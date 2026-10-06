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Vụ kho sầu riêng xây trái phép: Đắk Lắk lập 2 đoàn kiểm tra

Huỳnh Thủy

TPO - Hàng trăm kho sầu riêng chưa đảm bảo quy định, nhiều trường hợp bị xử phạt nhưng chưa khắc phục. Sở Xây dựng Đắk Lắk đã lập 2 đoàn kiểm tra, địa phương khẳng định không hợp thức hóa sai phạm.

Chiều 6/10, ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc rà soát, xử lý các kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn.

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Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông tin về các kho sầu riêng.

Theo ông Hồ Quang Đệ, qua rà soát, kiểm tra, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm công trình phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng chưa đảm bảo quy định. Nội dung này đã được Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo và UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, hiện tỉnh đã phân cấp cho UBND các xã, phường; việc cấp phép xây dựng cũng được phân cấp cho cấp xã. Các địa phương phải tập trung rà soát, kiểm tra các kho, nhà xưởng phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng, đồng thời có biện pháp xử lý đối với từng trường hợp.

“Những trường hợp còn thiếu thủ tục, chưa đầy đủ hồ sơ, địa phương sẽ hướng dẫn chủ kho hoàn tất thủ tục theo đúng quy định pháp luật”, ông Hồ Quang Đệ cho biết.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết Sở sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra tại xã Ea Knuếc và xã Ea Tul, phối hợp với Thanh tra tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ đưa ra giải pháp xử lý cụ thể, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tại địa phương, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại trong xây dựng kho, nhà xưởng.

Tháo gỡ nhưng không hợp thức hóa

Liên quan đến việc quản lý kho, bãi sầu riêng trên địa bàn, ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, cho biết hiện xã có khoảng 220 kho, bãi phục vụ thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng.

Theo ông Nguyễn Đoàn, sau khi Thanh tra làm việc với UBND xã, cơ quan thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót và yêu cầu địa phương báo cáo, tập hợp hồ sơ liên quan đến các kho, bãi được xây dựng trước thời điểm thành lập xã. Trên cơ sở đó, xã sẽ thống kê, phân loại từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp.

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Ông Nguyễn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Pắc khẳng định không hợp thức hoá sai phạm.

Trước thông tin về việc “xây dựng và hợp thức hóa” các kho, bãi vi phạm, ông Nguyễn Đoàn khẳng định quan điểm của UBND xã là không hợp thức hóa sai phạm. “Tháo gỡ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp là cần thiết, nhưng tháo gỡ không có nghĩa là hợp thức hóa sai phạm”, ông Nguyễn Đoàn nói.

Theo ông Nguyễn Đoàn, thời gian tới, UBND xã Krông Pắc tiếp tục tập hợp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các kho, bãi xây dựng sai phép, trái phép hoặc chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định để kiểm tra, phân loại.

“Đối với những hồ sơ đủ điều kiện khắc phục, địa phương sẽ tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp hoàn thiện. Còn đối với các kho, bãi không đủ điều kiện, xã sẽ kiên quyết xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền”, ông Nguyễn Đoàn cho biết.

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Kho Đại An Foods xây dựng tháng 7/2026, có tổng diện tích 2.376m² trên đất nông nghiệp.

Như Tiền Phong đưa tin, theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 18/8/2026, có 26 địa phương báo cáo 477 kho sầu riêng. Trong đó, chỉ 27 kho xây dựng đúng quy định, 251 kho chưa đảm bảo, 199 kho chưa được kiểm tra, rà soát. Đáng chú ý, 16 kho được xây dựng hoàn toàn trên đất nông nghiệp, 127 kho trên đất ở và một phần đất nông nghiệp.

Tại xã Ea Knuếc, 3 nhà kho quy mô lớn được xây dựng hoàn toàn trên đất nông nghiệp, gồm Kho Đại An Foods rộng 2.376m², nhà kho của bà Nguyễn Thị Hà rộng 2.780m² và công trình của bà Nguyễn Thị Diễm Trinh rộng 3.889m².

Trong khi đó, tại xã Krông Pắc, nhiều kho xây dựng vượt xa diện tích được cấp phép. Nhà kho của ông Lê Văn Danh được cấp phép 60m² nhưng xây dựng thực tế 2.871,7m², gấp gần 48 lần; kho của ông Nguyễn Quốc Hùng được cấp phép 80m² nhưng xây dựng 1.000m²; kho ông Đỗ Tuấn Phong được cấp phép 250m² nhưng xây dựng 2.905,9m².

Tại xã Cuôr Đăng, nhiều kho cũng được xây dựng trên phần lớn diện tích đất nông nghiệp, như Kho Hảo Lợi có 1.749m² đất nông nghiệp trong tổng diện tích 2.149m²; Kho Sơn Phương có 1.800m² đất nông nghiệp trên tổng 2.100m²; Kho Hoàng Sa có 1.400m² đất nông nghiệp trên tổng 2.000m²...

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#Đắk Lắk #kho sầu riêng #xây trái phép #kiểm tra #sai phạm #chính quyền

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