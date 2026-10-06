Hoa hậu Việt Nam khơi dậy khát vọng cống hiến

TPO - Tìm kiếm những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ là mong muốn của Trung ương Đoàn khi chỉ đạo Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Theo anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn - cuộc thi có trách nhiệm khơi gợi, định hướng và tạo điều kiện phát huy tinh thần cống hiến của người trẻ.

Trả lời câu hỏi báo chí trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn - nhấn mạnh mong muốn lớn nhất của Trung ương Đoàn khi chỉ đạo Báo Tiền Phong triển khai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là tìm kiếm những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ.

Các đại diện này không chỉ đẹp về vóc dáng, ngoại hình mà còn phải đẹp trong tâm hồn, giàu bản sắc văn hóa và mang trong mình khao khát cống hiến.

Anh Nguyễn Thái An cho rằng khát vọng ấy luôn hiện hữu trong người trẻ. Điều quan trọng là cuộc thi khơi gợi, định hướng và tạo điều kiện để các bạn phát huy.

Anh Nguyễn Thái An cho biết mong muốn lớn nhất của T.Ư Đoàn khi định hướng triển khai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là tìm kiếm những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ. Ảnh: Dương Triều.

Nhìn lại hành trình 38 năm của Hoa hậu Việt Nam, anh Nguyễn Thái An cho rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh nhan sắc của người phụ nữ Việt Nam, mà còn đóng vai trò là hành trình tạo tiền đề, giúp các thí sinh sau khi bước ra từ cuộc thi có điều kiện tốt hơn để trưởng thành, thể hiện năng lực cá nhân và tích cực cống hiến cho cộng đồng cũng như toàn xã hội.

Với tư cách thành viên Ban chỉ đạo quốc gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, anh Nguyễn Thái An bày tỏ mong muốn tất cả thí sinh tham gia cuộc thi - dù là những bạn đoạt giải cao hay chưa đoạt giải - đều nhận được những giá trị quý giá.

Sau khi kết thúc cuộc thi, các người đẹp tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực phù hợp với năng lực chuyên môn của mình. Ảnh: Dương Triều.

“Sau khi kết thúc cuộc thi, các thí sinh sẽ mang theo tình cảm gắn kết và tâm hồn nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực phù hợp năng lực chuyên môn của mình, đồng hành tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tham gia các hoạt động đóng góp thiết thực cho cộng đồng”, anh nói.