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Việt Nam và Panama ký hiệp định hợp tác vận tải biển

Bình Giang - Như Ý

TPO - Chiều nay (6/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, trong đó có hiệp định hợp tác về vận tải biển.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino. Ảnh: Như Ý

Phát triển hậu cần cảng biển

Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin.

Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN.

Phát biểu tại cuộc gặp báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác.

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latin; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino tại cuộc gặp báo chí. Ảnh: Như Ý

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tận dụng vai trò cửa ngõ

Tổng thống José Raúl Mulino cho biết đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng, trong đó Panama coi Việt Nam là một đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Tổng thống José Raúl Mulino bày tỏ, Panama muốn trở thành cửa ngõ để đưa năng lực công nghiệp và xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận khu vực Mỹ Latin và Caribe; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế để thiết lập hiện diện tại Panama và vươn ra các thị trường khu vực.

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Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Ảnh: Như Ý

Hai bên cũng thảo luận về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và các lĩnh vực khác mà hai nước có năng lực bổ sung cho nhau; mong muốn có những điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp, các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và vượt qua trở ngại về khoảng cách địa lý lớn giữa hai nước.

Tổng thống nhấn mạnh, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp trong dịp này. Nhiệm vụ trong thời gian tới là nỗ lực biến những thỏa thuận đó thành các dự án và kết quả cụ thể.

Tổng thống José Raúl Mulino nhấn mạnh, Panama muốn xích lại gần Việt Nam hơn nữa, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo ra những không gian mới cho thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân hai nước.

Các văn kiện hợp tác gồm:

- Hiệp định Hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama;

- Thỏa thuận Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia;

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp;

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch;

- Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan Hải quan;

- Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama;

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao;

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama;

- Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VASS) và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama (IDIAP).

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#Tổng thống Panama #Quan hệ Việt Nam - Panama #Vận tải biển #Logistics #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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