Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Ảnh: Gia Minh Studio.
TPO - Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.
Ảnh: Gia Minh Studio.
TPO - "Chị chị em em 3" là phim mới nhất chuyển lịch phát hành sang 30/10, sau "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4". Làn sóng điều chỉnh diễn ra giữa lúc "Trại buôn người" vượt 300 tỷ đồng, nhưng cùng lùi về cuối tháng lại khiến các tác phẩm đứng trước cuộc cạnh tranh chật chội khác.
TPO - “Digger”, phim mới của Tom Cruise, vừa mở màn đã được xác định là thảm họa phòng vé. Tác phẩm hài đen đồng thời gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Một số người cho rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của tài tử sinh năm 1962.
TPO - Lưu Diệc Phi vốn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tài nguyên do thị trường giải trí ảm đạm.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng Hoa hậu Việt Nam không đóng khung tiêu chí vào vẻ đẹp truyền thống. Những người đẹp như Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy hay, Ngọc Khánh đều mang nét hiện đại rõ rệt.
TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.
TPO - Dàn nghệ sĩ Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi thông báo rút khỏi Sao concert - dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại TPHCM.
TPO - Nữ diễn viên Đại Lộ Oa đang gây tranh cãi mạnh mẽ khi lên show giải trí bóc phốt chính cha mẹ ruột. Ngôi sao "Bạch nguyệt phạn tinh" nhận làn sóng chỉ trích dữ dội.
TPO - Đám cưới Hoài Lâm tại Vĩnh Long gây chú ý với màn song ca của Đàm Vĩnh Hưng và chú rể. Hai ca sĩ cùng thể hiện nhiều ca khúc trong không khí tiệc cưới gần gũi, đậm chất miền Tây.
TPO - Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở Vĩnh Long. Anh song ca với chú rể và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.
TPO - Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân bế con thu hút sự chú ý đặc biệt tại thảm đỏ họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra sáng 6/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.
TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.
TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.
TPO - “Trại buôn người” cán mốc 300 tỷ đồng, bán hơn 3,5 triệu vé. Phim đang duy trì vị trí số một phòng vé. Ê-kíp cũng đang nghiên cứu làm phiên bản T13 để tiếp cận đông đảo khán giả hơn.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle đã dành cho nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới.
TPO - Steven Nguyễn là diễn viên Việt duy nhất chạm mốc nghìn tỷ doanh thu phòng vé chỉ với 2 tác phẩm "Mưa đỏ" và "Trại buôn người".