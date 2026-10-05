Bí mật khu nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu

Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.