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Thế giới

Tổng thống Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev

Minh Hạnh

TPO - Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng 7/10, gây hư hại cho nhiều tòa nhà và nhà kho trên khắp thành phố, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết trên Telegram, trong bối cảnh Mátxcơva duy trì các cuộc tấn công gần như hằng ngày và liên tục suốt ngày đêm.

Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố.

Trong một vụ không kích khác nhắm vào thành phố Dnipro ở đông nam Ukraine, một cơ sở công nghiệp đã bị hư hại. Thông tin này được Thống đốc khu vực Oleksandr Hanzha chia sẻ trên ứng dụng nhắn tin Telegram nhưng không đi kèm chi tiết cụ thể.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn nguồn tin tình báo mới nhất cho biết, Nga đang chuẩn bị một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhắm vào Ukraine.

"Có thông tin tình báo cập nhật cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn”, ông Zelensky phát biểu đêm 6/10. "Các cơ quan chức năng và lực lượng không quân Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong phạm vi cho phép của các phương tiện phòng thủ hiện có”.

Theo ông Zelensky, vị thế của Ukraine phụ thuộc phần lớn vào việc các đồng minh có thể cung cấp những loại vũ khí nào để chống lại cuộc tấn công mới từ Nga.

“Có rất nhiều thứ phụ thuộc vào các đối tác của chúng tôi, vào các nhà lãnh đạo và các quốc gia trên thế giới - những bên sở hữu năng lực phòng thủ mà chúng tôi cần và có thể cung cấp cho chúng tôi”, ông nói. "Điều cực kỳ quan trọng là phải có ý chí chính trị để thực hiện việc này, đặc biệt là tại Mỹ, châu Âu và từ các đối tác khác của chúng tôi”.

Ông Zelensky cho biết thêm, rằng các quan chức chính phủ, cùng đại diện chính quyền các địa phương đã chuẩn bị thêm các giải pháp hậu cần nhằm ứng phó với chiến dịch của Nga nhắm vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Reuters

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#xung đột Nga - Ukraine #Kiev #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #phòng không Ukraine

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