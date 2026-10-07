Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

TPO - "Chị chị em em 3" là phim mới nhất chuyển lịch phát hành sang 30/10, sau "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4". Làn sóng điều chỉnh diễn ra giữa lúc "Trại buôn người" vượt 300 tỷ đồng, nhưng cùng lùi về cuối tháng lại khiến các tác phẩm đứng trước cuộc cạnh tranh chật chội khác.