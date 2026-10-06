Nàng thơ nô nức check-in với loài hoa mới lạ ở Bờ Hồ

Ngày 03/10, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ đến khu vực Bắc Phi đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội, cùng chung một khát vọng: bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế, nơi mỗi chuyến bay mở ra những hành trình mới.