Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân và các á hậu trên thảm đỏ

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ họp báo vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng sáng 6/10.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết vòng Chung khảo tại Hải Phòng được kỳ vọng biến Miền Hương Sắc thành hành trình trải nghiệm văn hóa, con người và vẻ đẹp địa phương.
TPO - Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10 tại Đồi Rồng (Hải Phòng), Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.
TPO - Từ cô gái chưa từng đi giày cao gót, Văn Hà Phương Nhi tự tin bước lên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia, cô gái Hà Nội tốt nghiệp loại Giỏi, xem cuộc thi là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới.
TPO - Từ những cô gái vừa rời ghế nhà trường, còn rụt rè và thiếu kinh nghiệm sân khấu, Phạm Vân Hà, Dương Quỳnh Trang, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến dần tự tin hơn sau thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường Dragon Beach - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).
TPO - Trong buổi tập ngày 4/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối mặt thử thách ghi nhớ tuyến đi, động tác múa và giữ phong độ trên giày cao gót dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của biên đạo Khoa Nguyễn.
TPO - Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana cho biết cả ba phần thi tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư và tập luyện kỹ càng. Chỉ riêng phần thi áo dài, biên đạo nghĩ ra 7 màn trình diễn khác nhau để thí sinh có cơ hội tỏa sáng.
TPO - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện váy lụa, khoe vai trần khi hội ngộ Hoa hậu Ngọc Hân, Mai Phương, Á hậu Thanh Tú, Phương Nga... tại sự kiện ở Hà Nội.
TPO - 6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
TPO - Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
TPO - Hết giờ tập cùng đạo diễn catwalk, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn nán lại phòng tập, tự chia cặp hỗ trợ nhau chỉnh dáng, sửa từng bước đi. Trong chiếc túi cá nhân, họ có những món đồ đặc biệt luôn đem theo suốt những buổi tập kéo dài từ sáng đến tối.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào nhà chung khi chưa từng đi giày cao gót, chưa quen sân khấu. Sau gần hai tháng tập luyện, 53 cô gái dần tự tin hơn trong từng bước catwalk, sẵn sàng cho đêm chung khảo.
TPO - Sau thời gian dài tập luyện, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện ngày đêm, sẵn sàng cho đêm chung khảo. Thí sinh quê Hải Phòng có cảm xúc đặc biệt, háo hức chờ khoảnh khắc được sải bước trên sân khấu lớn tại chính quê hương mình.
TPO - Một thí sinh vừa xoay người, đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana lập tức bước tới. Cô cúi xuống chỉnh lại từ cách đặt chân, hướng mũi giày, sau đó yêu cầu thí sinh làm lại động tác.
TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.