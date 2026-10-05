Bí mật khu nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu

TPO - Mang tên nhà chí sĩ nổi tiếng nhưng không phải nơi an táng cụ, khu nghĩa trang ở chân đồi Quảng Tế (Huế) được Phan Bội Châu lập nên dành chôn cất những người cùng chí hướng. Nơi đây hiện lưu giữ mộ phần của nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa và cách mạng.
TPO - Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.
Đâu ai được lựa chọn mình sẽ sinh ra trong một gia đình như thế nào.
Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.
TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.
TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.
TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.
TPO - Cùng với tranh sơn mài, triển lãm "Sắc tâm" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, trong đó có trầm tốc bông nặng 80 kg.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.
TPO - Tàn Tuyết đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026, theo danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng ngày 29/9. Haruki Murakami, Gerald Murnane và Thomas Pynchon tiếp tục hiện diện trong nhóm được kỳ vọng. Tuy nhiên, danh sách đề cử thực sự vẫn nằm sau cánh cửa bảo mật của Viện Hàn lâm Thụy Điển.
TPO - Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ở TPHCM, căn nhà của nhà văn Nhật Chiêu bị nước tràn vào. Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, nhà văn Nhật Chiêu vội sắp xếp, gia cố vật dụng. Không may, trong quá trình thu dọn, ông lên cơn đau tim.
TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.
TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Bà Mai Trang là người mẫu trong bức tranh "Cô gái mặc áo đen họa tiết kỷ hà trắng" của danh họa Bùi Xuân Phái. Tác phẩm ra đời năm 1988. Đây là bức tranh chân dung mộng mị, độc đáo, thu hút sự chú ý của các nhà sưu tầm trong và ngoài nước.
TPO - Hội sách Hà Nội 2026 mở cuộc hẹn với bạn đọc ngay bên Bờ Hồ, quy tụ hơn 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Trong lúc tham quan hội sách vào dịp khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến đã ngẫu hứng viết thư pháp ngay tại gian trưng bày đồng thời trực tiếp trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.
TPO - Nếu con bạn có trong group "Con ghét bố mẹ", mong bạn đừng nổi giận và cũng đừng đau lòng.
TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.