gặp nhiều khó khăn, khi Chính phủ Pháp đang chịu áp lực phải thu hẹp mức thâm hụt ngân sách.