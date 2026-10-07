Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Phim tệ nhất sự nghiệp Tom Cruise

Tú Oanh

TPO - “Digger”, phim mới của Tom Cruise, vừa mở màn đã được xác định là thảm họa phòng vé. Tác phẩm hài đen đồng thời gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Một số người cho rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của tài tử sinh năm 1962.

Được kỳ vọng trở thành cú hích giúp Warner Bros. khép lại một năm ảm đạm, Digger lại mở màn bằng kết quả trái ngược. Phim hài đen của Tom Cruise chỉ thu 3,4 triệu USD trong ngày đầu phát hành tại Bắc Mỹ và khoảng 8 triệu USD sau ba ngày cuối tuần (2-4/10), đứng thứ năm phòng vé. V

Với kinh phí sản xuất được báo cáo ít nhất 125 triệu USD, chưa tính tiền quảng cáo, phim gần như chắc chắn lỗ nặng.

Thất bại thương mại càng đáng chú ý khi Digger hội tụ những cái tên được xem là bảo chứng chất lượng: Tom Cruise đóng chính và Alejandro González Iñárritu, đạo diễn từng đoạt Oscar với BirdmanThe Revenant, ngồi ghế chỉ đạo.

Phim cũng được Warner Bros. đặt vào vị trí quan trọng trong mùa giải thưởng, theo mô hình từng giúp One Battle After Another tạo dấu ấn cho hãng một năm trước.

Tom Cruise hóa ông trùm dầu mỏ

Digger xoay quanh Digger Rockwell, ông trùm dầu mỏ Texas giàu có và quyền lực đến mức được xem là “người đàn ông quyền lực nhất thế giới”.

4-3432.png
Tom Cruise hóa thân thành ông trùm dầu mỏ già nua, ngạo mạn và dễ nổi giận.

Biến cố xuất hiện khi sự cố nghiêm trọng xảy ra tại khu vực khai thác dầu của Digger ở Bắc Cực, đe dọa gây ra thảm họa môi trường trên quy mô toàn cầu trong tương lai gần. Thay vì tìm cách né tránh trách nhiệm, Digger tìm mọi cách chứng minh bản thân có thể trở thành người cứu thế giới khỏi chính thảm họa do mình gây ra.

Thông qua nhân vật Digger, phim châm biếm tầng lớp tài phiệt dầu mỏ, những người sở hữu khối tài sản và quyền lực đủ lớn để tác động đến chính trị, nhưng vẫn đặt lợi ích kinh tế lên trên nguy cơ môi trường do ngành công nghiệp của họ gây ra.

Trong phim, Tom Cruise rũ bỏ hoàn toàn hình tượng ngôi sao hành động điển trai, mạnh mẽ, thay vào đó là hình ảnh doanh nhân với mái tóc bạc, thân hình nặng nề và vẻ ngoài già nua.

Anh cũng không còn thể hiện tính cách trượng nghĩa, hào phóng như trước, mà trở thành kẻ giàu có ngạo mạn, nói năng khoa trương và luôn tin mình có thể kiểm soát mọi thứ. The Hollywood Reporter ghi nhận đây là một trong những yếu tố thú vị nhất bộ phim.

Variety nhận xét Digger giống “bức biếm họa sống”. Trong khi đó, màn trình diễn của Cruise được nhận định là phô trương có chủ ý, dù chính cách diễn này là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim khó tiếp cận.

Giới phê bình chia rẽ

Tham vọng lớn nhất của Iñárritu là biến Digger thành bộ phim châm biếm về biến đổi khí hậu, chủ nghĩa tư bản, quyền lực của các tập đoàn và sự phụ thuộc của con người vào dầu mỏ.

Tuy nhiên, chính mục tiêu này gây ra chia rẽ trong giới phê bình phim,

Variety cho rằng vấn đề lớn nhất là Digger không thực sự hài hước. Phim mượn cấu trúc ngày tận thế và tinh thần châm biếm của Dr. Strangelove - bộ phim hài đen châm biếm chính trị năm 1964 do Stanley Kubrick đồng biên kịch, sản xuất và đạo diễn - nhưng thay sự tinh tế bằng những màn cường điệu, lời thoại trực diện và liên tục nhấn mạnh thông điệp.

The Guardian cho rằng phim có hình ảnh ấn tượng và Tom Cruise diễn đầy năng lượng, nhưng cách kể chuyện nặng nề, tự mãn khiến thông điệp về môi trường mất đi sức thuyết phục.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất của phim là cú chuyển hướng bất ngờ của câu chuyện. Những gì khán giả được giới thiệu ban đầu về Digger dần được hé lộ không hoàn toàn đúng với những gì thực sự xảy ra.

Iñárritu sử dụng cấu trúc “phim trong phim”, đan xen giữa những gì đang diễn ra trước máy quay và câu chuyện phía sau nó. Qua đó, đạo diễn đặt ra câu hỏi: nghệ thuật có thể làm được gì trước những cuộc khủng hoảng lớn của con người, khi một bộ phim dù hay đến đâu cũng không thể tự mình giải quyết những vấn đề ấy?

3-1829.png
1-6798.jpg
Giới phê bình chia rẽ vì phim của Tom Cruise.

Một số nhà phê bình cho rằng đây là ý tưởng táo bạo. Nhưng với những người không bị thuyết phục, cú ngoặt lại khiến bộ phim trở nên rối rắm. The Boston Globe thậm chí chấm cho Digger 0 sao, gọi đây là bộ phim tệ nhất sự nghiệp Cruise.

Nhà phê bình Mike McGranaghan của Aisle Seat “nương tay hơn” khi chấm 0,5 sao, kèm theo đánh giá: “Digger ngay lập tức trở thành biểu tượng cho thảm họa điện ảnh, sánh ngang với Heaven's Gate, The Bonfire of the VanitiesGigli”.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đánh giá thấp Digger. Andrea Chase của Killer Movie Reviews chấm cho Digger 5/5 sao, với lời khen: “Không khoan nhượng và cần phải như vậy. Bộ phim vẫn cuốn hút một cách kỳ lạ trong chính sự bi quan của nó”.

Guillermo del Toro, đạo diễn phim thắng giải Oscar The Shape of Water (2017) cũng lên tiếng bênh vực phim mới của Tom Cruise. Ông đánh giá tác phẩm táo bạo, mạnh dạn và phức tạp về mặt điện ảnh. Nhà làm phim còn đặc biệt nhấn mạnh Digger phải được trải nghiệm trên màn ảnh lớn mới cảm nhận được quy mô và tham vọng về mặt hình ảnh.

Tom Cruise được khen

Nhiều lời khen dành cho phần hình ảnh của phim. Nhà quay phim Emmanuel Lubezki, người từng ba lần đoạt Oscar, tạo ra những khuôn hình rộng, lạnh và có tính thị giác cao. Thiết kế bối cảnh của Dennis Gassner cũng được đánh giá là nổi bật, góp phần tạo cảm giác về thế giới vừa xa hoa vừa sắp đến ngày tận thế.

Diễn xuất của Tom Cruise cũng nhận được nhiều nhận xét tích cực, từ cả người thích và không thích bộ phim.

2-3932.png
Tom Cruise hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng ngôi sao hành động điển trai, mạnh mẽ.

Lupe Rodriguez Haas của CineMovie.tv viết: “Digger có thể được quảng cáo là phim thương mại nhưng nó thực sự là tác phẩm nghệ thuật. Cruise thực hiện màn trình diễn táo bạo, kỳ quái và vô cùng thú vị. Đây có thể coi là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy”.

Cây viết Yasser Medina của Cinefilia chỉ chấm phim 4/10 điểm, nhưng xác nhận phim có một số khoảnh khắc nổi bật nhờ diễn xuất của Tom Cruise.

Trong khi đó, The Taos News tin anh sẽ có tên trong danh sách đề cử giải Oscar 2027.

The Travers Take cũng cho rằng Tom Cruise đã sẵn sàng cho tượng vàng Oscar với màn thể hiện hoàn toàn khác biệt trước đây.

Trên Rotten Tomatoes, Digger nhận điểm “cà chua thối” 51% từ giới phê bình. Điểm khán giả ở mức hơn với 71%. Trang này mô tả Digger là tác phẩm châm biếm táo bạo nhưng đôi khi quá kiểu cách khiến những mảng miếng hài không thể phát huy hiệu quả.

CinemaScore thu về điểm C+ sau khi khảo sát phản ứng của khán giả sau suất chiếu đầu tiên, cho thấy người xem lạnh nhạt với tác phẩm.

Xem thêm

#Tom Cruise #phim của Tom Cruise #Digger #review Digger #phim tệ nhất của Tom Cruise #thảm họa điện ảnh #thảm họa phòng vé #Tom Cruise được khen #Tom Cruise gây tranh cãi

Cùng chuyên mục

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

TPO - Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.

Ai đứng sau 'Trại buôn người'

Ai đứng sau 'Trại buôn người'

TPO - "Chị chị em em 3" là phim mới nhất chuyển lịch phát hành sang 30/10, sau "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4". Làn sóng điều chỉnh diễn ra giữa lúc "Trại buôn người" vượt 300 tỷ đồng, nhưng cùng lùi về cuối tháng lại khiến các tác phẩm đứng trước cuộc cạnh tranh chật chội khác.

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

TPO - Lưu Diệc Phi vốn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tài nguyên do thị trường giải trí ảm đạm.

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.

Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới Hoài Lâm

Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới Hoài Lâm

TPO - Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở Vĩnh Long. Anh song ca với chú rể và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.

Hôn nhân 34 năm của ông Obama

Hôn nhân 34 năm của ông Obama

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle đã dành cho nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe