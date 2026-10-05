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Hàng không - Du lịch

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Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

Hoàng Dương

TPO - Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ ở Quảng Ninh đang giảm giá, tặng tiện ích cho du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông kéo dài đến hết năm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Quảng Ninh cho biết nhiều cơ sở lưu trú từ 3-5 sao triển khai ưu đãi giá phòng từ 20-60%. Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp phòng nghỉ với dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và tiện ích dành cho khách lưu trú.

Bên cạnh giảm giá phòng, một số gói nghỉ dưỡng tặng bữa sáng, bữa chính, đồ uống hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Du khách có thêm lựa chọn về gói lưu trú và các dịch vụ đi kèm trong cùng chuyến đi.

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Du khách tham quan vịnh Hạ Long.

Ở lĩnh vực ẩm thực, một số nhà hàng giảm tới 50% giá đồ uống, các cơ sở khác tặng đồ uống cho khách sử dụng suất ăn từ 200.000 đồng. Những ưu đãi này được triển khai cùng chương trình giảm giá lưu trú và dịch vụ du lịch cuối năm.

"Các đơn vị tham quan, vận chuyển cũng tham gia kích cầu. Một số tàu du lịch tặng đồ uống cho khách cá nhân, gia đình không đi theo tour. Dịch vụ xe buýt hai tầng, thuyền ba vách và du thuyền ngắm cảnh có chương trình mua năm vé tặng một vé khi khách mua trực tiếp tại quầy", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Quảng Ninh cho biết.

Đợt ưu đãi diễn ra khi du lịch biển bước vào mùa thu đông, thời điểm không phải mùa cao điểm. Quảng Ninh triển khai đồng thời các chương trình giảm giá dịch vụ, tổ chức sự kiện và xúc tiến thị trường để thu hút khách trong nước, quốc tế.

Các hoạt động tại các địa phương như lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, giao lưu văn hóa ẩm thực Quảng Ninh và Quảng Tây, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long. Việc kết hợp sự kiện với ưu đãi dịch vụ được kỳ vọng giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh - cho rằng giảm giá có thể thúc đẩy quyết định đặt dịch vụ, nhưng cần đi cùng những sản phẩm để khách trải nghiệm, sử dụng. Các gói kết hợp lưu trú, ăn uống và tham quan giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng bán dịch vụ trong cùng một chuyến đi.

Trong 9 tháng năm nay, Quảng Ninh đón gần 19 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 56.000 tỷ đồng. Chương trình kích cầu cuối năm góp phần hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách trong cả năm.

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#du lịch #Quảng Ninh #giảm giá #ưu đãi #khách du lịch #dịch vụ

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