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Multimedia

Pháo hoa ‘vẽ’ ánh sáng trên bầu trời Hà Nội đêm Quốc khánh

Nhóm Phóng viên

TPO - Tối 2/9, pháo hoa đồng loạt rực sáng tại 5 trận địa trên địa bàn Hà Nội. Từ hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây đến khu vực Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cùng hướng mắt lên bầu trời, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong đêm Quốc khánh.

VIDEO: Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa chào mừng kỉ niệm 2/9 tại Hà Nội.
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Đúng 21h, các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đồng loạt khai hỏa, mở màn màn trình diễn kéo dài 15 phút chào mừng Quốc khánh 2/9.
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Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, ngay từ những loạt pháo đầu tiên, hàng nghìn người dân đã hướng mắt lên bầu trời, chờ đón những khoảnh khắc rực rỡ trong đêm Quốc khánh.
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Những chùm pháo liên tiếp bung nở với sắc đỏ, trắng, tím, xanh, vàng, tạo nên những dải sáng nổi bật trên nền trời hồ Hoàn Kiếm.
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Nhiều người giơ cao điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc pháo hoa phủ kín bầu trời trung tâm Thủ đô.
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Tại hồ Tây, pháo hoa bung nở trên cao và phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh trong đêm.
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Ánh sáng từ những loạt pháo hòa cùng ánh đèn đô thị, tạo nên những mảng màu nổi bật trên không gian rộng lớn của hồ Tây.
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Ở khu vực đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, những loạt pháo liên tiếp bung nở, tạo thành nhiều tầng ánh sáng trên bầu trời phía Tây Hà Nội.
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Những chùm pháo hoa bung nở thành nhiều tầng, phủ kín bầu trời bằng những lớp ánh sáng lung linh.
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Để chiêm ngưỡng màn pháo hoa từ phía đường đua F1, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã chờ đợi nhiều giờ ở khu vực công viên hồ điều hòa CV1 (Khu đô thị mới Cầu Giấy).
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Sau 15 phút, những loạt pháo hoa cuối cùng khép lại màn trình diễn, để lại một đêm Quốc khánh rực rỡ và nhiều cảm xúc giữa lòng Hà Nội.
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Nhóm Phóng viên
#pháo hoa #Hà Nội #quốc khánh #đêm lễ #du khách #bầu trời #màn trình diễn

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