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Hàng không - Du lịch

Mỹ:

Máy bay Airbus 350 va chạm Boeing 777

Hồng Nhung

TPO - Một chiếc Airbus 350 của Delta Airlines đã va chạm với Boeing 777 của Air Canada tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ khiến máy bay của Air Canada phải tạm ngừng khai thác để kiểm tra và sửa chữa.

Sự cố xảy ra vào ngày 6/10 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Airbus 350 mang số hiệu chuyến bay DL7 của Delta Airlines đang di chuyển trên đường lăn để chuẩn bị khởi hành thì đầu cánh trái va vào bộ ổn định ngang ở phần đuôi chiếc Boeing 777 của Air Canada.

Máy bay Boeing 777 trước đó thực hiện chuyến bay AC785 từ sân bay quốc tế Toronto Pearson đến Los Angeles. Khi xảy ra sự cố, máy bay đang được kéo về vị trí đỗ nhưng dừng lại trước cửa ra máy bay.

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Airbus 350 của Delta Airlines đang lăn ra đường băng tại sân bay Los Angeles thì xảy ra va chạm với Boeing 777 của Air Canada. Ảnh: Clement Alloing.

Cả Delta Airlines và Air Canada đều xác nhận hai máy bay đã xảy ra va chạm, không ghi nhận người bị thương.

Hãng hàng không Delta cho biết chiếc Airbus 350 chở 275 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn vào thời điểm sự cố xảy ra.

Delta cho biết hãng đang phối hợp với đội ngũ bảo dưỡng và nhân viên sân bay để kiểm tra tình trạng máy bay, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xác định các hạng mục cần sửa chữa. Hãng đồng thời xin lỗi hành khách vì sự cố gây ảnh hưởng và chậm trễ đến hành trình.

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Chiếc Boeing 777 của Air Canada được đưa đi sửa chữa. Ảnh: Clement Alloing.

Air Canada quyết định tạm đưa chiếc Boeing 777 liên quan khỏi đội bay để tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Hãng sẽ đánh giá tình trạng máy bay trước khi xác định thời điểm đưa máy bay trở lại khai thác.

FAA cho biết đang điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ va chạm, trong đó tập trung vào quá trình di chuyển của hai máy bay tại sân bay Los Angeles.

Hiện cả Delta Airlines và Air Canada đều đang tiến hành đánh giá riêng đối với máy bay liên quan đến sự cố.

Aviation A2Z

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#Delta Airlines #Air Canada #sân bay Los Angeles #máy bay Boeing 777 #FAA #sự cố hàng không #an toàn hàng không #Máy bay Airbus A350

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