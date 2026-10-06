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Hoa hậu

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4 cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Nguyễn Hồng Vĩnh

TPO - Từ những cô gái vừa rời ghế nhà trường, còn rụt rè và thiếu kinh nghiệm sân khấu, Phạm Vân Hà, Dương Quỳnh Trang, Ngô Hà Anh và Nguyễn Hải Yến dần tự tin hơn sau thời gian ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngô Hà Anh

Ngô Hà Anh cho biết những chuyến đi ở Hoa hậu Việt Nam mở ra thế giới khác với cô gái vừa rời ghế nhà trường, chuẩn bị vào đại học.

Trước khi đến Hoa hậu Việt Nam, Hà Anh từng đắn đo khá nhiều. Nhưng sau thời gian ở nhà chung, Hà Anh nhận ra mình thay đổi qua cả góc nhìn của người thân và bạn bè.

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Ngô Hà Anh quê Bắc Ninh, sở hữu chiều cao 1,69 m. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cô được học catwalk, ứng xử, phong thái, kỹ năng nói trước công chúng, đồng thời có cơ hội gặp gỡ những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Những trải nghiệm ấy khiến cô “choáng ngợp và phấn khích”, giúp cô quan sát, lắng nghe và chủ động hơn.

Các chuyến đi thiện nguyện tại Lai Châu, Tuyên Quang để lại cho Hà Anh nhiều cảm xúc. Cô được gặp gỡ, cùng các em vui chơi, mỉm cười và làm những việc nhỏ có ý nghĩa.

Việc đến những địa danh văn hóa, lịch sử giúp cô hiểu thêm về vùng đất, con người, dân tộc và truyền thống Việt Nam.

“Từ cô gái 18 tuổi mới rời ghế nhà trường, em của hiện tại đã trưởng thành, tự tin hơn, biết lắng nghe và thêm trân trọng những giá trị xung quanh”, Hà Anh chia sẻ.

Cô cho rằng hành trình Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi, còn là quá trình hoàn thiện bản thân mỗi ngày, giúp cô biết thêm về đất nước, lịch sử, văn hóa truyền thống và hiểu hơn về chính mình.

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Những trải nghiệm ở cuộc thi giúp Hà Anh có thêm nhiều bài học, sự tự tin. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến (Hà Tĩnh, cao 1,71 m) nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của mình sau hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước đây, cô dễ lo lắng và đôi khi thiếu tự tin. Việc sống cùng nhiều cô gái có những thế mạnh khác nhau giúp Hải Yến có cơ hội quan sát, học hỏi và thử sức ở những điều trước đây cô chưa từng làm.

“Sau hành trình Hoa hậu Việt Nam, điều em cảm nhận rõ nhất là mình đã trưởng thành hơn. Hành trình này cho em cơ hội được thử sức, được va chạm và học hỏi từ nhiều cô gái giỏi giang”, Hải Yến nói.

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Hải Yến nỗ lực tập luyện để tỏa sáng ở chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Qua quá trình được các chuyên gia hướng dẫn về phong thái, catwalk, thể hình, ứng xử và kỹ năng xuất hiện trước công chúng, cô gái trẻ dần biết cách kiểm soát cơ thể, biểu cảm và lời nói.

“Em hiểu rằng một cô gái đẹp không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở cách suy nghĩ, ứng xử và những giá trị mình muốn mang đến cho mọi người. Em biết lắng nghe bản thân, bình tĩnh hơn trước áp lực và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Với em, điều quý giá nhất sau hành trình này không phải đã đi được đến đâu, mà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Hải Yến nói.

Dương Quỳnh Trang

Một trong những điểm khác biệt của hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 là thí sinh được tạo điều kiện trải nghiệm.

Từ Đền Đô, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chuyến tàu Độc lập đến những chuyến đi Lai Châu, Tuyên Quang... mỗi địa điểm mang đến câu chuyện riêng.

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Quỳnh Trang là thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Dương Quỳnh Trang (Hưng Yên, cao 1,8 m) nhớ chuyến đi Tuyên Quang, khi cùng thí sinh tham gia lễ hội Thành Tuyên. “Chuyến đi Tuyên Quang tham gia lễ hội Thành Tuyên, em và các thí sinh đã đứng trước hàng nghìn người, được đi diễu hành”, Quỳnh Trang kể.

