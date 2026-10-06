Giám đốc người Hà Lan phá sản, về miền Tây kể chuyện du lịch

Sau khi công ty riêng phá sản, ông Danny Haberer (người Hà Lan) ở lại Đồng Tháp, học làm vườn, viết blog giới thiệu miền Tây. Sau 4 tháng, cuộc sống đã thay đổi không ngờ.

Một ngày của ông Danny Haberer (54 tuổi, người Hà Lan) ở Đồng Tháp bắt đầu từ tiếng gà gáy, sau đó đi vòng quanh khu vườn rộng 1.700 m2 để kiểm tra những buồng chuối, cho cá ăn, chăm đàn gà hơn 24 con, xem cây nào cần tưới nước. Tiếp đến uống một ly cà phê, ăn sáng rồi bắt đầu làm việc từ xa.

Người đàn ông trồng hàng chục cây chuối trong khu vườn.

Trên trang cá nhân, mỗi ngày, ông đều đặn viết blog giới thiệu về văn hóa miền Tây, các điểm đến lân cận.

Quyết định đến Đồng Tháp sinh sống đưa ra khi công ty phần mềm do ông Danny làm giám đốc phá sản. Mọi thứ đảo lộn, ông rơi vào quãng thời gian biến động và phải tìm cách gây dựng lại.

"Miền Tây đã vực dậy sự nghiệp lẫn tinh thần của tôi, dù tôi chưa bao giờ hình dung về cuộc sống ở đây. Đó cũng là lý do tôi muốn nơi này được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, bằng chính những trải nghiệm của mình", ông Danny nói với Tri Thức - Znews.

"Ông Tây" từng bất ngờ vì người Việt ngủ trưa

Ông Danny lớn lên ở Thủ đô Amsterdam (Hà Lan). Việc đứng đầu một công ty cho phép ông đi khắp thế giới mà vẫn đảm bảo công việc. Ông từng trải nghiệm cuộc sống ở Đà Nẵng, TP.HCM và Đà Lạt (Lâm Đồng) năm 2024 và 2025.

Đến đầu năm 2025, công ty phần mềm của ông phá sản. Sau biến cố, người đàn ông quyết định ở lại Việt Nam, xoay xở để trả nợ.

Mối tình với một phụ nữ Việt Nam đưa ông Danny đến Gò Công cũ (Đồng Tháp). Sau khi chia tay, ông vẫn quyết định ở lại đây. Vùng đất này nhanh chóng cuốn hút người đàn ông bởi nhịp sống yên bình, khác xa những nơi từng đi qua.

Ông Danny phát cỏ, xây vách nhà trong thời gian đầu đến Gò Công (Đồng Tháp).

"Gò Công có không khí trong lành và môi trường sống tốt. Nơi đây nhỏ nhưng có đủ những tiện ích cần thiết. Buổi tối đường phố đông vui, còn ra khỏi trung tâm không xa đã thấy ruộng đồng. Các điểm đến lân cận cũng thuận tiện để đi lại bằng xe máy. Đó là những điều tôi cần lúc này", ông bày tỏ.

Ngày 5/6, đồ đạc được chuyển đến khu đất thuê, người đàn ông dành nhiều giờ cải tạo ngôi nhà trống thành chỗ ở, từ phòng ngủ đến bếp, rồi bắt tay dọn khu vườn ngổn ngang. Chưa từng làm nông, ông Danny vẫn tự phát cỏ, gom cây. Vừa làm vừa học trên các chương trình truyền hình và tự rút kinh nghiệm.

Cuộc sống một mình ở nơi mới không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhất là ngôn ngữ địa phương và nếp sinh hoạt. Ông ngạc nhiên trước chuyện người miền Tây ngủ trưa, đóng tiền điện ở siêu thị hay phải đăng ký thu gom rác.

Thời gian đầu, rác chất đầy rác trong vườn, người hàng xóm tên Trang đã chủ động đăng ký giúp dịch vụ thu gom 2 lần mỗi tuần, đồng thời chăm cá, gà mỗi khi ông đi công tác.

Ông Danny xem việc sửa chữa, trồng trọt và chăn nuôi như một "thú vui nghiêm túc". Ngoài những lúc làm việc trước màn hình máy tính, những giờ cuốc đất, xem gà đẻ trứng, nhìn buồng chuối lớn dần trên cây hay tự tay đóng giường, tủ mang đến sự cân bằng. Tự chủ trong cuộc sống là bài học mà miền Tây đã dạy ông.

