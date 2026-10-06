Dân thiệt hại vật nuôi chưa nhận hỗ trợ, 44 xã, phường xin hoàn trả 155 tỷ đồng

TPO - Trong khi nhiều hộ dân có vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai chưa nhận được tiền hỗ trợ, 44 xã, phường ở Đắk Lắk đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí do không đủ căn cứ để chi trả.

Chiều 6/10, bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông tin về tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Theo bà Thủy, tổng nguồn kinh phí tỉnh bố trí để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai hơn 600 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã giải ngân hơn 207 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 65 xã, phường triển khai chính sách, 44 địa phương đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ vật nuôi. Khoản kinh phí hơn 237 tỷ đồng còn lại đang được các địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát để hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Mưa lũ năm 2025 gây thiệt hại nặng, nhiều vật nuôi của người dân Đắk Lắk bị chết, cuốn trôi.

Lý giải việc người dân có vật nuôi bị thiệt hại nhưng chưa được nhận hỗ trợ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, một trong những nguyên nhân chính là vướng mắc trong việc kê khai hoạt động chăn nuôi.

Theo quy định của Luật Chăn nuôi, người dân phải thực hiện kê khai chăn nuôi. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ chỉ nuôi nhỏ lẻ, như 10-20 con gà, 50 con vịt... nên chưa chú trọng việc kê khai. Chính quyền địa phương cũng chưa quan tâm đúng mức đến việc hướng dẫn người dân thực hiện.

Khi thiên tai xảy ra, việc xác minh số lượng vật nuôi bị thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ vì thế gặp nhiều khó khăn.

“Thực tiễn hiện nay đối với chăn nuôi, Luật Chăn nuôi thì phải kê khai. Nhưng quá trình chăn nuôi trong nông hộ thường là 10 con gà, 20 con gà, 50 con vịt, người nông dân cũng như địa phương không chú ý đến công tác hướng dẫn kê khai”, bà Thủy nói.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi phát sinh thiệt hại, việc xác minh tại địa phương để thực hiện hỗ trợ còn nhiều lúng túng. Ngành đã ban hành nhiều văn bản, đồng thời xuống cơ sở hướng dẫn các địa phương xác minh hoạt động chăn nuôi của nông hộ để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Đến nay, một số địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát. Tuy nhiên, có những trường hợp do không thực hiện kê khai ban đầu nên địa phương không còn đủ căn cứ để xác định đối tượng, mức thiệt hại để hỗ trợ.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo và nhắc nhở các địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm việc giải ngân đúng đối tượng và theo tiến độ đề ra.

Ông Đào Mỹ cho rằng, địa phương mong muốn hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định kinh tế. Tuy nhiên, việc chi trả phải có đầy đủ căn cứ và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nếu không đủ căn cứ, các địa phương không thể phê duyệt hỗ trợ.

“Đây là vấn đề liên quan đến quy định pháp luật. Tỉnh đã giao ngành Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc cho các địa phương, nhưng việc hỗ trợ vẫn phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định”, ông Đào Mỹ nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các vướng mắc trong quá trình triển khai đã được địa phương báo cáo để ngành Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hướng dẫn xử lý, qua đó bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng đối tượng, đúng quy định.