Liên tiếp các chuyến bay vận chuyển mô, tạng cứu người khẩn cấp

TPO - Trong ngày 4/10, Vietnam Airlines liên tiếp bố trí các chuyến bay đưa ê-kíp y tế từ TPHCM, Đà Nẵng ra Hà Nội và vận chuyển mô, tạng trở lại miền Trung, phục vụ các ca ghép tạng khẩn cấp.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong ngày 4/10, hãng đã hỗ trợ các đoàn y tế di chuyển giữa TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội để thực hiện việc lấy, tiếp nhận và vận chuyển mô, tạng từ người hiến tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm 4/10, chuyến bay VN7050 khởi hành từ Đà Nẵng lúc 6h05, đưa một ê-kíp bác sĩ ra Hà Nội. Đến 18h30 cùng ngày, chuyến VN218 từ TP.HCM cũng đưa đoàn y tế ra Hà Nội để tham gia quá trình lấy, tiếp nhận và ghép tạng.

Các ê-kíp y tế tham gia chương trình đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn bác sĩ nhanh chóng di chuyển lên sân bay Nội Bài sau khi nhận tạng.

Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận, một ê-kíp cùng mô, tạng được vận chuyển trở lại miền Trung trên chuyến VN161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 12h40. Từ sân bay, đoàn tiếp tục di chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép trong ngày.

Vietnam Airlines cho biết ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hãng đã rà soát lịch khai thác, bố trí chỗ cho các đoàn bác sĩ từ Đà Nẵng, TPHCM ra Hà Nội, đồng thời xây dựng phương án đưa mô, tạng trở lại miền Trung trong ngày.

Đoàn bác sĩ nhận tạng khẩn trương di chuyển lên tàu bay tại Nội Bài.

Đối với hoạt động vận chuyển mô, tạng, thời gian bảo quản của từng loại là yếu tố đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các thủ tục tại sân bay được ưu tiên xử lý nhằm rút ngắn tối đa thời gian di chuyển. Các ê-kíp y tế cũng được bố trí ngồi gần cửa máy bay để có thể nhanh chóng rời tàu bay sau khi hạ cánh.

Tuy nhiên, việc rút ngắn thời gian vẫn phải được thực hiện song song với việc bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không. Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị liên quan để từng khâu trong hành trình được triển khai nhanh chóng, đồng bộ.

Sau khi đến sân bay Đà Nẵng, đoàn được nhân viên VNA hỗ trợ đón dẫn nhanh chóng.

Đối với những ca ghép tạng khẩn cấp, mỗi phút trong quá trình vận chuyển đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội điều trị của người bệnh. Việc bố trí chuyến bay sớm hơn hoặc rút ngắn thời gian làm thủ tục có thể giúp kéo dài khoảng thời gian khả dụng của mô, tạng, qua đó tăng cơ hội ghép thành công cho bệnh nhân đang chờ ghép.

Vietnam Airlines bắt đầu phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trong vận chuyển mô, tạng từ năm 2018. Từ đầu năm 2026 đến nay, hãng đã hỗ trợ vận chuyển kịp thời 16 ca ghép tạng.

Theo Vietnam Airlines, trong các trường hợp này, hãng ưu tiên những thủ tục cần thiết và sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với tiến độ của các ê-kíp y tế. Mạng đường bay của hãng cũng nhiều lần được sử dụng để đưa các đoàn y tế và nguồn tạng hiến giữa các địa phương, góp phần giúp các bệnh viện triển khai ca ghép trong khoảng thời gian cho phép.