10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Hơn 100 nhà thầu cùng kêu cứu

TPO - Trong khi những nhịp cầu thép kiên cố đang hằng ngày nâng bước chân trẻ em vùng cao đến trường, những người thi công xây dựng nên chúng lại đang chìm trong khó khăn. Khoản nợ đọng kéo dài cả thập kỷ đã đẩy doanh nghiệp vào cảnh vỡ nợ, phải dừng hoạt động. Họ buộc lòng gõ cửa kêu cứu khắp nơi.

Bất đắc dĩ, doanh nghiệp khởi kiện ra toà

Những cây cầu treo trong Đề án 186 cầu treo dân sinh đang phát huy hiệu quả tại Tây Nguyên. Thực hiện: Nguyễn Thảo - Lê Tiền.

Gặp gỡ ông Tô Quang Dịnh, Giám đốc Công ty TNHH Quang Tiến Đắk Lắk trong một buổi chiều chạng vạng, nhóm phóng viên không khỏi bị ám ảnh bởi hình ảnh một vị giám đốc doanh nghiệp đang mang trên mình sức nặng của cả một thập kỷ chờ đợi. Vầng trán ông xếp chồng những nếp nhăn, ánh mắt mỏi mệt, đôi bàn tay chai sần xòe ra tập hồ sơ nợ đọng đã bắt đầu ố vàng theo năm tháng. Khóe mắt rưng rưng, ông Dịnh xót xa kể về quãng thời gian công ty phải xin tạm ngừng hoạt động từ năm 2017 đến 2019, xưởng máy đóng bụi, công nhân tản mác khắp nơi vì doanh nghiệp hoàn toàn cạn kiệt dòng tiền.

Dốc toàn lực để thi công cụm cầu Thôn 2, Thôn 6 và cầu Ea Chai tại tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị quyết toán hơn 14 tỷ đồng, bị chậm trả kéo dài, chật vật đòi nợ mãi đến nay Công ty Quang Tiến vẫn hơn 1 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Suốt 10 năm qua, các cây cầu vẫn sừng sững vượt qua dòng nước xiết Tây Nguyên, nhưng con thuyền doanh nghiệp của ông Dịnh lại đang chìm dần trong biển nợ. Không có vốn lưu động, doanh nghiệp phải gồng mình gánh những khoản lãi suất ngân hàng mẹ đẻ lãi con hằng tháng, đồng thời đối mặt với sự thúc bách trả nợ dây chuyền từ các đại lý cung cấp vật tư xây dựng.

Cầu treo trong Đề án 186 cầu treo dân sinh tại thôn 12 xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Tại khu vực miền núi gian khó của tỉnh Thanh Hóa, khó khăn tương tự cũng đang bủa vây Công ty CP Tập đoàn Thành Long. Từng tự hào khi mang đến 5 nhịp cầu nối bờ vui cho bà con vùng sâu bao gồm cầu Bản Lót, Sông Cảy, Làng Bằng, Thôn Nghéo và Bản Bâu ở miền Tây tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo doanh nghiệp giờ đây chỉ còn biết thở dài. Dù các công trình đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và hết hạn bảo hành từ tháng 3/2020, Tập đoàn Thành Long vẫn bị nợ đọng số tiền lên tới 5,922 tỷ đồng theo đúng hồ sơ quyết toán đã được Nhà nước phê duyệt.

Không thể tiếp tục gồng gánh khoản nợ bị ngâm kéo dài gần một thập kỷ, Tập đoàn Thành Long đã buộc phải chọn cách thức căng thẳng nhất là nộp đơn khởi kiện Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Bộ Giao thông vận tải trước đây, nay là Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đường bộ Miền Bắc, thuộc Bộ Xây dựng) ra tòa án để đòi lại sự công bằng. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm công lý qua con đường tư pháp đến nay vẫn chưa mang lại kết quả dứt điểm, khiến doanh nghiệp có trụ sở tại Hưng Yên này tiếp tục bị trói buộc trong sự bế tắc tận cùng của dòng tiền.

103 nhà thầu cùng kêu cứu

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Long nói về việc bất đắc dĩ phải kiện cơ quan chức năng ra toà.

Không thể đơn độc chịu đựng thêm cơn bĩ cực, hàng chục doanh nghiệp thi công cầu treo trải dài từ miền núi cao Tây Bắc, Đông Bắc đến vùng đất đỏ Tây Nguyên đã tập hợp lại cùng kiến nghị. Các doanh nghiệp đã viết đơn kiến nghị tập thể, bầu ông Tô Quang Dịnh làm người đại diện pháp lý để thay mặt liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, Chi nhánh Tổng Công ty Thái Sơn tại Hà Nội gửi văn bản cho biết sẽ kiện Ban QLDA 3 (thuộc Bộ Giao thông vận tải trước đây, nay là Ban Quản lý dự án đường miền Bắc thuộc Bộ Xây dựng) vì khoản nợ 468,7 triệu đồng tại Sơn La. Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cũng gửi đơn đòi nợ 8,403 tỷ đồng. Công ty cổ phần 473 bị nợ 3,489 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 3 đọng 2,144 tỷ đồng hay Liên danh Cửu Long - Đông Nam mòn mỏi chờ 1,773 tỷ đồng.

Cầu treo dân sinh thôn Nghéo (nay là thôn Lâm Thủy, xã Thạch Quảng, Thanh Hóa) - một trong 186 cầu treo thuộc Đề án. Ảnh: Phạm Trường.

Tổng cộng có 103 nhà thầu thi công, dù ở quy mô nào, cũng đang mong mỏi đòi lại đồng tiền công lao động, chi phí vật liệu của mình bỏ ra.

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÒN TỒN ĐỌNG CÔNG NỢ Công ty CP Tập đoàn Thành Long: Nợ 5.922.482.891 đồng (Thi công 5 cầu: Bản Lót, Sông Cảy, Làng Bằng, Thôn Nghéo, Bản Bâu tại Thanh Hóa). Công ty Cổ phần 473: Nợ 3.489.198.785 đồng (Thi công các cầu: Tăng Hóa, Bản Vây 2, Khe Me, Xóm 6, Chợ Quánh). Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3): Nợ 2.144.465.585 đồng (Thi công 5 cầu: Cố Kính, Ea Huar 1, Ea Huar 2, Ealy - EaWer, Bình Minh). Liên danh Cty CP XD Lắp Cửu Long & Cty CP Cầu đường Đông Nam: Nợ 1.773.253.469 đồng (Thi công cầu Năng, Lê Văng tại Kon Tum). Công ty TNHH Cơ khí Mai Hân: Nợ 1.249.677.472 đồng (Thi công các cầu: Thôn 11, Thôn 7, Cây Xoài, Kon Hơng Lêh). Công ty TNHH Quang Tiến Đắk Lắk (Đại diện liên danh): Nợ 1.084.352.731 đồng (Thi công cầu Thôn 2, Thôn 6, Ea Chai tại Đắk Lắk). Chi nhánh Tổng Công ty Thái Sơn tại Hà Nội: Nợ 468.755.600 đồng (Thi công cầu Huổi Làn, Pú Sút tại Sơn La).

Nợ 468.755.600 đồng (Thi công cầu Huổi Làn, Pú Sút tại Sơn La). Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Quang Trung bị nợ đọng tại các cầu: Bản Lẻ (Sơn La) , Phiêng Vàng (Cao Bằng) , Chiềng Khoa (Sơn La) , Bản Phướng (Thái Nguyên) , Nậm Hoi (Lai Châu) và Hồng Kiên (Phú Thọ)

(Còn nữa)