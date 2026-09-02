Pháo hoa ‘vẽ’ ánh sáng trên bầu trời Hà Nội đêm Quốc khánh

TPO - Tối 2/9, pháo hoa đồng loạt rực sáng tại 5 trận địa trên địa bàn Hà Nội. Từ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây đến khu vực Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cùng hướng mắt lên bầu trời, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong đêm Quốc khánh.