Sau thời gian tại nhà chung, cô nhận thấy bản thân tiến bộ rõ ở catwalk, cách kiểm soát biểu cảm, góc mặt và tạo dáng. Những người xung quanh cũng nhận xét khuôn mặt cô ngày càng rạng rỡ, có thần thái hơn.

Nhưng với Quỳnh Trang, bài học đáng nhớ nhất lại đến từ chuyến đi tìm hiểu lịch sử. Khi đến Vị Xuyên, cô xúc động trước câu chuyện về các liệt sĩ đã hy sinh, trong đó có phần mộ chưa xác định được danh tính. Nghe cựu chiến binh kể về người lính tuổi đời còn rất trẻ, cuộc sống gian khổ nhưng vẫn cống hiến cho đất nước, cô cảm nhận lịch sử theo cách gần gũi hơn.

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Quỳnh Trang kỳ vọng màn trình diễn ấn tượng trong đêm Chung khảo, để lại dấu ấn rực rỡ ở tuổi 18. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cô ấn tượng hoạt động nhân ái cùng các em nhỏ ở trường nội trú Thanh Thủy (Tuyên Quang). Những trải nghiệm ấy khiến Quỳnh Trang nhận ra Hoa hậu Việt Nam không chỉ là quá trình rèn luyện để chuẩn bị cho một đêm thi. Đó còn là hành trình để cô hiểu hơn về đất nước, con người và những giá trị mình đang được thừa hưởng.

Trước thềm chung khảo, Trang tập luyện với cường độ cao về catwalk và thể hình. Cô lo lắng khi phải ghi nhớ nhiều đường di chuyển, cách tạo dáng, biểu cảm và bước đi trên sân khấu, đồng thời hồi hộp chờ vòng phỏng vấn kín, nhân trắc học.

“Em hy vọng bản thân có màn trình diễn ấn tượng trong đêm chung khảo, để lại dấu ấn rực rỡ ở tuổi 18”, Quỳnh Trang nói.

Phạm Vân Hà

Với nhiều thí sinh, nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 là khoảng thời gian họ lần đầu sống xa gia đình, bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Phạm Vân Hà (Ninh Bình, cao 1,75 m) nhớ nhất những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ.

Gia đình động viên Hà thử sức, còn cô tự biến áp lực thành động lực để tập luyện chăm chỉ, không phụ kỳ vọng của những người yêu thương.

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Vân Hà sở hữu chiều cao 1,75 m và IELTS 7.5. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Điều Hà nhận được không chỉ đến từ các buổi đào tạo. Cô có thêm những người bạn đồng hành, đặc biệt là Bùi Mai Linh - người bạn thân cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện.

“Chị Linh rất chân thành, luôn muốn em tốt hơn mỗi ngày. Thấy em còn điều gì chưa đúng, cần hoàn thiện hơn, chị thẳng thắn góp ý. Những lúc em khóc vì áp lực, luôn có bờ vai của chị”, Vân Hà chia sẻ.

Từ cô gái không trang điểm, Hà dần biết cách chăm sóc và làm đẹp cho bản thân, xuất hiện chỉn chu hơn trước ống kính. Những bước catwalk ban đầu còn thiếu chắc chắn cũng được cải thiện qua quá trình tập luyện.

“Thời gian đầu em đứng không vững trên đôi giày cao gót, catwalk chưa đẹp. Sau những buổi tập luyện ở nhà chung, được chị Mai Linh và Tú Tâm hướng dẫn thêm, em đi thẳng hơn, chắc hơn”, Hà nói.

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Vân Hà khẳng định cô đã có hành trình đẹp và đáng nhớ ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cô cũng tự luyện catwalk, tạo dáng và chỉnh tư thế trước gương. Hà xây dựng chế độ ăn uống kỷ luật hơn, tăng rau xanh, trái cây, uống nhiều nước và hạn chế tinh bột, đồ chiên rán.

“Hy vọng 53 thí sinh có phần trình diễn tỏa sáng, tự tin trong đêm chung khảo”, Vân Hà nhắn nhủ.

#thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #Phạm Vân Hà #Dương Quỳnh Trang #Ngô Hà Anh #Nguyễn Hải Yến

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