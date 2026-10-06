Hoa hậu Việt Nam 2026 đổi mới cách tổ chức

TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết vòng Chung khảo tại Hải Phòng được kỳ vọng biến Miền Hương Sắc thành hành trình trải nghiệm văn hóa, con người và vẻ đẹp địa phương.

Tại họp báo vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - nhấn mạnh định hướng kế thừa những giá trị đã làm nên thương hiệu Hoa hậu Việt Nam, đồng thời đổi mới cách tổ chức để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Theo ông Thành, cuộc thi năm nay mang chủ đề Miền Hương Sắc, hướng tới việc kết hợp giữa những giá trị truyền thống của Hoa hậu Việt Nam với cách thức tổ chức chuyên nghiệp, đồng bộ và hiện đại hơn.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh vào tính kế thừa truyền thống tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Sau mùa giải 2024, đối tác Hoàng Thành nhận thức rằng việc đồng hành một cuộc thi có lịch sử và uy tín như Hoa hậu Việt Nam không chỉ dừng ở việc tổ chức một chương trình thành công. Điều quan trọng hơn là xây dựng được quy trình xuyên suốt, từ tuyển sinh, tổ chức các vòng thi, đào tạo, trải nghiệm thực tế cho thí sinh đến truyền thông, ứng dụng công nghệ và kết nối với công chúng.

“Điều quan trọng không chỉ là tổ chức một chương trình thành công, mà phải xây dựng được một quy trình chuyên nghiệp, đồng bộ và bền vững”, ông Thành nói.

Tại vòng Chung khảo toàn quốc năm nay, 53 thí sinh có mặt tại Hải Phòng sau khi trải qua quá trình tuyển chọn, rèn luyện và đào tạo. Theo ông Thành, vòng thi không đơn thuần là bước lựa chọn những gương mặt đi tiếp, mà còn là dịp để các thí sinh thể hiện quá trình trưởng thành sau thời gian học hỏi và rèn luyện.

Một điểm mới được đại diện ban tổ chức nhấn mạnh là việc đưa những vòng thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam đến Hải Phòng. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu, các thí sinh được kỳ vọng có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người và cảnh quan địa phương.

“Chúng tôi mong muốn các thí sinh không chỉ xuất hiện trên sân khấu, mà còn được sống, trải nghiệm, cảm nhận văn hóa, con người và vẻ đẹp của vùng đất này. Để từ đó, Miền Hương Sắc không chỉ là một chủ đề, mà trở thành một hành trình có thật”, ông Thành chia sẻ.

Phó Trưởng BTC mong muốn các thí sinh cho thấy được sự trưởng thành trong đêm chung khảo. Ảnh: Dương Triều

Ông gửi lời cảm ơn tới Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức và nắm bản quyền Hoa hậu Việt Nam, cùng các cơ quan chỉ đạo, bộ, ngành, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đối tác, nhà tài trợ, ê-kíp sản xuất và các cơ quan báo chí đã đồng hành với cuộc thi.

Chủ tịch Hoàng Thành Group cho biết tiếp tục đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026 theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và sáng tạo, nhằm tạo ra những giá trị lâu dài cho cuộc thi, thí sinh và cộng đồng.