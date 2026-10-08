Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

'Mưa' lời khen người tài xế đưa khách Trung Quốc đi sân bay Nội Bài

Du khách họ Lưu bất ngờ trước mức giá khá rẻ và dịch vụ nhiệt tình của tài xế taxi tại Hà Nội. Anh chia sẻ trải nghiệm trên Xiaohongshu, nhận sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

14h10 ngày 3/10, khi chỉ còn chưa đầy 3 tiếng trước chuyến bay đi Đà Nẵng, du khách họ Lưu cùng bạn gái mới rời khu vực phố cổ để ra sân bay Nội Bài. Cặp đôi người Trung Quốc dự định bắt xe buýt tại điểm chờ trên phố Hàng Tre, với tổng chi phí 90.000 đồng.

Đến bến lúc 14h25, Lưu kiểm tra ứng dụng Google Maps nhận thấy chuyến xe tiếp theo dự kiến tới lúc 14h48. Theo tính toán của anh, nếu xe đến đúng giờ, cả hai có thể tới sân bay khoảng 15h45. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 14h49, xe vẫn chưa xuất hiện. Trên bản đồ, chuyến tiếp theo đã được lùi sang 15h18.

"Nếu tiếp tục chờ, chúng tôi có nguy cơ không kịp chuyến bay", Lưu nói với Tri Thức - Znews.

Đúng lúc cặp đôi đang sốt ruột nhìn điện thoại, một tài xế địa phương tiến lại hỏi thăm "có cần ra sân bay không?". Ông đề nghị chở 2 người với giá 160.000 đồng, cao hơn 70.000 đồng so với đi xe buýt

"Người hùng" tài xế taxi

Ban đầu, Lưu và bạn gái không dám nhận lời. Quãng đường từ trung tâm Hà Nội tới Nội Bài hơn 20 km, trong khi mức giá tài xế đưa ra thấp hơn dự tính của họ. Theo Lưu tìm hiểu, thông thường một chuyến taxi từ trung tâm Hà Nội ra sân bay có giá khoảng 200.000-300.000 đồng.

Hai bên trao đổi bằng những câu tiếng Anh đơn giản, kết hợp ứng dụng dịch thuật. Lưu hỏi tài xế liệu tới nơi có tăng giá, có đi đường vòng hoặc đón thêm khách giữa chừng hay không. Anh cũng hỏi mức giá 160.000 đồng có khiến tài xế bị lỗ hay không?. Người này đều trả lời "không".

Thấy 2 vị khách vẫn chưa quyết định, tài xế đề nghị Lưu chụp lại thông tin thỏa thuận. Ông nói: "Tôi lấy bạn 160.000 đồng tiền Việt Nam, nếu thay đổi thì lên sân bay bạn có thể báo công an", đồng thời khẳng định không tăng giá và có thể đưa họ tới sân bay trong khoảng 40 phút. Thời gian không còn nhiều, Lưu và bạn gái quyết định "đánh cược".

trung-quoc-chuyen-bay-ha-noi1.jpg
trung-quoc-chuyen-bay-ha-noi2.jpg
Du khách họ Lưu đến sân bay Nội Bài kịp giờ nhờ sự hỗ trợ của một tài xế địa phương. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

Lên xe, du khách Trung Quốc mới biết "đây thực sự là chuyến xe riêng của hai người". Anh nói với tài xế miễn đưa họ tới sân bay đúng giờ, tiền không phải vấn đề và sẵn sàng trả thêm. Tuy nhiên, tài xế vẫn giữ mức giá 160.000 đồng như thỏa thuận ban đầu

Trên đường đi, người đàn ông chủ động tìm đường tắt, kết hợp chạy nhanh để rút ngắn thời gian. Khi qua cầu Nhật Tân, xe gặp đoạn đường ùn tắc. Tài xế liên tục quay lại trấn an 2 vị khách bằng những câu tiếng Anh đơn giản: "Busy, busy, 10 minutes". (Tạm dịch: Đường tắc, chỉ khoảng 10 phút nữa thôi).

Lưu hiểu rằng trong tình trạng giao thông như vậy, nếu tiếp tục chờ xe buýt, thời gian di chuyển có thể còn kéo dài hơn. Sau khi qua đoạn ùn tắc, tài xế bắt đầu tăng tốc.

Cầu Nhật Tân hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Huy.

Cầu Nhật Tân hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Huy.

Đến khoảng 15h50, cặp đôi tới sân bay Nội Bài. Lưu xúc động gọi tài xế là "người hùng", đưa 200.000 đồng, trong đó 40.000 đồng là tiền tip. Tài xế vẫn chỉ nhận khoản tiền đã thỏa thuận, sau đó bắt tay tạm biệt vị khách Trung Quốc.

"Tôi không kịp chụp ảnh, chỉ nhớ tài xế lái một chiếc ô tô màu đen, mặc áo sơ mi và có làn da sẫm màu. Do chuyến đi diễn ra gấp gáp, hai bên giao dịch bằng tiền mặt, tôi không nhớ thêm nhiều đặc điểm của người này", nam du khách tiếc nuối.

Sau chuyến đi, anh đăng câu chuyện lên mạng xã hội, ban đầu chỉ muốn lưu lại trải nghiệm để sau này đọc lại. Bài viết sau đó nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Với anh, điều đáng nhớ nhất là cách tài xế xử lý tình huống cùng sự mộc mạc của tài xế.

