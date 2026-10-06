Chung khảo Hoa hậu Việt Nam tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời

report Số lượng thí sinh càng nhiều, yêu cầu kỹ thuật cho đêm Chung khảo càng lớn

Phóng viên báo Xây dựng đặt câu hỏi:

Với số lượng thí sinh khá đông ở vòng Chung khảo, đơn vị tổ chức ghi hình như thế nào để đảm bảo điều kiện lên hình cho các cô gái?

Hiện nay, công nghệ sân khấu ở các chương trình nghệ thuật rất phát triển, Hoàng Thành Media đang sử dụng những thiết bị kỹ thuật nào để đảm bảo chất lượng đêm Chung khảo?

Với vòng thi có nhiều hoạt động ghi hình ngoại trời, đơn vị tổ chức sắp xếp, vận hành như thế nào để các hoạt động được ghi hình thuận lợi nhất?

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - chia sẻ:

Vòng Chung khảo có 53 thí sinh, số lượng nhiều mùa trước khoảng 30%. Đây cũng là thử thách đối với Hoàng Thành Media trong công tác tổ chức, đặc biệt làm sao để các bạn có điều kiện sinh hoạt tốt nhất.

Ông Bùi Minh Thành chia sẻ về công tác chuẩn bị ghi hình, phát sóng đêm Chung khảo.



Về phía công ty, chúng tôi đã có những dự trù, chuẩn bị phương án dự phòng và sẵn sàng triển khai ngay sau Sơ khảo miền Bắc và Sơ khảo miền Nam. Chúng tôi cũng đồng hành với các đối tác, nhà tài trợ và sau khi có kết quả hai vòng thi, toàn bộ kế hoạch trước đó được sắp xếp lại cho phù hợp.

Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, chỉ cần thêm một thí sinh, ví dụ từ 53 lên 54 bạn, toàn bộ công tác hậu cần, tổ chức cũng sẽ thay đổi theo. Chúng tôi phải đảm bảo nguyên tắc đồng đều, tất cả thí sinh đều nhận được sự chuẩn bị như nhau. Đây cũng là thử thách đối với chúng tôi.

Đến thời điểm chuẩn bị cho Chung khảo, công tác này vẫn đang được thực hiện chỉn chu và nhận được những đánh giá tốt từ các đối tác cũng như thí sinh. Trong cả quá trình hoạt động, mặc dù rất vất vả, chúng tôi vẫn cố gắng đáp ứng công tác chuẩn bị cho các bạn một cách tốt nhất, chu đáo nhất.

Năm nay số lượng thí sinh nhiều hơn, đi kèm với đó là yêu cầu kỹ thuật lớn hơn. Sân khấu Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là sân khấu biểu diễn nghệ thuật với một số tiết mục, đây là phần thi dành cho tất cả thí sinh. Chính vì thế, đòi hỏi về mặt kỹ thuật lớn hơn và có tính chất khác biệt so với sự kiện thông thường.

Tất cả thí sinh đều là trung tâm, là trọng tâm và các phương án kỹ thuật của chúng tôi cũng phải đảm bảo tinh thần đồng đều với các bạn. Chúng tôi mời ê-kíp tốt, tổng đạo diễn danh tiếng, có chuyên môn sâu rộng trong nghề để đồng hành, tư vấn, cố vấn và triển khai.

Đặc biệt, sân khấu năm nay có những yếu tố sáng tạo. Mùa thi năm 2024, chúng tôi thực hiện Chung khảo tại sân khấu trong nhà, còn năm nay là sân khấu ngoài trời nên cũng đối diện với nhiều thử thách. Trên tinh thần luôn làm những gì tốt nhất cho cuộc thi, chúng tôi có sự chuẩn bị cho vòng Chung khảo.

Hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi hào hứng chờ đón đêm Chung khảo.

Toàn bộ vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, từ livestream, quay, hậu kỳ, sắp xếp đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, y tế đều được phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi muốn đảm bảo các công tác này để 53 thí sinh có đêm thi tỏa sáng.

Trong bối cảnh không gian ngoài trời, về mặt kỹ thuật, đặc biệt là công tác ghi hình, chúng tôi phải tăng cường tối đa số lượng thiết bị ghi hình. Trong công tác tổ chức, chúng tôi cũng huy động lực lượng nhân sự lớn từ phía công ty để đồng hành cùng ban tổ chức trong công tác hậu cần, chuẩn bị, tổ chức Chung khảo một cách tốt nhất.

Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi Chung khảo.