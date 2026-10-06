Chung khảo Hoa hậu Việt Nam tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời

Phóng viên An ninh Thủ đô đặt câu hỏi:
Lý do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mời NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - làm thành viên Ban Giám khảo? Liệu ban tổ chức muốn tạo cơ hội để thí sinh đóng phim trong tương lai?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - trả lời:
Trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều lần mời diễn viên, NSND, NSƯT tham gia thành phần Ban giám khảo. Năm nay, chúng tôi có NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền.
Trước hết, việc lựa chọn thành viên Ban giám khảo phải dựa vào quy chế và các tiêu chí mà cuộc thi đặt ra. Mỗi cái tên được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Mỗi thành viên Ban giám khảo phải hội tụ tố chất để đánh giá những nội dung đó.
Sau khi cân nhắc, chúng tôi nhận thấy NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim Mưa đỏ - có nhiều phẩm chất phù hợp: am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa - lịch sử, cũng như vẻ đẹp bên ngoài, thần thái và năng lực diễn xuất.
Còn về việc liệu Ban tổ chức có mở đường cho thí sinh hay không, đó là điều chúng tôi mong mỏi và kỳ vọng. Biết đâu, đạo diễn sẽ tìm ra được những nhân tố tích cực trong dàn thí sinh.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi phát hiện và bồi dưỡng năng lực của các thí sinh. Sau cuộc thi, chúng tôi mong thí sinh tiếp tục phát huy những năng lực đã được khai phá. Ở lĩnh vực nào, nếu có tâm huyết và mong muốn phát triển, thí sinh đều có thể theo đuổi.
Trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress về những thay đổi trong cuộc sống sau hơn một năm đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết điều lớn nhất danh hiệu mang lại cho cô là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách sống.
Trước đây, cô chủ yếu tập trung phát triển bản thân, còn khi trở thành hoa hậu, cô học cách chuyển từ “tôi” sang “chúng ta”, luôn nghĩ đến tập thể và cộng đồng trước mỗi việc mình làm.
Danh hiệu cũng mở ra cho Trúc Linh nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ các anh chị, thầy cô và đặt chân đến nhiều vùng đất. Tương tự hành trình mà thí sinh năm nay vừa trải qua, những chuyến đi giúp cô hiểu thêm về văn hóa, thổ nhưỡng, con người Việt Nam, tích lũy vốn sống và bồi đắp niềm tự hào.
Trúc Linh bày tỏ lòng biết ơn Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media đã tạo điều kiện để cô trải nghiệm, trưởng thành, từng bước hoàn thiện bản thân và lan tỏa tinh thần tích cực đến những người trẻ cùng trang lứa.
Một thay đổi có ý nghĩa với Trúc Linh là cơ hội đến gần hơn với những hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
Nhắc đến tinh thần cống hiến được cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao, cô chia sẻ rằng niềm hạnh phúc từ việc cho đi, làm điều có ích cho mọi người lớn hơn nhiều so với khi chỉ theo đuổi những mục tiêu riêng. Những trải nghiệm ấy khiến cô thêm trân trọng hành trình đã qua và cơ hội mà danh hiệu mang lại.
Gửi lời chúc đến các thí sinh mùa mới, Trúc Linh mong các bạn bước vào những chặng tiếp theo với tâm thế sẵn sàng cống hiến, tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Cô hy vọng mỗi người có một hành trình đáng nhớ và tỏa sáng trong đêm chung khảo, chung kết.
Phóng viên An ninh Thủ đô đặt câu hỏi:
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, đêm chung kết diễn ra ngoài trời buộc phải hoãn vì mưa bão. Vậy tại sao năm nay BTC lại tiếp tục lựa chọn sân khấu ngoài trời cho cả đêm chung khảo và chung kết?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC - trả lời:
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là lần đầu trong lịch sử tổ chức, đêm chung kết buộc phải hoãn vì điều kiện thời tiết không cho phép. Đó là tình huống ngoài ý muốn vì cơn bão trái mùa.
Việc tổ chức sự kiện ngoài trời phải lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Chúng tôi rất căng thẳng vì phải đối mặt với nhiều rủi ro, không chỉ về an ninh, an toàn mà còn về biểu diễn, cũng như khả năng lan tỏa hình ảnh đẹp về thí sinh và cuộc thi.
Tuy nhiên, với tầm cỡ quốc gia, hội trường kín không thể cho thấy được quy mô cuộc thi. Chúng tôi muốn có một sân khấu hoành tráng, mãn nhãn nhất.
Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 có sức chứa hơn 7.000 người. Ở Việt Nam, chưa có hội trường trong nhà nào đáp ứng được quy mô như vậy. Do đó, chúng tôi chấp nhận rủi ro để tiếp tục tổ chức ngoài trời.
Năm nay, chúng tôi chọn thời điểm tổ chức chung khảo và chung kết vào tháng 10 và 11 vì theo quy luật thời tiết, thời điểm này thành phố Hải Phòng không có những cơn bão lớn. Chúng tôi theo dõi kỹ dự báo thời tiết, hy vọng thiên nhiên ủng hộ.
Phóng viên An ninh Thủ đô đặt câu hỏi:
Hoa hậu Việt Nam thường được nhớ đến với những cuộc họp kéo dài, kỷ lục lên tới 15 giờ, để lựa chọn gương mặt xứng đáng nhất. Vậy năm nay, việc lựa chọn những cái tên có khó khăn hay không? Và tiêu chí lựa chọn năm nay có giống các năm trước, ưu tiên vẻ đẹp truyền thống?
Ông Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn - trả lời:
Thông thường, các cuộc họp chọn ra Hoa hậu Việt Nam tốn nhiều thời gian, có lúc kéo dài đến 15 giờ. Ban giám khảo làm việc hết công suất để đảm bảo gương mặt được lựa chọn xứng đáng nhất.
Năm nay, trước thời điểm diễn ra vòng Chung khảo, tôi chứng kiến thí sinh luyện tập đến 23h30. Trong quá trình đó, các cô gái để mặt mộc và mặc trang phục đời thường.
Tôi nhận thấy vẻ đẹp mà những năm trước, thí sinh vào vòng chung kết mới đạt được thì năm nay, đến hiện tại các cô gái đã đạt được rồi. Các cô gái cho thấy vẻ đẹp tự nhiên rõ ràng.
Ban giám khảo năm nay không khó khăn trong việc lựa chọn, mà khó khăn hơn khi buộc phải chia tay một số bạn.
Về tiêu chí lựa chọn hoa hậu, mọi người thường nghĩ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ưu tiên vẻ đẹp truyền thống. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, mọi người sẽ thấy nét hiện đại từ Hoa hậu Việt Nam các đời.
Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thanh Thủy hay Đỗ Hà đều không phải thuần vẻ đẹp truyền thống. Ngay cả đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh nhìn qua mang vẻ đẹp truyền thống, nhưng xét yếu tố hiện đại cũng vừa đủ.
Báo Tiền Phong là cơ quan ngôn luận của tuổi trẻ Việt Nam, do đó luôn cởi mở với sự đổi mới, hiện đại.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh có vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại đều có cơ hội.
Phóng viên báo Xây dựng đặt câu hỏi:
Với số lượng thí sinh khá đông ở vòng Chung khảo, đơn vị tổ chức ghi hình như thế nào để đảm bảo điều kiện lên hình cho các cô gái?
Hiện nay, công nghệ sân khấu ở các chương trình nghệ thuật rất phát triển, Hoàng Thành Media đang sử dụng những thiết bị kỹ thuật nào để đảm bảo chất lượng đêm Chung khảo?
Với vòng thi có nhiều hoạt động ghi hình ngoại trời, đơn vị tổ chức sắp xếp, vận hành như thế nào để các hoạt động được ghi hình thuận lợi nhất?
Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - chia sẻ:
Vòng Chung khảo có 53 thí sinh, số lượng nhiều mùa trước khoảng 30%. Đây cũng là thử thách đối với Hoàng Thành Media trong công tác tổ chức, đặc biệt làm sao để các bạn có điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
Về phía công ty, chúng tôi đã có những dự trù, chuẩn bị phương án dự phòng và sẵn sàng triển khai ngay sau Sơ khảo miền Bắc và Sơ khảo miền Nam. Chúng tôi cũng đồng hành với các đối tác, nhà tài trợ và sau khi có kết quả hai vòng thi, toàn bộ kế hoạch trước đó được sắp xếp lại cho phù hợp.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, chỉ cần thêm một thí sinh, ví dụ từ 53 lên 54 bạn, toàn bộ công tác hậu cần, tổ chức cũng sẽ thay đổi theo. Chúng tôi phải đảm bảo nguyên tắc đồng đều, tất cả thí sinh đều nhận được sự chuẩn bị như nhau. Đây cũng là thử thách đối với chúng tôi.
Đến thời điểm chuẩn bị cho Chung khảo, công tác này vẫn đang được thực hiện chỉn chu và nhận được những đánh giá tốt từ các đối tác cũng như thí sinh. Trong cả quá trình hoạt động, mặc dù rất vất vả, chúng tôi vẫn cố gắng đáp ứng công tác chuẩn bị cho các bạn một cách tốt nhất, chu đáo nhất.
