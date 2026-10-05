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Hàng không - Du lịch

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

P.V

Giữa nhịp sống số, giới trẻ cần nhiều hơn thời gian vận động ngoài trời, khám phá, trải nghiệm và kết nối giao lưu với bạn bè. Tại BRIGHTPARK Ninh Bình, những trò chơi đa dạng cùng không gian hoạt động tập thể mở ra hành trình trải nghiệm giàu năng lượng, nơi niềm vui đi cùng cơ hội rèn luyện thể chất, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để phát triển toàn diện

Không gian cho nhu cầu vận động và kết nối

Tại Hội thảo tổng kết Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng diễn ra tháng 5/2026, thực trạng thiếu vận động của thanh thiếu niên Việt Nam tiếp tục được đặt ra. Số liệu được dẫn tại hội thảo cho thấy 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng mức vận động thể chất được khuyến nghị. Với nhóm tuổi từ 5 đến 17, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất cường độ vừa đến mạnh mỗi ngày.

Áp lực học tập, thời gian sử dụng thiết bị điện tử và sự thu hẹp của không gian vui chơi khiến cơ hội vận động, gặp gỡ bạn bè của trẻ bị hạn chế. Vì vậy, nhiều gia đình và nhà trường tìm kiếm những điểm đến có đủ không gian, hoạt động phong phú và cơ sở vật chất phù hợp để trẻ được vui chơi, khám phá trong các chuyến đi cuối tuần hay chương trình trải nghiệm ngoại khóa.

Các bạn trẻ vui chơi giải trí tại BRIGHTPARK Ninh Bình
Các bạn trẻ vui chơi giải trí tại BRIGHTPARK Ninh Bình

Thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao gôn và vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, BRIGHTPARK Ninh Bình đáp ứng nhu cầu ấy bằng một không gian trải nghiệm kết hợp trò chơi, hoạt động ngoài trời, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Gia đình có thể dành trọn một ngày bên nhau; các nhóm học sinh, bạn trẻ cũng có thêm lựa chọn cho những chương trình vận động và gắn kết tập thể.

Tích lũy trải nghiệm thực tế - bồi đắp hành trình trưởng thành

Trẻ em và thanh thiếu niên học hỏi rất nhiều từ những điều các em trực tiếp trải nghiệm. Những thử thách để chinh phục, trò chơi cần phối hợp tập thể nhuần nhuyễn hay các hoạt động cùng gia đình đều có thể trở thành những bài học sinh động và dễ ghi nhớ.

Đó cũng là cách BRIGHTPARK xây dựng hành trình trải nghiệm cho khách hàng. Hệ thống trò chơi tại công viên có nhiều cấp độ, từ vui chơi nhẹ nhàng đến phiêu lưu cảm giác mạnh để phát triển hệ vận động và thử thách bản thân.

Gia đình có trẻ nhỏ có thể lựa chọn những trò chơi thư giãn như vòng quay kỳ diệu, phi thuyền ánh sáng, đi thuyền thiên nga, thử tài minigolf 18 hố…, trong khi nhóm thanh thiếu niên dễ dàng tìm thấy những trải nghiệm giàu năng lượng và cảm giác chinh phục như đường trượt trên không Mountain Zipline, đua xe Go-kart F1 Traxx, hải trình thử thách, đường trượt Samba Slide, trekking chinh phục đỉnh Bát Cảnh Tiên hay đua thuyền kayak…

Du khách ở mọi lứa tuổi sẽ thỏa sức trải nghiệm các thử thách phiêu lưu đa địa hình và trò chơi thư giãn.
Du khách ở mọi lứa tuổi sẽ thỏa sức trải nghiệm các thử thách phiêu lưu đa địa hình và trò chơi thư giãn.

Điểm hấp dẫn của hành trình nằm ở sự chuyển tiếp giữa những cung bậc trải nghiệm. Một em nhỏ có thể bắt đầu bằng trò chơi quen thuộc trước khi thử một hoạt động mới. Một nhóm bạn có thể cùng khích lệ nhau tại vạch xuất phát, chia sẻ cảm giác hào hứng sau khi hoàn thành thử thách. Qua những tương tác tự nhiên ấy, trẻ có thêm cơ hội rèn luyện sự chủ động, học cách động viên bạn bè và tự tin trước điều chưa từng trải qua.

Bên cạnh hệ thống trò chơi sẵn có, hai sân cỏ teambuilding rộng hàng nghìn mét vuông mang đến không gian tổ chức các hoạt động gắn kết tập thể. Trong những trò chơi đồng đội, các thành viên phải trao đổi, phân công và phối hợp để đạt mục tiêu chung. Kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác được thực hành qua từng tình huống cụ thể, trong bầu không khí hào hứng của một chuyến đi.

Giải đua xe Go-Kart do BRIGHTPARK đăng cai tổ chức đã trở thành giải đấu thể thao độc đáo và nổi bật tại Ninh Bình
Giải đua xe Go-Kart do BRIGHTPARK đăng cai tổ chức đã trở thành giải đấu thể thao độc đáo và nổi bật tại Ninh Bình

Bright Park không chỉ là nơi vui chơi mà là môi trường giúp trẻ học hỏi, khám phá và phát triển toàn diện: các trò chơi vận động giúp phát triển thể chất, chuỗi thử thách tạo nên sự tự tin, hoạt động tập thể xây dựng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, trải nghiệm tương tác bồi đắp sự sáng tạo.

Giữa nhịp sống gắn với màn hình, một ngày được vận động, tự mình thử sức và trò chuyện trực tiếp cùng bạn bè trở nên đáng giá. BRIGHTPARK Ninh Bình mang đến những cơ hội ấy trong một hành trình giàu niềm vui trong việc kiến tạo một hành trình trưởng thành nhiều trải nghiệm thực tế.

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ BRIGHTPARK

#BRIGHTPARK Ninh Bình #Không gian trải nghiệm #Vận động trẻ em #Hoạt động gắn kết #Phát triển toàn diện

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