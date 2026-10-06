Mời đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10 tại Đồi Rồng (Hải Phòng), Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục mong nhận được sự đồng hành của bạn đọc, khán giả và đặc biệt là những người làm báo.

Theo chia sẻ từ Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.

Điều ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống.

Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

“Chúng tôi quan niệm, một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là một câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Trong phần thi ứng xử, đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.

Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà Ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở”, Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Qua các mùa thi, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Theo ban tổ chức, những đóng góp ấy đã trở thành một phần của các khoảnh khắc được chờ đợi trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.