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Văn hóa

Bí mật khu nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu

Ngọc Văn

TPO - Mang tên nhà chí sĩ nổi tiếng nhưng không phải nơi an táng cụ, khu nghĩa trang ở chân đồi Quảng Tế (Huế) được Phan Bội Châu lập nên dành chôn cất những người cùng chí hướng. Nơi đây hiện lưu giữ mộ phần của nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa và cách mạng.

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Nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu nằm trên đường Thanh Hải, dưới chân dốc đồi Quảng Tế, phía bắc đàn Nam Giao﻿, phường Thuận Hóa, TP. Huế.
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Vì sao một nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu lại không có mộ cụ Phan? Đây là điều khiến nhiều người lâu nay thắc mắc khi viếng thăm nơi này. Bí mật nằm ở chỗ khu nghĩa trang này do chính nhà chí sĩ lập nên, dành an táng những người cùng chí hướng, nhưng không phải nơi để chôn cất cụ. Trong ảnh là cổng vào nghĩa trang.
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Trên khu đất﻿ đồi rộng gần một mẫu (khoảng 4.000 m2) được mua cùng thời điểm với mảnh đất làm nhà ở dốc Bến Ngự, ban đầu cụ Phan Bội Châu dự định lập cô nhi viện, sau đó chuyển thành nghĩa trang.
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Cụ Phan Bội Châu đặt ra những tiêu chí cụ thể về người được an táng tại nghĩa trang, chủ yếu là đồng chí, đồng sự và những người cùng chí hướng. Trong ảnh là nhà bia ghi quy ước﻿ mà cụ Phan lập ra đối với nghĩa trang vào năm 1934.
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Nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu là người đầu tiên được an táng tại nghĩa trang này vào năm 1939.
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Trong khu nghĩa trang hiện còn có phần mộ của nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa như Nữ sử Đạm Phương, nhà văn Hải Triều Nguyễn Khoa Văn, nhà thơ Thanh Hải...
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Năm 2008, hài cốt liệt nữ Ấu Triệu Lê Thị Đàn được tìm thấy tại tỉnh Quảng Trị và đưa về an táng tại nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu.
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Nghĩa trang được công nhận di tích﻿ lịch sử cấp quốc gia năm 1990, nhưng đến nay vẫn là địa điểm ít được biết đến trong hệ thống di tích ở Huế.
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Mộ Phan Bội Châu không nằm tại nghĩa trang mang tên cụ, mà ở khu vườn có ngôi nhà cụ từng sống vào những năm cuối đời. Nay là Khu lưu niệm mang tên cụ, thuộc số 119 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa. Nơi đây cũng được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990.
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Mộ cụ Phan nằm trong Khu lưu niệm﻿ Phan Bội Châu, trên mộ có bia khắc bài Tự Minh do chính cụ viết năm 1934, thể hiện di nguyện về sự an nghỉ của mình.

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#Nghĩa trang Phan Bội Châu #di tích lịch sử quốc gia #đồi Quảng Tế #Đàn Nam Giao #Nguyễn Chí Diểu #Đạm Phương #Hải Triều Nguyễn Khoa Văn #nhà thơ Thanh Hải #TP. Huế #di tích cách mạng #bí mật

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