Cuộc sống của ông gắn với vườn cây, con gà.

Nhìn về cuộc sống trước đây ở Hà Lan, người đàn ông nhận thấy mình dễ tìm thấy niềm vui ở miền Tây hơn. Ông kể mỗi ngày được ngủ thỏa thích, đi chợ buổi sáng, mua con cá tươi rói với mức giá rẻ, nấu ăn trong căn bếp nhỏ, ngồi nhậu với hàng xóm... Sau 4 tháng, mọi thứ trở thành thói quen.

Ở quê nhà, bữa tối chỉ có khoai tây, rau luộc và thịt, ăn nhanh và no bụng là được. Về miền Tây, cách ăn uống cầu kỳ hơn với 3-4 món mỗi bữa ăn, sắp xếp chén to chén nhỏ. Ông dần dà học nấu nhiều món Việt, từ kho, chiên đến xào, nêm gia vị sao cho phù hợp.

"Điểm khác biệt lớn nhất là tôi không còn sống vội vã, mà dành thời gian nghỉ ngơi. Vì từng gặp khó khăn về tài chính, tôi quyết định để mọi việc tự nhiên. Chất lượng cuộc sống không phụ thuộc vào độ dày của chiếc ví. Hiện tôi vận hành một mảng còn lại của công ty. Mỗi ngày đều bắt đầu với sự hạnh phúc từ những điều nhỏ", ông bộc bạch.

"Bà con coi nè"

Trong mắt người đàn ông Hà Lan, các tỉnh thành miền Tây đẹp về cảnh quan và văn hóa, nhưng chưa nhận được sự chú ý tương xứng. Bằng những trải nghiệm cá nhân, chỉ sau vài tuần sinh sống, ông bắt đầu viết blog chia sẻ về văn hóa và điểm đến.

Tất cả bắt đầu bằng cách ghi lại những việc đời thường như dọn vườn, cho gà ăn, hái chuối. Đến một ngày, ông mua chiếc xe máy, thi bằng lái rồi dành thời gian rảnh rỗi đi phượt Mỹ Tho cũ (Đồng Tháp), Bến Tre (cũ)... Các điểm đến được ông giới thiệu bằng những câu nói đậm chất miền Tây như "bà con coi nè", "tui mê chỗ này", "đồ ăn ngon thiệt", "tới đây chơi liền"...

Ông Danny du ngoạn các điểm đến gần nơi sinh sống trước. Trong ảnh, ông đi chợ Gò Công và thưởng thức hủ tiếu Mỹ Tho.

Con người được ông Danny nhắc đến như một sự ấn tượng đặc biệt. Người dân miền Tây chăm chỉ, thường làm nhiều công việc cùng lúc và ngay cả trong ngày nghỉ. Tuy nhiên, cái hay của họ là vẫn giữ được vẻ thư thái và hay giúp đỡ người khác.

"Cảnh quan nơi đây cũng trù phú với sông nối sông hay vườn tiếp vườn, xen lẫn những khu phố rộn ràng nhưng không quá hào nhoáng. Mỗi lần chạy xe qua một vùng quê mới, tôi lại thấy một khung cảnh khác và muốn dừng lại khám phá. Với tôi, sự bình dị đó làm miền Tây trở nên khác biệt", ông chia sẻ.

Những bài đăng chân thành của một người nước ngoài nhanh chóng thu hút 15.000 người theo dõi. Con số này tăng theo từng ngày, đến nay đã chạm mốc 27.000.

"Tôi tin rằng thông qua blog, bạn bè quốc tế sẽ nhìn thấy một miền Tây chân thật và một Việt Nam có những khía cạnh khác với những gì họ biết đến", ông chia sẻ.

Người đàn ông chụp ảnh cùng Nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho (Đồng Tháp) và cầu Rạch Miễu (Bến Tre cũ).

Thời gian tới, ông Danny dự định thực hiện các video để truyền tải sinh động hơn về cuộc sống và văn hóa miền Tây. Tiếp đến là cải tạo khu vườn, trồng rau và hoa, hoàn thiện căn bếp ngoài trời và học cách tự cung tự cấp một phần thực phẩm. Xa hơn, ông muốn lắp pin mặt trời và biến khu vườn đơn sơ của mình thành không gian canh tác bền vững tại gia.

"Tôi đến với tư cách du khách, nhưng ở lại như người địa phương. Sau 9.000 km, tôi đã tìm thấy nhà của mình ở miền Tây và chưa có ý định rời đi", ông nói.