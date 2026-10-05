Hải Phòng sẵn sàng cho Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Chiều 5/10, Sở VHTT&DL Hải Phòng phối hợp với Báo Tiền Phong, Công ty CP Hoàng Thành Media tổ chức buổi họp về công tác tổ chức vòng chung khảo và chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức cuộc thi thông tin từ đầu tháng 8 đã triển khai vòng chung khảo, kết hợp đào tạo, đánh giá thí sinh với hoạt động cộng đồng, giáo dục truyền thống và quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội của Hải Phòng cùng các địa phương.

Trong đó, thực hiện dự án nhân ái tại 3 điểm trường ở Lai Châu: Giang Ma, Mào Phô, Sử Thàng và trao quà, giao lưu và các hoạt động chăm lo cho trẻ em.

Tại Hà Nội và Bắc Ninh, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, tìm hiểu Đền Đô, văn hóa quan họ, Bảo tàng Nam Đồng, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam...

Buổi làm việc giữa Sở VHTT&DL Hải Phòng và ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, chiều 5/10.

Tại Tuyên Quang, các thí sinh đến thăm, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, về nguồn tại Tân Trào, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Tày và Lễ hội Thành Tuyên.

Tại Hải Phòng, các hoạt động nhà chung tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng được triển khai từ 11/9. ban tổ chức cũng đã tổ chức các chương trình đào tạo, quản lý thí sinh và tập luyện chuẩn bị cho đêm chung khảo.

Đồng thời, tổ chức tham quan, trải nghiệm Vịnh Lan Hạ - Quần đảo Cát Bà, tìm hiểu Khu di tích lịch sử Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ chức ngày hội thể thao tại Đồi Rồng và các hoạt động gắn hành trình rèn luyện của thí sinh với giới thiệu cảnh quan, di sản và sản phẩm du lịch thành phố.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (ảnh trái) và ông Vũ Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Quảng Ninh, tổ chức hoạt động tại Vân Đồn, giao lưu trung thu, trao quà cho học sinh khó khăn, trải nghiệm đời sống lao động và dọn dẹp bãi biển.

Thông qua các hoạt động này, 53 thí sinh thêm trải nghiệm thực tiễn, nâng cao hiểu biết lịch sử, văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường biển Dragon Beach - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành, địa phương đã thông tin về công tác phối hợp triển khai các hạng mục liên quan tới cuộc thi theo kế hoạch của UBND thành phố.

Ông Vũ Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - đề nghị các sở ngành, địa phương trực thuộc tích cực phối hợp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo công tác tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.