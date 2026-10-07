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Sức khỏe

Sống khỏe mỗi ngày với nguồn dưỡng chất từ đại dương

P.V

Trong nhịp sống hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều yếu tố gây hại như ô nhiễm môi trường, thực phẩm tiềm ẩn hóa chất, áp lực công việc và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Những tác động này có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống. Chính vì vậy, xu hướng tìm kiếm các giải pháp chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và bền vững ngày càng được quan tâm.

Nhờ những tiến bộ của khoa học, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với nền y học hiện đại - đã nghiên cứu và ứng dụng Fucoidan, một hợp chất sinh học quý giá được tìm thấy trong các loại tảo nâu sinh trưởng tại vùng biển Okinawa. Nơi đây hội tụ những điều kiện tự nhiên thuận lợi như nguồn ánh sáng, dòng chảy và độ tinh khiết của nước biển. Tiêu biểu trong số đó là tảo nâu Mozuku và Mekabu.

Về bản chất, Fucoidan là một polysaccharide có độ nhớt cao, đóng vai trò như “lá chắn tự nhiên”, giúp tảo thích nghi, bảo vệ cấu trúc và duy trì sự sống bền bỉ trước những biến động của môi trường biển.

Thu hoạch tảo nâu Mozuku ở vùng biển Okinawa. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku
Thu hoạch tảo nâu Mozuku ở vùng biển Okinawa. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên này, Fucoidan đã được nghiên cứu và phát triển với sự hỗ trợ của các quy trình công nghệ hiện đại nhằm giữ trọn giá trị tinh túy của đại dương. Ngày nay, các sản phẩm Fucoidan chất lượng cao không chỉ chú trọng đến việc bổ sung dưỡng chất mà còn hướng đến việc nâng cao khả năng hấp thu trong cơ thể một cách hiệu quả.

Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU (còn được biết đến với tên gọi Fucoidan Mix AG) là sản phẩm kết hợp giữa Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo Mekabu và bột tinh chế từ thể nấm Agaricus, pha chế theo công thức tổng hợp. Công thức độc đáo này mang lại giá trị cộng hưởng, góp phần hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, phù hợp cho người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị.

Fucoidan Umi No Shizuku được sản xuất với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku
Fucoidan Umi No Shizuku được sản xuất với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Hiện nay, sản phẩm Fucoidan UMI NO SHIZUKU đã có mặt tại Việt Nam, được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên uống và dạng nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mọi đối tượng, lứa tuổi. Để tăng cường kết nối với người tiêu dùng, công ty tổ chức các buổi hội thảo thường niên, nơi khách hàng có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cập nhật các thông tin khoa học liên quan đến Fucoidan.

Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU.Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku
Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU.Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Fucoidan UMI NO SHIZUKU - thương hiệu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm. Tại đây, đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và cập nhật những kiến thức chuyên sâu về Fucoidan, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm và mang đến sự an tâm trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Chủ động nâng cao sức khỏe từ hôm nay chính là nền tảng cho một cuộc sống chất lượng và bền vững.Thông tin liên hệ:

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTP-XNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019

#Fucoidan #dưỡng chất tự nhiên #tảo nâu #sức khỏe #bảo vệ miễn dịch #Y học Nhật Bản #sản phẩm sức khỏe

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