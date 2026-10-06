Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân và các á hậu trên thảm đỏ

TPO - Từ cô gái chưa từng đi giày cao gót, Văn Hà Phương Nhi tự tin bước lên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia, cô gái Hà Nội tốt nghiệp loại Giỏi, xem cuộc thi là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới.