Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng mới

Ngọc Ánh - Dương Triều

TPO - Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Đây là cột mốc quan trọng để ban tổ chức đánh giá sự thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi.

Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.

Hành trình để hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam

Phát biểu khai mạc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết từ một ý tưởng được công bố khi khởi động cuộc thi, chủ đề Miền Hương Sắc đến nay được cụ thể hóa bằng hành trình của các thí sinh qua nhiều địa phương, những hoạt động trải nghiệm văn hóa và thử thách nhằm hoàn thiện kỹ năng.

“Cách đây gần 5 tháng, khi khởi động cuộc thi Hoa Việt Nam năm 2026, chúng tôi chọn Miền Hương Sắc làm chủ đề. Khi ấy, đó mới là một ý tưởng, lời hẹn về hành trình phía trước. Và hôm nay, Miền Hương Sắc đã có những gương mặt, những câu chuyện và những miền đất cụ thể”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

1791259752467-6151705690457804761-g1891189329724809656-b946da1c0d85d0e47f4e00084dde0869.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Ảnh: Dương Triều.

53 thí sinh đến từ nhiều địa phương đã cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh trước khi hội tụ tại Hải Phòng. Mỗi chuyến đi không chỉ để có thêm những khuôn hình đẹp, mà để các thí sinh hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và cũng hiểu thêm về chính mình.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

“Với chúng tôi, đây không phải là bốn tiêu chí đứng riêng rẽ. Nhan sắc cần được bồi đắp bởi văn hóa, văn hóa tạo chiều sâu cho trí tuệ. Những giá trị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Năm 2026, hành trình của cuộc thi được đặt trong bối cảnh đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ban tổ chức khẳng định văn hóa không chỉ hiện diện trong những di sản được bảo tồn mà còn được thể hiện qua cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Hoa hậu Việt Nam cũng muốn góp một phần nhỏ vào hành trình ấy. Chúng tôi mong mỗi thí sinh, dù đi đến đâu trong cuộc thi, đều có thể trở thành một người kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau

Hải Phòng có vị trí đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam khi từng có hai người đẹp đăng quang là Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền. Năm 2026, thành phố cảng tiếp tục trở thành điểm đến quan trọng khi đăng cai cả Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc.

Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Đây là một trong những cột mốc quan trọng để ban tổ chức đánh giá sự thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi.

1791256155208-1668856877909260974-g1891189329724809656-231552996de161f19b6cdf4c0c550ef5.jpg
1791256130924-1668856877909260974-g1891189329724809656-c1dd89c6f127425163f34497845bf9d5-664.jpg
Các thí sinh chung khảo Hoa hậu Việt Nam xuất hiện rạng rỡ tại họp báo. Ảnh: Dương Triều.

“Điều chúng tôi và khán giả cả nước chờ đợi không chỉ là sân khấu lớn với ánh sáng và công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn nhìn thấy trên sân khấu ấy 53 cô gái đã trưởng thành như thế nào sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm”, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Ban tổ chức trân trọng những sắc màu riêng, những cá tính và câu chuyện riêng, để qua từng trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi người được bộc lộ và bồi đắp.

Vì vậy, Chung khảo toàn quốc không chỉ là vòng thi để lựa chọn những gương mặt bước tiếp. Đó còn là dấu mốc để nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh, và cũng là lúc mỗi thí sinh phải tự trả lời một câu hỏi: Sau tất cả những gì trải qua, mình đã trở thành một phiên bản như thế nào?

Từ Hải Phòng, một chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đang mở ra.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo #Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.

Bí mật khu nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu

Bí mật khu nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu

TPO - Mang tên nhà chí sĩ nổi tiếng nhưng không phải nơi an táng cụ, khu nghĩa trang ở chân đồi Quảng Tế (Huế) được Phan Bội Châu lập nên dành chôn cất những người cùng chí hướng. Nơi đây hiện lưu giữ mộ phần của nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Nhớ nắng

Nhớ nắng

Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

TPO - Tàn Tuyết đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026, theo danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng ngày 29/9. Haruki Murakami, Gerald Murnane và Thomas Pynchon tiếp tục hiện diện trong nhóm được kỳ vọng. Tuy nhiên, danh sách đề cử thực sự vẫn nằm sau cánh cửa bảo mật của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe