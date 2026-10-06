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Hoa hậu

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‘Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy, Hà Trúc Linh không đẹp theo khuôn mẫu’

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng Hoa hậu Việt Nam không đóng khung tiêu chí vào vẻ đẹp truyền thống. Những người đẹp như Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy hay, Ngọc Khánh đều mang nét hiện đại rõ rệt.

Không đóng khung vẻ đẹp truyền thống

Tại họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - chia sẻ về quá trình lựa chọn người kế nhiệm Hà Trúc Linh.

Theo ông, tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là tìm kiếm một cô gái sở hữu vẻ đẹp truyền thống.

“Thông thường, các cuộc họp chọn ra Hoa hậu Việt Nam tốn nhiều thời gian, có lúc kéo dài đến 15 giờ đồng hồ liên tục. Ban giám khảo làm việc hết công suất để đảm bảo gương mặt được lựa chọn xứng đáng nhất”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

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Nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá cao chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Theo ông, năm nay chất lượng thí sinh khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn theo một nghĩa khác. Trước chung khảo, ông chứng kiến thí sinh luyện tập đến 23h30. Trong quá trình đó, các cô gái để mặt mộc, mặc trang phục đời thường nhưng vẫn cho thấy vẻ đẹp nổi bật.

“Tôi nhận thấy vẻ đẹp mà những năm trước, thí sinh vào vòng Chung kết mới đạt được thì năm nay, đến thời điểm này các cô gái đã có được. Các cô gái cho thấy vẻ đẹp tự nhiên rõ ràng”, ông chia sẻ.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng ban giám khảo năm nay không quá khó khăn trong việc nhận diện gương mặt nổi bật, mà thử thách nằm ở việc phải chia tay một số thí sinh có chất lượng tốt.

Ông nhắc đến quan niệm lâu nay rằng Hoa hậu Việt Nam ưu tiên vẻ đẹp truyền thống. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử cuộc thi, ông cho rằng vẻ đẹp được lựa chọn luôn có sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

“Hoa hậu Ngọc Khánh, Thanh Thủy hay Đỗ Thị Hà đều không phải thuần vẻ đẹp truyền thống. Ngay cả đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, nhiều người nghĩ cô ấy mang vẻ đẹp truyền thống, nhưng xét yếu tố hiện đại cũng vừa đủ”, ông nói.

Theo Trưởng ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026, sự cởi mở với những chuẩn mực mới cũng phù hợp với tinh thần của Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của tuổi trẻ Việt Nam.

“Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh có vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại đều có cơ hội”, ông khẳng định.

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Khoảnh khắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trúc Linh sau một năm đăng quang

Tại họp báo, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhìn lại hành trình một năm kể từ khi đăng quang. Cô cho biết điều lớn nhất mà danh hiệu mang lại không nằm ở những cơ hội xuất hiện trước công chúng, mà chính là sự thay đổi trong cách nghĩ và cách sống.

Trước khi trở thành hoa hậu, Trúc Linh chủ yếu tập trung phát triển bản thân. Sau khi đăng quang, cô học cách chuyển từ “tôi” sang “chúng ta”, đặt tập thể và cộng đồng vào suy nghĩ trước mỗi việc mình làm.

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Hoa hậu Hà Trúc Linh tại họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.
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Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ cuộc thi đã đem đến cho họ nhiều cơ hội phát triển bản thân. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Danh hiệu mở ra cho Trúc Linh cơ hội gặp gỡ, học hỏi và đặt chân đến nhiều vùng đất. Những chuyến đi giúp cô hiểu thêm về văn hóa, vùng đất và con người Việt Nam, đồng thời tích lũy vốn sống, bồi đắp niềm tự hào về quê hương.

Trúc Linh bày tỏ lòng biết ơn Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vì đã tạo điều kiện để cô trải nghiệm, trưởng thành và từng bước hoàn thiện bản thân.

Một trong những thay đổi có ý nghĩa nhất với Trúc Linh là cơ hội đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Nhắc đến tinh thần cống hiến được Hoa hậu Việt Nam đề cao, cô cho rằng niềm hạnh phúc từ việc cho đi và làm điều có ích cho người khác lớn hơn việc chỉ theo đuổi những mục tiêu riêng.

“Khi mình cho đi, mình sẽ thấy hạnh phúc hơn là làm cho bản thân. Tôi thấy hành trình này vô cùng ý nghĩa. Hy vọng một trong 53 thí sinh hôm nay sẽ có hành trình tiếp nối ý nghĩa, sẵn sàng cống hiến, lan tỏa và tỏa sáng”, Trúc Linh nói.

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#Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Đỗ Hà #Hoa hậu Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Lê Xuân Sơn #Hà Trúc Linh #vẻ đẹp Hoa hậu Việt Nam #tiêu chí Hoa hậu Việt Nam

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