Năm nay số lượng thí sinh nhiều hơn, đi kèm với đó là yêu cầu kỹ thuật lớn hơn. Sân khấu Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là sân khấu biểu diễn nghệ thuật với một số tiết mục, đây là phần thi dành cho tất cả thí sinh. Chính vì thế, đòi hỏi về mặt kỹ thuật lớn hơn và có tính chất khác biệt so với sự kiện thông thường.
Tất cả thí sinh đều là trung tâm, là trọng tâm và các phương án kỹ thuật của chúng tôi cũng phải đảm bảo tinh thần đồng đều với các bạn. Chúng tôi mời ê-kíp tốt, tổng đạo diễn danh tiếng, có chuyên môn sâu rộng trong nghề để đồng hành, tư vấn, cố vấn và triển khai.
Đặc biệt, sân khấu năm nay có những yếu tố sáng tạo. Mùa thi năm 2024, chúng tôi thực hiện Chung khảo tại sân khấu trong nhà, còn năm nay là sân khấu ngoài trời nên cũng đối diện với nhiều thử thách. Trên tinh thần luôn làm những gì tốt nhất cho cuộc thi, chúng tôi có sự chuẩn bị cho vòng Chung khảo.
Toàn bộ vấn đề về kỹ thuật, công nghệ, từ livestream, quay, hậu kỳ, sắp xếp đến công tác phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, y tế đều được phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi muốn đảm bảo các công tác này để 53 thí sinh có đêm thi tỏa sáng.
Trong bối cảnh không gian ngoài trời, về mặt kỹ thuật, đặc biệt là công tác ghi hình, chúng tôi phải tăng cường tối đa số lượng thiết bị ghi hình. Trong công tác tổ chức, chúng tôi cũng huy động lực lượng nhân sự lớn từ phía công ty để đồng hành cùng ban tổ chức trong công tác hậu cần, chuẩn bị, tổ chức Chung khảo một cách tốt nhất.
Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được chúng tôi đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi Chung khảo.
Phóng viên báo điện tử Chính phủ đặt câu hỏi:
Theo công bố, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn kiên định với bốn trụ cột. Vậy trụ cột Cống hiến được đánh giá như thế nào qua hành trình thể hiện của các cô gái? Ban tổ chức, Ban giám khảo có đánh giá sơ bộ như thế nào về hành trình thiện nguyện, của các thí sinh?
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ:
Khi định hình các trụ cột, giá trị cốt lõi, Ban tổ chức luôn kết hợp nhiều tiêu chí, trong đó Cống hiến là tiêu chí được đánh giá cao. Các yếu tố nhan sắc, trí tuệ, văn hóa cần sự cống hiến để phục vụ cho cộng đồng.
Hiện nay, trên môi trường số, môi trường mạng đâu đó có những lệch lạc về thần tượng. Chúng tôi hy vọng mỗi thí sinh là một đại sứ cho những điều tốt đẹp, dẫn dắt, lan tỏa thanh thiếu niên hướng đến những giá trị tích cực, trở thành tấm gương cho giới trẻ.
Trụ cột Cống hiến biểu hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, không phải làm những việc to tát mà đến từ những điều quanh cuộc sống. Sau Sơ khảo, 53 thí sinh có phẩm chất tốt về tính cống hiến. Có thí sinh tham gia lớp học thiện nguyện, đến vùng sâu vùng xa trang bị kiến thức cho trẻ em. Ban tổ chức cảm nhận được tính cống hiến từ những hoạt động đó. Bốn trụ cột đều quan trọng, tạo ra giá trị cốt lõi của cuộc thi.
Từ trước đến nay, đây là cuộc thi thí sinh được đặt chân đến nhiều vùng đất, nhiều miền văn hóa nhất, từ TPHCM năng động đến miền Kinh Bắc giàu truyền thống, Lai Châu nơi địa đầu Tổ quốc.
Đây là cơ hội với 53 thí sinh, là trải nghiệm quý báu để các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người mỗi miền đất, làm giàu thêm vốn sống, tri thức. Bốn trụ cột là quá trình các bạn tự mài giũa, hoàn thiện bản thân sau mỗi chuyến đi.
Chúng tôi cũng tạo ra cơ hội cho các bạn để khi bước vào vòng Chung kết, đây sẽ là những nền tảng quan trọng để các bạn phát triển những hoạt động mới, những ý tưởng mới. Qua đó, các bạn có thể thể hiện được lòng nhân ái, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và những vùng mà các bạn mong muốn hướng tới.
Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - chia sẻ:
Cống hiến là trụ cột thứ tư nhưng rất quan trọng. Ở nhà chung, thí sinh được trải nghiệm, sống chung cùng văn hóa của các tỉnh thành, trong đó có Lai Châu, Tuyên Quang.
Hành trình trải nghiệm không dừng lại ở việc thí sinh đến địa phương tìm hiểu văn hóa, hoạt động chính của hành trình còn gắn với sứ mệnh nhân ái. 53 thí sinh chia thành các nhóm, tự bầu chọn trưởng nhóm, đưa ra những ý tưởng phục vụ cộng đồng và hiện thực hóa điều đó, sau đó chọn giải pháp thiết thực nhất.
Ban tổ chức xem xét một cách kỹ lưỡng, đánh giá cởi mở các ý tưởng. Sau cùng, Ban tổ chức và thí sinh tìm được chương trình hay nhất, ý nghĩa nhất để các nhóm phối hợp thực hiện.
Các thí sinh cùng Ban tổ chức giúp đỡ được khoảng 1.500 em nhỏ vùng cao ở Tuyên Quang, Lai Châu. Qua hoạt động nhân ái, thí sinh đồng lòng, không ngại gian khó, xắn tay cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Họ chưa từng nản lòng, thể hiện sự mệt mỏi, luôn cố gắng mang niềm vui tới các điểm trường vùng cao. Điều chúng tôi nhận lại được là nụ cười của các bạn nhỏ, là sự gắn kết của các thí sinh. Chính quyền địa phương, người dân các tỉnh, thành cũng ghi nhận hành trình ấy.
Sau mỗi hành trình, các bạn lại gắn bó với nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp.
Câu hỏi dự thi có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì trong nhiều năm, dành cho công chúng cơ hội đóng góp câu hỏi vào phần thi ứng xử.
Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục mong nhận được sự đồng hành của bạn đọc, khán giả và đặc biệt là những người làm báo.
Theo chia sẻ từ Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.
Điều ban tổ chức hướng tới là những câu hỏi giúp người trả lời bộc lộ suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn của mình trước các vấn đề, tình huống trong đời sống.
“Chúng tôi quan niệm, một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là một câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh, và cách ứng xử của mình. Trong phần thi ứng xử, đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh.
Qua câu trả lời, khán giả có thể biết cô gái nghĩ gì trước một vấn đề, lựa chọn điều gì khi đứng trước một tình huống và ứng xử ra sao với những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Đó cũng là những khía cạnh mà Ban tổ chức mong muốn các câu hỏi dự thi có thể gợi mở”, Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.
Qua các mùa thi, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Theo ban tổ chức, những đóng góp ấy đã trở thành một phần của các khoảnh khắc được chờ đợi trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam.
Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ được nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận. Thời gian tiếp nhận câu hỏi từ ngày 11/10 đến hết 6/11/2026.
Tại họp báo, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - phát biểu:
Khi Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào một trong những dấu mốc quan trọng nhất - vòng Chung khảo toàn quốc, tôi rất vui mừng và xúc động khi được cùng Ban tổ chức nhìn lại một hành trình đã đi qua với rất nhiều nỗ lực, tâm huyết và sự đồng hành.
Từ ngày chính thức khởi động với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã xác định một tinh thần rất rõ: tiếp nối những giá trị đã làm nên thương hiệu Hoa hậu Việt Nam, đồng thời đổi mới cách tổ chức để cuộc thi phù hợp hơn với một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.
Với Hoàng Thành Media, đây cũng là một hành trình của sự kế thừa và trưởng thành.
Sau mùa giải 2024, chúng tôi hiểu rằng để đồng hành cùng một cuộc thi có lịch sử và uy tín đặc biệt như Hoa hậu Việt Nam, điều quan trọng không chỉ là tổ chức chương trình thành công, mà phải xây dựng được quy trình chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững, từ tuyển sinh, tổ chức các vòng thi, đào tạo, trải nghiệm thực tế cho thí sinh, đến truyền thông, công nghệ và kết nối với công chúng.
Và hôm nay, 53 cô gái đang có mặt tại Hải Phòng chính là những gương mặt đã đi qua hành trình ấy.
