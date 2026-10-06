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Gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa trên Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm trước đêm 10/10

Hoàng Hà - Lộc Liên

TPO - Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm để phục vụ màn trình diễn dài 15 phút vào tối 10/10, dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

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Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện tại công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa trên mặt nước tại hồ Hoàn Kiếm cho đêm 10/10 đang được cấp tập triển khai.
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Cầu phao và các phương tiện nổi được sử dụng để tạo mặt bằng phục vụ vận chuyển, lắp đặt và cố định hệ thống pháo.
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Chiến sĩ lau chùi, hoàn thiện phần thân cầu phao.
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Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trận địa pháo hoa sẽ được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, với 350 giàn pháo gồm pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.
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Tại hồ Tây, nhiều cụm sà lan, phương tiện nổi cũng đã được bố trí thành hàng.
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Các chiến sĩ đưa một thiết bị động cơ lên phương tiện nổi.
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Trận địa tại hồ Tây được bố trí 900 giàn pháo, gồm pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật. Màn trình diễn pháo hoa được thiết kế kết hợp với âm nhạc, tận dụng không gian mặt nước rộng và tầm quan sát thoáng của khu vực.
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Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm dự kiến bắt đầu lúc 21h ngày 10/10/2026, kéo dài 15 phút.

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#pháo hoa #Hồ Hoàn Kiếm #Hồ Tây #trận địa #chương trình

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