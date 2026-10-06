Công bố Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Sáng 6/10, họp báo công bố Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh màn ra mắt của 53 thí sinh, đại diện ban tổ chức cũng giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí về vấn đề được quan tâm tại cuộc thi năm nay.

Hành trình cống hiến của 53 cô gái

Ban tổ chức chia sẻ về hành trình cống hiến của thí sinh. Ảnh: Dương Triều.

Thí sinh khoe sắc trong họp báo. Ảnh: Dương Triều.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ về hành trình cống hiến. Ảnh: Dương Triều - Hồng Vĩnh.

Một trong những vấn đề được báo chí quan tâm là cách ban tổ chức đánh giá tinh thần cống hiến của 53 thí sinh sau hành trình gần 2 tháng tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho rằng Nhan sắc, Trí tuệ và Văn hóa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi đi cùng tinh thần Cống hiến. Trong môi trường số, nơi những lệch lạc về thần tượng có thể tác động tới giới trẻ, ban tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh trở thành đại sứ cho những điều tích cực.

Tinh thần này được thể hiện qua nhiều hoạt động trong hành trình nhà chung, đặc biệt những chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa. Theo ban tổ chức, các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều vùng đất và nền văn hóa, từ TPHCM, Hà Nội, Kinh Bắc đến Lai Châu.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết 53 thí sinh được chia nhóm, tự bầu trưởng nhóm, đưa ra ý tưởng phục vụ cộng đồng và cùng lựa chọn giải pháp thiết thực nhất. Qua hai hành trình tại Tuyên Quang và Lai Châu, các thí sinh cùng ban tổ chức đã hỗ trợ khoảng 1.500 trẻ em vùng cao.

Ban tổ chức không chỉ xem các hoạt động này là những chuyến thiện nguyện đơn thuần. Đây còn là quá trình để thí sinh sống cùng văn hóa địa phương, học cách làm việc nhóm, đưa ra quyết định và trực tiếp hiện thực hóa những ý tưởng vì cộng đồng.

Góp mặt tại họp báo, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh nhắc đến tinh thần cống hiến được cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đề cao. Cô chia sẻ rằng niềm hạnh phúc từ việc cho đi, làm điều có ích cho mọi người lớn hơn nhiều so với khi chỉ theo đuổi những mục tiêu riêng. Những trải nghiệm ấy khiến cô thêm trân trọng hành trình đã qua và cơ hội mà danh hiệu mang lại.

Gửi lời chúc đến các thí sinh mùa mới, Trúc Linh mong các bạn bước vào những chặng tiếp theo với tâm thế sẵn sàng cống hiến, tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Cô hy vọng mỗi người có hành trình đáng nhớ và tỏa sáng trong đêm chung khảo, chung kết.

Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ vai trò Trưởng Ban cố vấn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Việc lựa chọn thành viên Ban giám khảo dựa vào quy chế và các tiêu chí mà cuộc thi đặt ra. Ảnh: BTC.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức công bố danh sách ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 bao gồm Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ vai trò Trưởng Ban cố vấn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chia sẻ về lý do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mời NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền làm thành viên Ban giám khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều lần mời diễn viên, NSND, NSƯT tham gia Ban giám khảo.

Việc lựa chọn thành viên Ban giám khảo phải dựa vào quy chế và các tiêu chí mà cuộc thi đặt ra. Mỗi cái tên được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Mỗi thành viên Ban giám khảo phải hội tụ tố chất để đánh giá những nội dung đó.

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền được nhận xét có nhiều phẩm chất phù hợp đó là sự am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa - lịch sử, cũng như vẻ đẹp bên ngoài, thần thái và năng lực diễn xuất.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là nơi phát hiện và bồi dưỡng năng lực của các thí sinh. Sau cuộc thi, ban tổ chức mong thí sinh tiếp tục phát huy những năng lực đã được khai phá. Ở lĩnh vực nào, nếu có tâm huyết và mong muốn phát triển, thí sinh đều có thể theo đuổi.

Sân khấu ngoài trời phản ánh quy mô quốc gia

Chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tổ chức ngoài trời. Ảnh: Dương Triều - Hồng Vĩnh.

Một vấn đề được giới báo chí quan tâm đó là chọn sân khấu ngoài trời cho Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là lần đầu trong lịch sử tổ chức, đêm Chung kết buộc phải hoãn vì điều kiện thời tiết không cho phép. Đó là tình huống ngoài ý muốn vì cơn bão trái mùa.

Ban tổ chức chia sẻ việc tổ chức sự kiện ngoài trời lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Ban tổ chức căng thẳng vì phải đối mặt với nhiều rủi ro, không chỉ về an ninh, an toàn mà còn về biểu diễn, cũng như khả năng lan tỏa hình ảnh đẹp về thí sinh và cuộc thi.

“Tuy nhiên, với tầm cỡ quốc gia, hội trường kín không thể cho thấy được quy mô cuộc thi. Chúng tôi muốn có một sân khấu hoành tráng, mãn nhãn nhất. Sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 có sức chứa hơn 7.000 người. Ở Việt Nam, chưa có hội trường trong nhà nào đáp ứng được quy mô như vậy. Do đó, chúng tôi chấp nhận rủi ro để tiếp tục tổ chức ngoài trời”, Trưởng Ban tổ chức cho biết.

Năm nay, ban tổ chức chọn thời điểm tổ chức Chung khảo và Chung kết vào tháng 10 và 11 vì theo quy luật thời tiết, thời điểm này thành phố Hải Phòng không có những cơn bão lớn. Ban tổ chức theo dõi kỹ dự báo thời tiết, hy vọng thiên nhiên ủng hộ.

Với 53 thí sinh tại vòng Chung khảo, công tác tổ chức, hậu cần và ghi hình cũng trở thành một thách thức lớn.

Ông Bùi Minh Thành cho biết số lượng thí sinh năm nay nhiều hơn khoảng 30% so với một số mùa trước. Chỉ cần tăng thêm một thí sinh, toàn bộ phương án hậu cần, sinh hoạt và tổ chức phải điều chỉnh để bảo đảm sự đồng đều.

Thách thức càng lớn khi sân khấu Chung khảo năm nay được tổ chức ngoài trời. Đây không chỉ là sân khấu biểu diễn mà là nơi tất cả thí sinh cùng thi tài, vì vậy yêu cầu kỹ thuật cao hơn các chương trình nghệ thuật thông thường.

Theo ông Thành, ê-kíp tổ chức đã tăng cường thiết bị ghi hình, nhân sự hậu cần và các phương án kỹ thuật. Công tác livestream, quay hình, hậu kỳ được đầu tư nhằm bảo đảm 53 thí sinh đều có những góc máy đẹp trên các nền tảng số.