Liệu pháp sinh học điều trị loãng xương tránh biến chứng cho người cao tuổi

Loãng xương ở người cao tuổi thường đi kèm nhiều bệnh lý nền, khiến việc lựa chọn phương pháp điều trị trở nên phức tạp. Tại BVĐK Hồng Ngọc, liệu pháp sinh học được ứng dụng đã góp phần cá thể hóa điều trị, tối ưu hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Bài toán khó trong điều trị loãng xương ở người cao tuổi, bệnh lý nền phức tạp

Tại Việt Nam, khoảng trống trong điều trị loãng xương vẫn còn rất lớn. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên người bệnh loãng xương ≥60 tuổi, cho thấy 26,1% chưa được điều trị bằng thuốc loãng xương.

Loãng xương thường gặp ở phụ nữ sau tuổi 50 và nam giới sau tuổi 60

Loãng xương thường gặp ở người cao tuổi, đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ lớn mắc nhiều bệnh lý nền như bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận, bệnh lý tiêu hóa… Với các nhóm đối tượng này, việc điều trị loãng xương bằng các phương pháp trước đây (nhóm thuốc chống hủy xương Bisphosphonate đường uống và đường truyền) có thể tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và một số tác dụng phụ trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, một số trường hợp điều trị loãng xương bằng thuốc đường uống, đường truyền không đạt hiệu quả cũng cần phải tìm kiếm hướng điều trị khác. Khi đó, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh, vừa kiểm soát tình trạng mất xương vừa giảm nguy cơ gãy xương, trở thành một "bài toán" cần được giải quyết.

Sự ra đời của liệu pháp sinh học (Denosumab) mang đến thêm một "lời giải" cho bài toán này. Với cơ chế ức chế quá trình hủy xương, Denosumab là lựa chọn điều trị phù hợp cho một số người bệnh chưa đáp ứng hoặc không phù hợp với các phương pháp điều trị trước đó, góp phần kiểm soát loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đến nay, trên thế giới đã có hơn 26 triệu phụ nữ trên được điều trị bằng liệu pháp sinh học Denosumab. Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, liệu pháp này giúp giảm tới 70% nguy cơ gãy xương cột sống, giảm đáng kể nguy cơ gãy xương đùi, cổ tay… và ít ghi nhận các biến chứng liên quan dạ dày, gan, thận, tim mạch…

“Thuốc sinh học được bào chế từ tế bào động vật có vú, có chứa các hoạt chất sinh học Denosumab có tác dụng ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào tiền hủy xương, từ đó làm chậm quá trình loãng xương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi giúp kích thích trao đổi và tăng mật độ khoáng chất trong xương, hỗ trợ tái tạo cấu trúc và chức năng giúp xương chắc khỏe”, ThS.BSNT Trần Thị Duyên (Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc) cho biết.

Liệu pháp sinh học được ứng dụng trong điều trị loãng xương tại BVĐK Hồng Ngọc

Cũng theo bác sĩ Duyên, bên cạnh hiệu quả điều trị, liệu pháp sinh học này còn có ưu điểm về lịch dùng thuốc. Người bệnh chỉ cần tiêm một mũi mỗi 6 tháng theo chỉ định, giúp đơn giản hóa quá trình điều trị, đảm bảo hiệu quả và hạn chế tình trạng quên liều, đặc biệt ở người cao tuổi phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc.

Liệu pháp sinh học thế hệ mới được ứng dụng rộng rãi trong điều trị loãng xương tại BVĐK Hồng Ngọc

Liệu pháp sinh học Denosumab là giải pháp mới trong điều trị loãng xương, đạt chứng nhận an toàn của FDA (Hoa Kỳ) và EMA (Châu Âu), hiện đang được ứng dụng rộng rãi tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc…

Tại Việt Nam, Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc là một trong những cơ sở y tế đang ứng dụng phương pháp này, mở ra hướng điều trị an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền phức tạp.

Điển hình là trường hợp của bà N.T.Nhung (76 tuổi, Hà Nội) mắc loãng xương, có tiền sử bệnh tim mạch, từng đặt 2 stent mạch vành. Sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe, ThS.BSNT Trần Thị Duyên (Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc) tư vấn điều trị bằng thuốc tiêm sinh học, nhằm tránh các biến chứng liên quan tới tim mạch. Thực tế, bệnh nhân sau tiêm được sức khỏe ổn định, không gặp các tác dụng phụ không mong muốn.

Một trường hợp khác là bà M.L.Hoa (80 tuổi, Hà Nội) xuất hiện gãy đốt sống mới trong quá trình điều trị loãng xương bằng thuốc chống hủy xương đường uống. Trước tình trạng bệnh nhân không đáp ứng với thuốc điều trị hiện tại, bác sĩ đã tư vấn chuyển sang điều trị bằng kháng thể sinh học Denosumab để nâng cao hiệu quả, giảm nguy cơ lún xẹp, gãy các đốt sống khác. Đồng thời, chỉ định bệnh nhân bơm xi măng sinh học để xử lý đốt sống bị gãy.

Liệu pháp sinh học được tiêm dưới da

Qua theo dõi, đa số người bệnh đáp ứng tốt, không ghi nhận tác dụng phụ trong và sau tiêm, mật độ xương tăng sau 6 tháng đến 1 năm. Kết quả này cho thấy, với những trường hợp không đáp ứng hoặc gặp hạn chế khi sử dụng thuốc thông thường, lựa chọn đúng liệu pháp có thể tạo ra khác biệt trong hiệu quả kiểm soát bệnh.

Những trường hợp trên cho thấy, việc điều trị loãng xương cần được cá thể hóa thay vì áp dụng một phác đồ chung, đặc biệt ở người bệnh cao tuổi, có bệnh lý nền phức tạp. Hiện nay, Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc đã cập nhật và triển khai nhiều phương pháp điều trị mới, trong đó có liệu pháp sinh học Denosumab, giúp mở rộng thêm lựa chọn cho những người bệnh gặp khó khăn trong điều trị, hướng tới kiểm soát loãng xương hiệu quả và lâu dài.