"Cảm ơn Việt Nam"

Lưu hiện sống tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là lần đầu anh cùng bạn gái du lịch Việt Nam. Ngày 2/10, họ nhập cảnh bằng đường bộ trên chuyến xe khách chạy thẳng từ thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) đến Hà Nội.

Một ngày sau, hai người bay vào Đà Nẵng, dự định trở lại Hà Nội ngày 6/10 trước khi rời Việt Nam bằng xe khách vào rạng sáng 7/10.

Bình minh ở Đà Nẵng, chụp từ sân thượng khách sạn. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

Bình minh ở Đà Nẵng, chụp từ sân thượng khách sạn. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

Chuyến đi không hoàn toàn suôn sẻ, song những tình huống phát sinh lại giúp Lưu có thêm trải nghiệm thú vị với người địa phương.

Trước sự cố suýt lỡ chuyến bay, anh từng gặp khó khăn khi đặt taxi công nghệ ở Hà Nội do không thể thanh toán điện tử, trong khi không có tiền mặt. Tài xế khi đó đồng ý để khách sạn thanh toán trước, sau đó Lưu hoàn lại tiền cho khách sạn.

Tại Đà Nẵng, cặp đôi một lần nữa nhận được sự hỗ trợ khi muốn tới một nhà hàng yêu cầu đặt chỗ trước nhưng không có số điện thoại Việt Nam. Hai phụ nữ họ gặp trên cabin cáp treo đã giúp liên hệ với nhà hàng, dùng số điện thoại cá nhân để đặt bàn cho hai người.

trung-quoc-chuyen-bay-ha-noi2-webp.jpg
trung-quoc-chuyen-bay-ha-noi5-webp.jpg
Bãi biển Mỹ Khê và Bà Nà Hills. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

Qua những lần được người địa phương giúp đỡ, Lưu có thêm nhiều thiện cảm với Việt Nam. Du khách đánh giá giao thông, đặc biệt tại Hà Nội, khá đông nhưng vẫn có trật tự. Theo anh, người đi bộ cần bình tĩnh và tự tin khi sang đường.

"Tôi hài lòng với những trải nghiệm mới mẻ tại Việt Nam. Bạn gái tôi nhận xét chỉ trong vài ngày tại đây, cô đã gặp nhiều người nước ngoài hơn tổng số người nước ngoài từng gặp trước đó", anh bật cười.

Trong những ngày ở Việt Nam, phở gần như là lựa chọn quen thuộc của Lưu mỗi khi không biết ăn gì. Đây là món anh yêu thích, cũng là một trong những lý do anh muốn tới Việt Nam.

Ở Đà Nẵng, cặp đôi dành thời gian tham quan Bà Nà Hills, chụp ảnh, trải nghiệm trò tàu lượn. Lưu bày tỏ thích thú trò chơi này, tò mò khi nào những trò tương tự có thể xuất hiện tại Trung Quốc.

"Chuyến đi mang đến nhiều cảm xúc, chúng tôi muốn cảm ơn những người Việt Nam đã giúp đỡ xuyên suốt hành trình", Lưu nói. Cặp đôi hi vọng có cơ hội trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi bạn gái muốn đến Phú Quốc, Lưu lại muốn khám phá TPHCM

Trong 9 tháng, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 3,9 triệu lượt. Lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý, kết nối hàng không thuận lợi cùng nhu cầu đa dạng giúp thị trường này phù hợp với nhiều dòng sản phẩm tại Việt Nam, từ biển, nghỉ dưỡng, đô thị đến mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Những điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều gồm: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP.HCM và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

Znews

Xem thêm

#Taxi Hà Nội #Khách Trung Quốc #Trải nghiệm #Sân bay Nội Bài #Giao thông Việt Nam #Dịch vụ taxi #tài xế taxi #người tài xế #khách Trung Quốc đi sân bay Nội Bài

Cùng chuyên mục

Máy bay Airbus 350 va chạm Boeing 777

Máy bay Airbus 350 va chạm Boeing 777

TPO - Một chiếc Airbus 350 của Delta Airlines đã va chạm với Boeing 777 của Air Canada tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ khiến máy bay của Air Canada phải tạm ngừng khai thác để kiểm tra và sửa chữa.

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Phú Quốc đang hình thành quần thể công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027, trong đó nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Không chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công năng, kỹ thuật và tổ chức sự kiện quốc tế, hai công trình còn được kỳ vọng trở thành những biểu tượng kiến trúc mới, chuyển tải bản sắc văn hóa Việt, cảnh quan bản địa và truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.

Trong đêm thứ hai của Lễ hội Nghinh Ông, hàng nghìn bà con tham gia các hoạt động đặc sắc tại các tuyến đường lân cận Công viên Cần Thạnh.

TPHCM: Muốn mở phố đêm phải hỏi ý kiến cư dân

TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

TPO - Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ ở Quảng Ninh đang giảm giá, tặng tiện ích cho du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông kéo dài đến hết năm.

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

Giữa nhịp sống số, giới trẻ cần nhiều hơn thời gian vận động ngoài trời, khám phá, trải nghiệm và kết nối giao lưu với bạn bè. Tại BRIGHTPARK Ninh Bình, những trò chơi đa dạng cùng không gian hoạt động tập thể mở ra hành trình trải nghiệm giàu năng lượng, nơi niềm vui đi cùng cơ hội rèn luyện thể chất, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để phát triển toàn diện

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe