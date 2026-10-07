Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Biển Đen 'nóng' lên: Liên tiếp các vụ tấn công tàu chở dầu, tàu thương mại chỉ trong một ngày

Minh Hạnh

TPO - Toàn bộ 23 thuyền viên trên tàu chở dầu Aframax Rio treo cờ Liberia đã được giải cứu sau khi con tàu bốc cháy ngoài khơi bờ biển Biển Đen của Nga vì bị một phương tiện không người lái tấn công.

Trong một thông báo trên Telegram, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết, toàn bộ thủy thủ đoàn là công dân Ấn Độ và không có ai bị thương.

Bộ cũng xác nhận, lực lượng cứu hỏa đã có đủ phương tiện để xử lý đám cháy ngay khi cường độ ngọn lửa giảm bớt.

f3moch4gazjrrmmbt2fvin625e.jpg
Tàu chở dầu thô Aframax Rio bốc cháy ngoài khơi bờ Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan này, tàu Aframax Rio - đang chở dầu thô - đã bị xuồng không người lái tấn công hôm 6/10. Vụ tấn công gây ra một đám cháy dầu trên Biển Đen. Các đội cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận con tàu do ngọn lửa quá dữ dội.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin đã triệu tập một ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động nhân lực và thiết bị để xử lý hậu quả.

Giới chức Nga đã tạm thời đóng cửa các bãi biển tại khu vực Sirius gần đó như một biện pháp phòng ngừa. Kết quả giám sát sau đó cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm nằm dưới mức cho phép và không có nguy cơ tức thời nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong một vụ việc riêng biệt ngày 6/10, hai tàu buôn đã bị tấn công bởi máy bay và xuồng không người lái trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 128 km.

Cụ thể, tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và bị chìm, trong khi tàu Able treo cờ Palau bốc cháy. 18 thuyền viên đã được giải cứu khỏi con tàu bị cháy, trong đó có hai người bị thương nặng.

anh-chup-man-hinh-2026-10-07-luc-102854.png
Vị trí các con tàu bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev lên án các vụ tấn công này là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật hàng hải", đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tiếp đang gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại Biển Đen và đẩy chi phí bảo hiểm lên cao.

Ông Radev cho biết hiện chưa rõ các vũ khí tấn công hai con tàu là từ Nga hay Ukraine. Bulgaria không có đường biên giới chung với hai quốc gia này, nhưng lại giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc điều tra phối hợp với Hải quân Bulgaria đã xác định Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

"Lực lượng Quốc phòng Ukraine không tiến hành bất kỳ hoạt động nào tại khu vực biển này", ông nói.

Nga chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Reuters, RT

Xem thêm

#Nga #Ukraine #Biển Đen #Bulgaria #tàu chở dầu #tàu hàng #xuồng không người lái #máy bay không người lái

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe