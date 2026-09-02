Pháo hoa ‘vẽ’ ánh sáng trên bầu trời Hà Nội đêm Quốc khánh

TPO - Tối 2/9, pháo hoa đồng loạt rực sáng tại 5 trận địa trên địa bàn Hà Nội. Từ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây đến khu vực Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cùng hướng mắt lên bầu trời, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong đêm Quốc khánh.
Những chùm pháo liên tiếp bung nở với sắc đỏ, trắng, tím, xanh, vàng, tạo nên những dải sáng nổi bật trên nền trời hồ Hoàn Kiếm.
Tại hồ Tây, pháo hoa bung nở trên cao và phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh trong đêm.
Ở khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, những loạt pháo liên tiếp bung nở, tạo thành nhiều tầng ánh sáng trên bầu trời phía Tây Hà Nội.