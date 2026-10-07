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Thế giới

Bê bối phản quốc nghiêm trọng nhất ở Đức trong nhiều thập kỷ

Bình Giang

TPO - Ngày 7/10, Azerbaijan bác bỏ thông tin rằng cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Đức August Hanning - người bị cáo buộc đã mua các tài liệu mật và cung cấp cho cơ quan tình báo nước ngoài, từng liên hệ với điệp viên của Azerbaijan.

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Cựu lãnh đạo BND August Hanning. (Ảnh: AP)

Hội đồng Truyền thông và Phát thanh Azerbaijan ra tuyên bố cho biết những cáo buộc về việc Azerbaijan liên quan đến vụ việc là không có cơ sở. Cáo buộc này được tạp chí Der Spiegel đưa tin.

“Mục đích xấu của các lực lượng đứng sau chiến dịch tung tin sai lệch này là nhằm làm tổn hại quan hệ Azerbaijan - Đức”, tuyên bố viết.

Ông Hanning là cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Đức (BND). Ông bị bắt hôm 6/10, với cáo buộc âm mưu phản quốc và hoạt động gián điệp. Đây được coi là một trong những bê bối an ninh nghiêm trọng nhất tại Đức kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Các công tố viên cho biết ông đã trả tiền để nhận tài liệu mật từ một quản lý văn phòng của BND, sau đó sử dụng số tài liệu này để phân tích cho sĩ quan của cơ quan tình báo nước ngoài.

Văn phòng Công tố Liên bang Đức từ chối bình luận về thông tin của Spiegel.

Ông Hanning, 80 tuổi, lãnh đạo BND từ năm 1998 - 2005, Một cựu trợ lý của ông - được xác định là Manfred D., cũng bị bắt cùng ngày, với cáo buộc hỗ trợ, tiếp tay cho âm mưu phản quốc và hoạt động gián điệp phản quốc.

Cơ quan chức năng đã khám xét các cơ sở liên quan đến 2 người này.

Ông Manfred D. từng là chánh văn phòng của ông Hanning, sau đó giữ vị trí chánh văn phòng cho một số người kế nhiệm ông Hanning tại BND từ năm 2012 - 2026.

Hai người này bị cáo buộc đã thống nhất vào năm 2010, rằng Manfred D. sẽ liên tục chuyển các thông tin tình báo có giá trị từ BND cho ông Hanning để lấy tiền.

Trong nhiều năm, ông Manfred D. đã cung cấp cho ông Hanning khoảng 2.000 tài liệu, trong đó nhiều tài liệu chứa thông tin mật, chỉ được cơ quan tình báo liên bang sử dụng cho mục đích nội bộ, đặc biệt là phục vụ các cuộc họp giao ban tình báo dành cho lãnh đạo.

Ngoài ra, ông Hanning từng bị điều tra trong một vụ án khác liên quan đến vụ bắt cóc con của nữ doanh nhân Christina Block ở Hamburg từ người chồng cũ tại Đan Mạch vào tháng 1/2024, trong bối cảnh 2 người tranh chấp quyền nuôi con trong thời gian dài.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức, lực lượng chức năng phát hiện bằng chứng về vụ tài liệu mật trong quá trình khám xét nhà riêng của ông Hanning liên quan đến vụ án bắt cóc.

Theo hãng thông tấn Đức dpa, vào mùa thu năm 2025, công tố viên cho biết ông Hanning và một cựu quan chức cảnh sát nghỉ hưu bị nghi đã có hợp đồng với bà Block để bắt cóc các con của bà. Khi đó, 2 người đang giữ vai trò lãnh đạo tại một công ty an ninh.

Gia đình bà Block rất nổi tiếng ở Hamburg, được biết đến nhiều nhất với chuỗi nhà hàng bít tết Block House trên toàn nước Đức.

Theo AP, Reuters

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#Tình báo Đức #Gián điệp #Phản quốc #Bắt cóc

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