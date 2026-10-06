Từ Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng mới

TPO - Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Đây là cột mốc quan trọng để ban tổ chức đánh giá sự thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi.

Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.

Hành trình để hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam

Phát biểu khai mạc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết từ một ý tưởng được công bố khi khởi động cuộc thi, chủ đề Miền Hương Sắc đến nay được cụ thể hóa bằng hành trình của các thí sinh qua nhiều địa phương, những hoạt động trải nghiệm văn hóa và thử thách nhằm hoàn thiện kỹ năng.

“Cách đây gần 5 tháng, khi khởi động cuộc thi Hoa Việt Nam năm 2026, chúng tôi chọn Miền Hương Sắc làm chủ đề. Khi ấy, đó mới là một ý tưởng, lời hẹn về hành trình phía trước. Và hôm nay, Miền Hương Sắc đã có những gương mặt, những câu chuyện và những miền đất cụ thể”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Ảnh: Dương Triều.

53 thí sinh đến từ nhiều địa phương đã cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh trước khi hội tụ tại Hải Phòng. Mỗi chuyến đi không chỉ để có thêm những khuôn hình đẹp, mà để các thí sinh hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và cũng hiểu thêm về chính mình.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

“Với chúng tôi, đây không phải là bốn tiêu chí đứng riêng rẽ. Nhan sắc cần được bồi đắp bởi văn hóa, văn hóa tạo chiều sâu cho trí tuệ. Những giá trị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Năm 2026, hành trình của cuộc thi được đặt trong bối cảnh đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ban tổ chức khẳng định văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản được bảo tồn mà còn được thể hiện qua cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Hoa hậu Việt Nam cũng muốn góp một phần nhỏ vào hành trình ấy. Chúng tôi mong mỗi thí sinh, dù đi đến đâu trong cuộc thi, đều có thể trở thành một người kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau

Hải Phòng có vị trí đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam khi từng có hai người đẹp đăng quang là Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền. Năm 2026, thành phố cảng tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng khi đăng cai cả Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc.

Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Đây là một trong những cột mốc quan trọng để ban tổ chức đánh giá sự thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi.

Các thí sinh chung khảo Hoa hậu Việt Nam xuất hiện rạng rỡ tại họp báo. Ảnh: Dương Triều.

“Điều chúng tôi và khán giả cả nước chờ đợi không chỉ là sân khấu lớn với ánh sáng và công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn nhìn thấy trên sân khấu ấy 53 cô gái đã trưởng thành như thế nào sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm”, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Ban tổ chức trân trọng những sắc màu riêng, những cá tính và câu chuyện riêng, để qua từng trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi người được bộc lộ và bồi đắp.

Vì vậy, Chung khảo toàn quốc không chỉ là vòng thi để lựa chọn những gương mặt bước tiếp. Đó còn là dấu mốc để nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh, và cũng là lúc mỗi thí sinh phải tự trả lời một câu hỏi: Sau tất cả những gì trải qua, mình đã trở thành một phiên bản như thế nào?

Từ Hải Phòng, một chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đang mở ra.