Chúng tôi tin rằng Chung khảo không chỉ là đêm thi để lựa chọn những cái tên đi tiếp. Đây còn là thời điểm để mỗi thí sinh thể hiện những gì mình đã học hỏi, rèn luyện và trưởng thành trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt, việc đưa những vòng thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam đến Hải Phòng là dấu mốc mới. Chúng tôi mong muốn các thí sinh không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà còn được sống, trải nghiệm, cảm nhận văn hóa, con người và vẻ đẹp của vùng đất này. Để từ đó, Miền Hương Sắc không chỉ là một chủ đề, mà trở thành một hành trình có thật.
Hoàng Thành Media cam kết tiếp tục đồng hành với tinh thần chủ động, chuyên nghiệp và sáng tạo, để mỗi dấu mốc của Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ được tổ chức chỉn chu, mà còn tạo ra những giá trị lâu dài cho cuộc thi, cho các thí sinh và cho cộng đồng.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc họp báo:
Cách đây gần 5 tháng, khi khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026, chúng tôi chọn Miền Hương Sắc làm chủ đề. Khi ấy, đó mới là ý tưởng, lời hẹn về hành trình phía trước. Và hôm nay, Miền Hương Sắc đã có những gương mặt, những câu chuyện và những miền đất cụ thể.
Đó là 53 thí sinh đã rời những miền đất khác nhau để cùng bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam, cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Các thí sinh đã đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh và hôm nay có mặt tại thành phố cảng Hải Phòng.
Mỗi chuyến đi không chỉ để có thêm những khuôn hình đẹp, mà để các thí sinh hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và cũng hiểu thêm về chính mình.
Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với chúng tôi, đây không phải là bốn tiêu chí đứng riêng rẽ. Nhan sắc cần được bồi đắp bởi văn hóa, văn hóa tạo chiều sâu cho trí tuệ, và những giá trị ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng.
Năm nay, hành trình Hoa hậu Việt Nam càng thêm ý nghĩa khi đất nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Điều đó nhắc chúng ta rằng, văn hóa không chỉ nằm trong những di sản được gìn giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người sống, ứng xử, sáng tạo và giới thiệu Việt Nam với thế giới.
Hoa hậu Việt Nam cũng muốn góp một phần nhỏ vào hành trình ấy. Chúng tôi mong mỗi thí sinh, dù đi đến đâu trong cuộc thi, đều có thể trở thành một người kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.
Hải Phòng là miền đất đặc biệt trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam, nơi đã có Phạm Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền bước lên ngôi vị cao nhất và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Năm 2026, Hải Phòng không chỉ đón cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trở lại, mà còn trở thành nơi diễn ra hai cột mốc quan trọng nhất: Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc.
Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Điều chúng tôi và khán giả cả nước chờ đợi không chỉ là một sân khấu lớn với ánh sáng và công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi muốn nhìn thấy trên sân khấu ấy 53 cô gái đã trưởng thành như thế nào sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm.
Hoa hậu Việt Nam không tìm kiếm những cô gái giống nhau. Chúng tôi trân trọng những sắc màu riêng, những cá tính và câu chuyện riêng, để qua từng trải nghiệm và thử thách, những giá trị tốt đẹp nhất trong mỗi người được bộc lộ và bồi đắp.
Chung khảo toàn quốc vì thế không đơn thuần là vòng tuyển chọn để quyết định ai sẽ bước tiếp vào Chung kết toàn quốc. Đó còn là dấu mốc để nhìn lại hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh, và cũng là lúc mỗi thí sinh phải tự trả lời một câu hỏi: Sau tất cả những gì trải qua, mình đã trở thành một phiên bản như thế nào?
Từ Hải Phòng, một chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đang mở ra.
- Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn
- Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - Đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân
- PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội
- Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn
- Nhà thiết kế Lê Thanh Hoà
- MC Trần Ngọc
- Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh
Trước khi bước lên sân khấu chung khảo, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc.
Các cô gái được hướng dẫn về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.
Cuộc thi năm nay có chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Vì vậy, hành trình của thí sinh không chỉ xoay quanh các buổi tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu. Họ còn được đưa đến nhiều địa phương, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Tại Tả Lèng, Lai Châu, các thí sinh được chia thành nhóm để tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường.
Việc tham gia từ khâu tìm hiểu, lên kế hoạch đến triển khai dự án là một trong những cơ sở để ban tổ chức đánh giá khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi thí sinh ứng xử với cộng đồng.
Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu quan họ, bảo vật, di sản và nghệ thuật.
Sáng 6/10, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc. 53 thí sinh sau gần hai tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và thực hiện các dự án cộng đồng đang hướng đến đêm thi quan trọng tại Hải Phòng.
Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.
Sau đêm thi, ban giám khảo lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào vòng Chung kết. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm Chung khảo cũng như quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên.