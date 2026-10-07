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Giải trí

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Đỗ Quyên

TPO - Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.

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Khoảng 8h ngày 6/10, đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái ở ấp Tân Khánh, xã Tân Lược, Vĩnh Long để làm lễ xin dâu. Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng diện áo dài đỏ.
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Sau các nghi thức ngắn gọn, Hoài Lâm dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai. Do nhà hai bên chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy. Hình ảnh chú rể chở cô dâu bằng xe máy tạo nên sự khác biệt so với những lễ rước dâu thường thấy. Nhiều người thích thú trước sự giản dị, gần gũi của cặp đôi.
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Lễ cưới tại nhà trai diễn ra khoảng 20 phút. Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện các nghi thức như cắt bánh, rót rượu.
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Những phần lễ khác được giản lược, đại diện hai gia đình và cô dâu, chú rể không phát biểu.
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Ca sĩ Nhật Thanh, Hoàng Thức dự lễ cưới và góp vui bằng một số ca khúc quen thuộc.
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Điểm nhấn của phần tiệc là sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ hát 6 ca khúc và song ca cùng Hoài Lâm, tạo không khí sôi động cho đám cưới.
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Hoài Lâm từng được nghệ sĩ Hoài Linh gửi sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để học hát.
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Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chúc phúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau.
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Trong lễ cưới ngày 6/10, vợ Hoài Lâm - Ngọc Trinh - thay tổng cộng 4 bộ váy. Trong lễ rước dâu, cô diện áo dài đỏ đồng điệu với Hoài Lâm. Khi về nhà trai, cô thay bộ váy cưới chính với phần áo choàng dáng cape kết hợp thân váy xòe. Sau phần lễ, Ngọc Trinh tiếp tục thay trang phục.
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Cô giữ nguyên kiểu tóc và cách trang điểm, chuyển sang váy trễ vai, trong khi Hoài Lâm mặc blazer sáng màu cùng sơ mi trắng. Cuối buổi tiệc, cô dâu diện chiếc váy thứ ba có thiết kế cúp ngực, dáng ngắn.

Ảnh: Gia Minh Studio.

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#Đám cưới Hoài Lâm #Hoài Lâm Ngọc Trinh #Hoài Lâm chở cô dâu bằng xe máy #đám cưới Hoài Lâm Vĩnh Long #Đàm Vĩnh Hưng Hoài Lâm #Ngọc Trinh

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