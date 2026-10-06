Bắc Ninh quyên góp hơn 51 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

TPO - Hơn 51 tỷ đồng đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh, góp thêm nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/10, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Bắc Ninh phát động tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hà – Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cho biết, những năm qua, thành phố luôn xác định công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo bà Hà, chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai hiệu quả, với hàng nghìn ngôi nhà mới được xây dựng, sửa chữa; hàng vạn suất quà, học bổng và các mô hình sinh kế thiết thực được trao tới hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Những kết quả này là minh chứng cho truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình gặp rủi ro, hoạn nạn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự tiếp sức, sẻ chia của cộng đồng để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Hà cho hay, thời gian tới, MTTQ thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, chính quyền, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo MTTQ thành phố Bắc Ninh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm cùng toàn thể Nhân dân trong và ngoài thành phố tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

“Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là nguồn lực quý báu, là nghĩa cử cao đẹp, tiếp thêm niềm tin, điểm tựa và cơ hội vươn lên cho những người có hoàn cảnh khó khăn”, bà Hà nói.

Lãnh đạo Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh tiếp nhận từ tổ chức biển đăng ký tiền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố Bắc Ninh cam kết quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng.

Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Ninh tập trung ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế sản xuất, khám bệnh miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hơn 51 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh đóng góp 15 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh ủng hộ 1,3 tỷ đồng.